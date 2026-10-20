W skrócie Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory opracowali trójwymiarowe symulacje badające wykorzystanie ładunku jądrowego do obrony Ziemi przed groźnymi planetoidami.

Symulacje wykazały skuteczność metody, gdzie w jednym ze scenariuszy 98 proc. masy asteroidy uległo zniszczeniu, a większość odłamków uzyskała prędkość ucieczki z obiektu.

Symulacja pełnego procesu rozpadu wymaga olbrzymiej mocy obliczeniowej, czyniąc odwzorowanie całego zjawiska zadaniem przekraczającym możliwości współczesnych technologii.

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Nowa nadzieja w obronie przed zagrożeniem z kosmosu

Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) w Stanach Zjednoczonych opracowali zaawansowane, trójwymiarowe symulacje, które badają możliwości wykorzystania ładunku jądrowego do obrony Ziemi. Badanie koncentruje się na dwóch metodach reagowania w przypadku wykrycia niebezpiecznej planetoidy - zmianie jej trajektorii lub całkowitym rozbiciu. Wykorzystane oprogramowanie Spheral pozwala z dużą dokładnością przeanalizować reakcję kosmicznej skały na promieniowanie rentgenowskie, które generuje eksplozja jądrowa zdetonowana w pobliżu jej powierzchni. Promieniowanie to błyskawicznie nagrzewa i odparowuje materiał planetoidy. Wyniki analiz opublikowano w czasopiśmie naukowym "The Planetary Science Journal".

W przeciwieństwie do większości katastrof naturalnych uderzeniu niebezpiecznej planetoidy w Ziemię można zapobiec pod warunkiem odpowiednio wczesnego wykrycia zagrożenia. Pierwsze podejście polega na nieznacznym zmodyfikowaniu prędkości obiektu, co pozwala na ominięcie naszej planety bez naruszania struktury skały. W 2022 r. NASA udowodniła skuteczność metody kinetycznej podczas misji Double Asteroid Redirection Test (DART), w której celowo zderzono sondę z księżycem Dimorphos. Użycie energii jądrowej stanowi tymczasem wyjście awaryjne - alternatywę przeznaczoną dla znacznie większych obiektów lub w sytuacjach z krótkim czasem na reakcję. Metoda ta pozwala dostarczyć obiektowi wielokrotnie więcej energii niż uderzenie statku kosmicznego.

Drugim podejściem jest dysrupcja, czyli celowe rozbicie planetoidy na drobne kawałki i ich rozproszenie, aby żaden z pozostałych fragmentów nie stwarzał zagrożenia. Dokładność modelu Spheral zweryfikowano, porównując ponad 1,5 tys. jednowymiarowych symulacji z wynikami uznanego kodu Ares. Zgodność obliczeń dała naukowcom podstawę do przeprowadzenia bardziej złożonych symulacji 3D dla nieregularnej planetoidy o średnicy około 160 metrów. Badacze przeanalizowali trzy scenariusze, zmieniając odległość punktu detonacji i założenia dotyczące podatności materiału na pękanie.

"Te symulacje dają nam znacznie bardziej szczegółowy obraz tego, jak planetoida może zareagować na próbę obrony jądrowej" - powiedział dr Isaiah Santistevan, kierownik badania. "Możliwość modelowania uszkodzeń, pękania i ruchu materiału w trzech wymiarach to ważny krok w kierunku poprawy naszej zdolności do oceny opcji obrony planetarnej".

Symulacje rozbicia planetoidy dały przełomowe wyniki

Dwa ze zbadanych scenariuszy dały bardzo mocne potwierdzenie skutecznego rozbicia obiektu z kosmosu. W najdłużej prowadzonej symulacji aż około 98 proc. materiału planetoidy zostało całkowicie rozsadzone, co oznacza niemal zupełną utratę spójności strukturalnej. Obliczenia pokazały również, że blisko 97 proc. masy obiektu poruszało się z prędkością przekraczającą prędkość ucieczki z pola grawitacyjnego skały. Większość odłamków przemieszczała się w przeciwne strony, bezpośrednio dowodząc rozpadu asteroidy.

