Bolid zarejestrowany z Polski. Wszedł w atmosferę z prędkością 18,6 km/s

Wszedł w atmosferę z prędkością 18,6 km/s. Jest nagranie

Bolid, czyli bardzo jasny meteor, którego jasność przewyższa planetę Wenus, został uchwycony na niebie nad zachodnią Ukrainą, informuje Skytinel.

Zjawisko zostało zarejestrowane przez trzy stacje projektu. Obiekt zaczął być widoczny na wysokości ok. 90 km.

- Skała weszła w atmosferę z prędkością 18,6 km/s i pod stosunkowo płaskim kątem 36° względem powierzchni Ziemi - podaje Skytinel.

Bolid zarejestrowany z Polski. Przeleciał nad Ukrainą

Obiekt określony jako meteoroid, czyli okruch skalny mniejszy od planetoidy, został zarejestrowany 5 października 2026 r. o godzinie 00:51:02, a teraz Skytinel opublikował informacje o obserwacji. Bolid uchwyciły stacje z Luszewa, Ciółkowa i Mogielnicy.

Jak podano we wpisie, bolid przemieszczał się w kierunku północno-wschodnim, nad obwodem chmielnickim. To rejon Ukrainy leżący na obszarze historycznego Podola i Wołynia.

Na podstawie analizy danych Skytinel sugeruje, że kosmiczna skała pochodziła z rejonu pasa planetoid, znajdującego się między orbitami Marsa i Jowisza.

- Wyznaczona orbita wskazuje, że obiekt pochodził z głównego pasa planetoid i obiegał Słońce w ciągu 2,55 roku, osiągając w aphelium odległość 2,97 AU. Nachylenie orbity do ekliptyki wynosiło 4,5° - podaje Skytinel.

We wpisie zamieszczono nagranie i wizualizacje trajektorii lotu bolidu.

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Poszukiwania kosmicznych skał, które spadły na Ziemię

Skytinel to projekt, który skupia się na monitorowaniu nieba nad Polską i krajami sąsiadującymi. Sieć działa w celu rejestracji m.in. spadku meteorytów i kosmicznych śmieci oraz w miarę możliwości angażuje się w ich poszukiwaniach. Projekt ma na koncie kilka sukcesów.

- Wspólnymi siłami udało się zarejestrować i odnaleźć pierwszy meteoryt w Polsce pochodzący z krajowych rejestracji i obliczeń - meteoryt Drelów, będący jednocześnie pierwszym odnotowanym deszczem meteorytów w Polsce od 1935 roku. Zarejestrowaliśmy i odnaleźliśmy także drugi na świecie meteoryt żelazny z ustaloną orbitą - meteoryt Zadzim (nazwa tymczasowa) - podano na stronie projektu.

Czy fragmenty bolidu zarejestrowanego nad Ukrainą także mogły dotrzeć na Ziemię? Według Skytinel jest taka szansa.

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- Do wysokości około 44 km obiekt wyhamował zaledwie o 2 km/s. Szacujemy, że w tamtej chwili jego masa wynosiła maksymalnie 15 kg i nie można wykluczyć, że część materii dotarła do Ziemi - wyjaśniono na Facebooku.

Zaznaczono przy tym, że nie ma nagrań ostatniej części jasnej fazy lotu, które jest konieczne do określenia masy pozostałych części oraz wskazania ewentualnego rejonu upadku.

- Z oczywistych względów nie będą również prowadzone poszukiwania terenowe, a pozyskanie dodatkowych nagrań z obszaru Ukrainy nie będzie możliwe. Tym samym szanse na potwierdzenie ewentualnego spadku meteorytów są bardzo niewielkie - zaznacza Skytinel.