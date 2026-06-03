Blue Origin zapowiada szybki powrót na orbitę po wybuchu New Glenn

Choć ostatni czas był dla Blue Origin wyjątkowo trudny, bo ich rakieta podczas testu gwałtownie eksplodowała, o czym pisał Daniel Górecki na GeekWeek.pl, firma Jeffa Bezosa nie zamierza zwalniać tempa. Po poważnych problemach z rakietą New Glenn przedsiębiorstwo zapowiada szybki powrót do działań i planuje ponowne wysłanie swojej największej konstrukcji w kosmos jeszcze przed końcem roku.

Poinformował o tym na platformie X szef Blue Origin, Dave Limp, zaledwie kilka dni po spektakularnej eksplozji podczas testów na Florydzie.

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Blue Origin nie rezygnuje z ambitnych planów

Ostatnie wydarzenie wywołało pytania o dalszy harmonogram programu i możliwe opóźnienia. Mimo komplikacji Blue Origin chce jak najszybciej wrócić do lotów i podtrzymuje plan realizacji kolejnego startu New Glenn jeszcze w tym roku. Tak szybkie tempo odbudowy ma pokazać, że przedsiębiorstwo wciąż traktuje rozwój ciężkiej rakiety jako jeden z najważniejszych elementów swojej strategii kosmicznej.

W internecie pojawiły się jednak komentarze, które podają w wątpliwość pośpiech firmy. Pewien użytkownik zwrócił uwagę, że być może potrzeba wprowadzić pewne poważne zmiany, zanim pojawią się myśli o kolejnym starcie, bo wciąż nie jest znana przyczyna eksplozji. Według niektórych źródeł jeden z głównych silników pierwszego stopnia uległ uszkodzeniu podczas testu statycznego. To spowodowało zniszczenie zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia New Glenn.

Najważniejsze elementy rakiety są nienaruszone. "To szczęśliwy traf"

W swoim poście Limp wspomina, że po wstępnej ocenie szkód, eksplozja nie zniszczyła najważniejszych elementów systemu, a sytuacja wydaje się lepsza, niż zakładano. Zbiorniki na paliwo, ciekły tlen, wodór i LNG pozostały nienaruszone, co jest dobrą wiadomością, ponieważ to właśnie te elementy konstruuje się najdłużej. Obecnie jednym z największych wyzwań będzie zastąpienie transportera przewożącego rakietę z hangaru na platformę startową, ponieważ został on doszczętnie zniszczony. Już wcześniej chciano zastąpić ten element alternatywnym rozwiązaniem, więc firma przyśpieszyła jego realizację, zamiast odbudowywać stary model.

Plan ponownego lotu jeszcze w tym roku jest bardzo ambitny - niektóre źródła wskazują, że faktyczny czas przygotowania do kolejnego startu może sięgnąć nawet 18 miesięcy. To byłoby poważnym utrudnieniem dla NASA - wiąże ona duże nadzieje z rakietą Blue Origin w związku z misjami towarowymi oraz załogowymi, mających wystartować w ramach programu Artemis.

New Glenn to potężna, blisko stumetrowa rakieta opracowana z myślą o wynoszeniu ciężkich ładunków na orbitę oraz realizacji bardziej ambitnych projektów kosmicznych, w tym przyszłych misji księżycowych. Konstrukcja ma stanowić odpowiedź firmy Bezosa na dominację konkurencyjnych systemów wykorzystywanych przez SpaceX.

Triumfalny powrót na Ziemię i… Co dalej z załogą i misją Artemis? © 2026 Associated Press