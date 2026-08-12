Całkowite zaćmienie Słońca 2026. Gdzie obejrzeć online?

Spis treści: Gdzie 12 sierpnia będzie widoczne całkowite zaćmienie Słońca? Gdzie obejrzeć całkowite zaćmienie Słońca 2026 online? Zaćmienie Słońca w Polsce. Kieruj wzrok na zachód

Gdzie 12 sierpnia będzie widoczne całkowite zaćmienie Słońca?

Całkowite zaćmienie Słońca z 12 sierpnia 2026 roku będzie widoczne w wąskim pasie przebiegającym przez Grenlandię, Islandię oraz północną Hiszpanię. To właśnie tam obserwatorzy zobaczą najbardziej spektakularny moment zjawiska, gdy Księżyc całkowicie zakryje tarczę naszej gwiazdy i odsłoni jej koronę. Ponieważ spektakl na niebie odbędzie się w godzinach wieczornych, widok zaćmienia zbiegnie się z zachodem Słońca.

W Europie największym zainteresowaniem cieszy się Hiszpania. Nie dość, że łatwo tam dojechać czy dolecieć, to sierpniowa pogoda hiszpańska nie przewiduje chmur, które mogłyby zakłócić obserwacje. W wielu regionach kraju już od miesięcy trwa prawdziwy astronomiczny boom, a hotele i apartamenty w miejscowościach znajdujących się na trasie cienia Księżyca są rezerwowane przez miłośników astronomii z całego świata.

Nieco mniej popularnym kierunkiem dla Europejczyków jest Islandia, która również znajdzie się na trasie całkowitego zaćmienia. To właśnie w pobliżu jej zachodnich wybrzeży zjawisko osiągnie jedną z największych faz całkowitych. Wielu miłośników astronomii wybiera ten kraj nie tylko ze względu na możliwość obserwacji samego zaćmienia, ale także wulkaniczne krajobrazy, które mogą stworzyć wyjątkową scenerię dla tego kosmicznego spektaklu

Gdzie obejrzeć całkowite zaćmienie Słońca 2026 online?

Dla tych, którzy nie wybierają się w pas całkowitości najlepszym rozwiązaniem będzie transmisja internetowa. Najcenniejsze będą relacje online z Hiszpanii, bo właśnie tam zobaczymy pełną fazę zaćmienia. Kamery zostaną ustawione bezpośrednio w pasie całkowitości, dzięki czemu będzie można obserwować moment zniknięcia Słońca i pojawienia się korony słonecznej.

Wśród najciekawszych relacji zapowiada się transmisja internetowa NASA, która od lat przygotowuje obszerne materiały poświęcone najważniejszym zjawiskom astronomicznym. Widzowie będą mogli śledzić przebieg zaćmienia na żywo wraz z komentarzem ekspertów oraz dodatkowymi materiałami wyjaśniającymi mechanizm tego spektakularnego zjawiska. Zaćmienie Słońca 2026 będzie można oglądać online na oficjalnym profilu NASA:

https://www.youtube.com/watch?v=xMNgW40Op_A

Transmisja rozpocznie się 12 sierpnia 2026 o godzinie 19:00. Będzie to okazja, by zobaczyć nie tylko częściowe zaćmienie widoczne w Polsce, ale również pełną fazę zjawiska obserwowaną w Europie Zachodniej. To również dobre rozwiązanie na wypadek, gdyby w Polsce pojawiły się chmury.

Zaćmienie Słońca w Polsce. Kieruj wzrok na zachód

Choć Polska znajdzie się poza pasem całkowitości, warunki do obserwacji będą bardzo dobre. Problem polega na tym, że zjawisko rozpocznie się późnym wieczorem, gdy Słońce będzie już bardzo nisko nad horyzontem. Dlatego najważniejsze będzie znalezienie miejsca z odsłoniętym widokiem na zachód. Najlepsze warunki prognozowane są w zachodniej części kraju.

W Polsce sierpniowe zaćmienie Słońca będzie najbardziej spektakularne dla obserwatorów na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Właśnie tam Księżyc zakryje największą część słonecznej tarczy, a samo Słońce będzie pozostawało nad horyzontem nieco dłużej niż w centralnej i wschodniej Polsce. Obserwacje rozpoczną się około godziny 19:15, a maksimum zjawiska przypadnie w okolicach godziny 20:00. W wielu miejscach kraju zaćmienie będzie rozgrywało się dosłownie tuż przed zachodem Słońca. To oznacza szansę na spektakularne zdjęcia częściowo zasłoniętej tarczy zawieszonej nad linią lasu lub otwartym krajobrazem.

Źródło: science.nasa.gov