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"Zachęcający jest fakt, że widzimy, jak planetoida doznaje rozległych uszkodzeń, a materiał porusza się wystarczająco szybko, by wyrwać się z jej przyciągania grawitacyjnego" - wyjaśnia dr Santistevan. "To ważne wskaźniki świadczące o tym, że planetoida jest w trakcie rozpadu, a symulacje 3D pozwalają nam badać ten proces ze znacznie większą dokładnością".

Badania wykazały też dużą rolę miejsca, w którym energia zostaje przekazana powłoce asteroidy. W jednym z analizowanych przypadków eksplozja w większej odległości od powierzchni przekazała co prawda mniejszą całkowitą energię, ale wywołała szersze uszkodzenia ze względu na objęcie działaniem większego obszaru. Wybór optymalnego punktu detonacji zależy od rozmiaru, kształtu i składu skały, a także od założonego celu - obrania kursu kolizyjnego czy jej całkowitego zniszczenia.

Wyzwanie dla komputerów. Potrzebna olbrzymia moc obliczeniowa

Prowadzenie symulacji pełnego procesu rozpadu tak dużego obiektu (od kilku metrów do nawet 1000 km średnicy) wymaga olbrzymiej mocy obliczeniowej. Najdłuższy z testów angażował 1,68 tys. procesorów przez 59 dni, co pozwoliło na odtworzenie zaledwie 145 milisekund rzeczywistego czasu trwania zjawiska. Pełna ocena obrony planetarnej wymaga tymczasem śledzenia odłamków przez znacznie dłuższy czas, aby precyzyjnie ustalić ich ostateczny rozmiar i trajektorię lotu.

Pełna symulacja tak gwałtownych i złożonych procesów w skali makro pozostaje zadaniem praktycznie niewykonalnym na dzisiejszych komputerach. Skoro niespełna ułamek sekundy fizycznego czasu (145 milisekund) wymagał zaangażowania prawie 1,7 tys. procesorów przez niemal dwa miesiące, to odwzorowanie całego zjawiska aż do ostatecznego rozproszenia odłamków pochłonęłoby zasoby niewyobrażalne dla współczesnej technologii. Oczekuje się, że lepiej sobie będą z tym radzić komputery kwantowe.

Komputer zdolny do symulowania takich zdarzeń z pełną, bezbłędną szczegółowością musiałby prawdopodobnie składać się z farm serwerów zajmujących powierzchnię całych miast i pochłaniających energię dorównującą potężnym elektrowniom atomowym. Sam czas trwania takich obliczeń - nawet przy użyciu najnowszych maszyn - mógłby rozciągnąć się na całe dekady ciągłego przetwarzania danych. Takie ograniczenia pokazują, że badacze muszą polegać na sprytnych, uproszczonych modelach i ekstrapolacjach, zamiast na dosłownym, cząsteczkowym odtwarzaniu każdej mikrosekundy kosmicznej katastrofy.

Skuteczne zneutralizowanie zagrożenia wymaga upewnienia się, że żaden z pozostałych fragmentów nie przekracza średnicy 10 metrów oraz że odłamki ulegną rozproszeniu, zamiast ponownie połączyć się pod wpływem grawitacji. Obecne obliczenia nie trwały wystarczająco długo, by rozstrzygnąć to w sposób jednoznaczny, jednak skala zniszczeń i prędkość przemieszczania materiału silnie sugerują powodzenie procesu.

Kolejne prace zespołu skoncentrują się na przyspieszeniu obliczeń, zwiększeniu rozdzielczości modeli i badaniu bardziej realistycznych struktur, w tym obiektów stanowiących luźne skupiska gruzu. Planowane jest także porównanie wyników uzyskanych z symulacji komputerowych z rezultatami drobnowymiarowych eksperymentów laboratoryjnych.

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Źródła:

Rhien P. LLNL simulations explore nuclear mitigation of asteroid threats. Lawrence Livermore National Laboratory (2026). Santistevan I. B. et al. Nuclear Mitigation of Hypothetical Asteroid Threats in Smoothed Particle Hydrodynamics. Planet. Sci. J. (2026). DOI: 10.3847/PSJ/ae8a49