W skrócie Sonda Voyager 1 ponownie straciła możliwość przesyłania danych naukowych i inżynieryjnych, wysyłając na Ziemię jedynie pusty sygnał nośny, co wykryto 14 listopada 2026 r.

Inżynierowie potwierdzili, że sonda osiągnęła historyczną odległość jednego dnia świetlnego, czyli około 26 mld km, bazując na sygnale nośnym oraz modelach trajektorii lotu.

Sytuacja przypomina awarię z 2023 r., a zespół z NASA JPL bada podsystem danych lotu, choć duża odległość znacznie utrudnia komunikację z sondą.

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Voyager 1 znów zamilkł, nim przekroczył dobę świetlną

Tuż przed osiągnięciem historycznego kamienia milowego, jakim było oddalenie się od Ziemi na odległość jednego dnia świetlnego przez pierwszy obiekt wyprodukowany przez człowieka, wiekowa sonda NASA Voyager 1 ponownie straciła możliwość przesyłania danych. Zamiast pomiarów naukowych i inżynieryjnych statek wysyła jedynie pusty sygnał nośny.

NASA wykryła usterkę 14 listopada 2026 r., na pięć dni przed wyznaczoną datą przekroczenia granicy jednego dnia świetlnego. Problem zauważono, gdy antena sieci Deep Space Network w australijskiej Canberze namierzyła sondę i odebrała falę radiową, ale nie zarejestrowała zawartych w niej zazwyczaj pakietów informacji z instrumentów pokładowych.

Dystans jednego dnia świetlnego to odległość, którą sygnał radiowy poruszający się z prędkością światła pokonuje w ciągu 24 godzin, co odpowiada około 25,9-26 mld kilometrów. Inżynierowie zdołali potwierdzić osiągnięcie tego pułapu przez sondę w czwartek, 19 listopada 2026 r., opierając się na samym sygnale nośnym i wieloletnich modelach trajektorii lotu.

Obecność ciągłego sygnału nośnego dowodzi, że komputer odpowiedzialny za nawigację i kontrolę położenia działa poprawnie, utrzymując antenę skierowaną dokładnie w stronę Ziemi, a sam nadajnik jest sprawny. Brak pakietów danych sugeruje natomiast awarię innego komputera pokładowego, którego zadaniem jest zbieranie odczytów z podsystemów, formatowanie ich i przygotowywanie do wysyłki. Z 10 instrumentów badawczych zainstalowanych na pokładzie Voyagera 1 działają obecnie tylko dwa, a pozostałe NASA wyłączyła w celu oszczędzania energii.

Zespół z NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) w Pasadenie w Kalifornii pracuje nad rozwiązaniem problemu, ale ogromna odległość sprawia, że każda operacja jest wyjątkowo czasochłonna. Wysłanie komendy do sondy zajmuje 24 godziny, a na odpowiedź trzeba czekać kolejną dobę, przez co samo zdiagnozowanie usterki może potrwać tygodnie lub dłużej.

Awaria komputera przypomina problem sprzed trzech lat

Obecna sytuacja to niemal dokładne powtórzenie scenariusza sprzed trzech lat. Przypomnijmy, że 14 listopada 2023 r. Voyager 1 również przestał przesyłać dane na fali nośnej. Wówczas inżynierowie ustalili, że źródłem kłopotów był podsystem danych lotu (FDS), otwiera się w nowym oknie, czyli jeden z trzech komputerów pokładowych gromadzących informacje naukowe i inżynieryjne. Sytuację tę szerzej opisywał Dawid Długosz w Interii GeekWeek.

Przyczyną tamtej awarii okazało się uszkodzenie pojedynczego układu scalonego w pamięci komputera, przez co zespół musiał wykluczyć ten chip z wykonywania kodu. Wywołało to jednak efekt domina, bowiem w pozostałych sprawnych układach brakowało miejsca na zmieszczenie całego oprogramowania. Kontrolerzy rozwiązali ten problem, dzieląc kod na mniejsze sekcje i modyfikując go tak, aby mógł działać w rozproszeniu. NASA nie potwierdziła jeszcze, czy za obecną usterkę również odpowiada system FDS, ale dostępne przesłanki wskazują właśnie na ten komponent.

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"Doświadczenie zespołu inżynieryjnego misji w rozwiązywaniu tamtego problemu stanowi wskazówkę dla ich podejścia do tego obecnego" - przekazała NASA w swoim oświadczeniu.

Niepokój budzi fakt, że pod koniec października 2026 r. sonda doświadczyła całkowitej utraty łączności i przez około 48 godzin nie wysyłała na Ziemię żadnego sygnału. Szczęśliwie komunikacja powróciła wtedy samoczynnie i statek działał normalnie aż do 14 listopada, lecz incydent ten przypomniał, że mająca już 49 lat maszyna funkcjonuje na granicy swoich możliwości. Inżynierowie badają teraz, czy październikowa przerwa w łączności ma związek z najnowszym zanikiem przesyłu danych.

Misja w przestrzeni międzygwiezdnej trwa dłużej, niż zakładano

Trudno precyzyjnie przewidzieć, jak długo Voyager 1 zdoła jeszcze funkcjonować w kosmosie. Od dziesięcioleci kontrolerzy misji szacują, że sondzie pozostało od trzech do pięciu lat pracy, po czym regularnie wydłużają ten czas dzięki kreatywnym obejściom kolejnych usterek technicznych.

Voyager 1 wystartował we wrześniu 1977 r., niespełna miesiąc po bliźniaczej sondzie Voyager 2, która ruszyła w kosmos pod koniec sierpnia tego samego roku. Oba statki zaprojektowano z myślą o pięcioletniej misji, której głównym celem było zbadanie Jowisza i Saturna. Przekroczyły one pierwotne założenia ponad dziesięciokrotnie, dostarczając ogromnej liczby bezcennych odkryć naukowych.

Obecnie obie sondy badają przestrzeń międzygwiezdną po opuszczeniu heliosfery, czyli ochronnego bąbla tworzonego przez pole magnetyczne Słońca, wyznaczającego jedną z umownych granic Układu Słonecznego. Voyager 1 przekroczył tę granicę w 2012 r., a Voyager 2 dołączył do niego w 2018 r.

"Misja spodziewa się, że ostatecznie utraci oba statki kosmiczne z powodu nierozwiązywalnych problemów inżynieryjnych, ale planuje też zrobić wszystko, co w jej mocy, aby utrzymać je w działaniu i pozyskiwać dane naukowe tak długo, jak to możliwe" - zapowiada agencja NASA.

Mimo słusznego wieku i powtarzających się awarii sprzętu obie sondy pozostają jedynymi ziemskimi urządzeniami prowadzącymi bezpośrednie pomiary środowiska poza granicami Układu Słonecznego. Każdy kolejny dzień ich pracy dostarcza naukowcom unikalnych informacji z obszarów, do których ludzkość nie dotrze ponownie przez dziesięciolecia.



