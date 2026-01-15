Startup GRU Space, czyli Galactic Resource Utilization, ogłosił nabór dla przyszłych gości swojego księżycowego hotelu. Zainteresowani muszą liczyć się z pokaźnym depozytem, od 250 tys. do nawet miliona dolarów. To jednak dopiero początek kosztów, bo całkowita cena pobytu ma przekroczyć 10 milionów dolarów.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi turyści postawią stopę w hotelowych wnętrzach już w 2032 roku. Projekt jest oczywiście skierowany do zamożnych entuzjastów kosmosu, w tym osób, które mają już za sobą komercyjne loty suborbitalne lub orbitalne.

Rozwiń

Młody założyciel i wielkie ambicje

GRU Space to bardzo młody gracz na rynku kosmicznym. Firma powstała zaledwie rok temu, a jej założycielem jest 22-letni Skyler Chan. Mimo krótkiej historii startup zdołał przyciągnąć inwestorów powiązanych z takimi gigantami jak SpaceX czy Anduril.

Rdzeniem wizji firmy jest przekonanie, że turystyka kosmiczna może stać się motorem napędowym przyszłej gospodarki księżycowej. Zamiast czekać wyłącznie na programy rządowe, GRU Space chce postawić na klientów, którzy zapłacą za unikalne doświadczenie życia poza Ziemią.

Nadmuchiwany hotel i cegły z księżycowego pyłu

Choć pomysł brzmi futurystycznie, firma przedstawiła dość konkretną mapę drogową. Już w 2029 roku GRU Space planuje wysłać na Księżyc pierwszą misję testową w ramach programu Commercial Lunar Payload Services, w którym NASA zleca prywatnym firmom dostarczanie ładunków na powierzchnię Srebrnego Globu.

Na pokładzie znajdzie się nadmuchiwana konstrukcja, która ma posłużyć jako prototyp przyszłych modułów mieszkalnych. Równolegle testowana będzie technologia przetwarzania księżycowego regolitu w cegły. To właśnie one mają osłaniać hotel przed promieniowaniem kosmicznym, mikrometeorytami i ekstremalnymi wahaniami temperatur.

Kolejne misje i pierwsza noc na Księżycu

Jeśli testy zakończą się sukcesem, kolejnym krokiem będzie większa misja, w której nadmuchiwana struktura zostanie umieszczona wewnątrz naturalnego zagłębienia na Księżycu. Takie księżycowe "jaskinie" mogą oferować stabilniejsze warunki termiczne niż otwarta powierzchnia.

Kulminacją planów ma być trzecia misja, wstępnie zaplanowana na 2032 rok. Wtedy na Księżycu miałby stanąć pierwszy pełnowymiarowy hotel, zdolny przyjąć jednocześnie czterech gości. W kolejnych latach kompleks ma być stopniowo rozbudowywany o dodatkowe moduły.

GRU Space zacznie analizować zgłoszenia jeszcze w tym roku. Wybrani kandydaci będą musieli wpłacić zaliczkę, która zostanie zaliczona na poczet finalnej ceny pobytu. Jeśli projekt się powiedzie, hotel na Księżycu może stać się jednym z pierwszych kroków w kierunku stałej, cywilnej obecności człowieka poza Ziemią.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu 2026 Associated Press