Księżycowe klocki LEGO z kosmicznego pyłu. Przełomowa metoda druku 3D bez użycia spoiw

Plany budowy całych osiedli na powierzchni Księżyca wydają się coraz bardziej realne, więc naukowcy wymyślają nowe rozwiązania, które mogłyby pomóc spełnić ten cel. Nowe badania Uniwersytetu Arkansas pokazują, że stałe struktury na Księżycu mogłyby powstać z czegoś, co już tam jest - pyłu księżycowego. Czysty regolit, luźny materiał pokrywający naszego naturalnego satelitę, mógłby być drukowany w technologii 3D i przekształcany w klocki przypominające LEGO. Dzięki wykorzystaniu go do budowy zmniejszyłaby się ilość materiałów wysyłanych przez NASA z Ziemi w ramach prac nad miastami księżycowymi.

Naukowcy wykorzystali metodę druku 3D zwaną laserowym łączeniem proszku (Laser-Powder Bed Fusion). Podczas produkcji drobny proszek rozprowadzany jest po płaskiej powierzchni, a następnie stapia się go za pomocą silnego źródła światła, takiego jak laser. Później tworzy się kolejne warstwy.

W przeciwieństwie do ziemskiej gleby regolit na Księżycu nie zawiera materii organicznej. Składa się z luźnych, postrzępionych cząstek, które powstały w ciągu miliardów lat, kiedy asteroidy i mikrometeoryty uderzały w jego powierzchnię.

Do eksperymentów naukowcy wykorzystali komercyjnie dostępny materiał, który miał imitować próbki zebrane podczas misji Apollo w latach 60. i na początku lat 70. XX wieku o nazwie Lunar Highlands Regolith Simulant (LHS-1).

Konstrukcje na Księżycu z regolitu

Wcześniej inni badacze wykorzystywali spoiwa w połączeniu z regolitem księżycowym do drukowania obiektów w technologii 3D, jednak musiałyby one zostać przetransportowane z Ziemi na Księżyc. Teraz naukowcy jako pierwsi zademonstrowali, że imitacja pyłu księżycowego może być stapiana bezpośrednio bez użycia spoiwa, tworząc z niego konfigurowalne elementy konstrukcyjne przy użyciu źródła światła o stosunkowo niskiej mocy.

Aby przetestować swój pomysł, naukowcy wydrukowali bloki o szerokości kilku centymetrów. Niektóre z nich były w kształcie krzyży, a inne w kształcie litery H. Dzięki temu można było je ze sobą łączyć niczym klocki LEGO, budując większe struktury. Mimo wszystko obiekty wykonane z czystego regolitu są bardziej porowate i strukturalnie słabsze niż te wydrukowane z użyciem spoiw.

Księżycowe bloki można układać w różne obiekty niczym kloczki LEGO lub trójwymiarowe puzzle. Cole McCallum materiał zewnętrzny

- Konstrukcje, które tworzymy, mogą być samonośne - mówi Cole McCallum, pierwszy autor badania - ale wahałbym się, czy nasz proces mógłby być wykorzystany do czegoś, co w tej chwili wytrzymuje inne obciążenia.

Według zespołu potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć ten proces w warunkach mikrograwitacji i próżni. Naukowcy są jednak nastawieni optymistycznie i wierzą, że opisywane podejście może zapewnić efektywny sposób tworzenia komponentów i struktur dla osiedli na Księżycu.

Badania opublikowano w czasopiśmie NPJ Advanced Manufacturing, otwiera się w nowym oknie.