Spis treści: Ścieżka całkowitego zaćmienia Słońca w 2026 roku. Gdzie 12 sierpnia zapadnie ciemność? Zaćmienie Słońca 12 sierpnia w Europie. Ile procent tarczy zniknie w Polsce? O której godzinie oglądać zaćmienie Słońca w Polsce?

Ścieżka całkowitego zaćmienia Słońca w 2026 roku. Gdzie 12 sierpnia zapadnie ciemność?

Zaćmienie Słońca to zjawisko występujące wtedy, gdy Księżyc przesuwa się pomiędzy Ziemię a Słońce. Srebrny Glob blokuje wówczas światło słoneczne doprowadzając do zaćmienia całkowitego lub częściowego. W tym pierwszym przypadku, cień padający na dany fragment naszej planety powoduje zapadnięcie chwilowego zmroku. Co więcej, w momencie zaćmienia całkowitego uwidacznia się korona słoneczna.

12 sierpnia 2026 roku ścieżka całkowitego zaćmienia Słońca rozpocznie się na rosyjskim półwyspie Tajmyr. Następnie przesunie się przez Ocean Arktyczny, część Grenlandii, Islandii i fragment Oceanu Atlantyckiego. Niezwykły spektakl w pełnej krasie będzie można również podziwiać w północnej Hiszpanii oraz na niewielkiej przestrzeni Portugalii (konkretnie w gminie Bragança).

Zaćmienie Słońca 12 sierpnia w Europie. Ile procent tarczy zniknie w Polsce?

W wielu miejscach w Europie będzie widoczne zaćmienie częściowe. Oznacza to, że z punktu widzenia obserwatorów Księżyc zasłoni jedynie fragment Słońca. Taki spektakl będą mogli podziwiać mieszkańcy niemal wszystkich europejskich państw.

Ile procent tarczy zniknie wówczas w Polsce? Wielu entuzjastów astronomicznych zjawisk z pewnością już zaciera ręce. Okazuje się, że częściowe zaćmienie na terenie naszego kraju będzie jednym z najgłębszych w ostatnich latach. Księżyc zasłoni ponad 80 procent tarczy Słońca (mowa o nawet 85-86 procentach). Co jednak ważne - nie we wszystkich regionach Polski. Na takie widoki będą mogli liczyć mieszkańcy centralnej i zachodniej części kraju. Na południu i wschodzie zjawisko będzie nieco mniejsze - Księżyc zasłoni Słońce w około 40-60 procentach.

O której godzinie oglądać zaćmienie Słońca w Polsce?

Częściowe zaćmienie Słońca w Polsce rozpocznie się około godziny 19:15. Wówczas zacznie się pierwsza faza - początek przysłaniania tarczy słonecznej. Z biegiem czasu zjawisko będzie coraz lepiej widoczne, aż osiągnie maksimum o godzinie 20:00-20:05. Warto podkreślić, że dokładna pora jest tu uzależniona od lokalizacji. Następnie Słońce, częściowo zakryte, zacznie zachodzić.

Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026 roku? Do tego celu przydadzą się specjalne okulary zaćmieniowe bądź ręczny wizjer słoneczny. Sprzęt musi spełniać standardy ISO 12312-2. Co istotne - do obserwacji nie nadadzą się zwykłe okulary przeciwsłoneczne.





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