Chińczycy odkryli nowy minerał księżycowy. Może nam pomóc na Ziemi

Chińczycy odkryli najnowszy minerał z Księżyca

Nowy minerał wykazuje charakterystyczny efekt fluorescencji, a wielkość ziaren wynosi od około trzech do 25 mikrometrów - czyli mniej niż średnica ludzkiego włosa. Jest przezroczysty i kruchy, a według Chińskiej Agencji Geologicznej jego zastosowanie może zrewolucjonizować technologię oświetleniową na Ziemi.

Materiały fluorescencyjne mają kluczowe znaczenie dla wydajności diod LED, wpływając na jasność, jakość barw i efektywność energetyczną. Nowo odkryty związek może umożliwić tworzenie systemów oświetleniowych, które będą zarówno wydajniejsze, jak i mniej energochłonne niż obecne rozwiązania.

Nowy changesyt. To księżycowe minerały z misji Chińczyków

Zmiennokrystaliczny changesyt cerowo-magnezowy został wyizolowany z pierwszej próbki meteorytu księżycowego wydobytej z ziemi w Chinach. Próbka ta to pojedynczy meteoryt o kulistym kształcie, ważący 44 gramy, z ciemną, stopioną powłoką zewnętrzną.

To nowe odkrycie i analiza opierają się na wcześniejszych badaniach związanych z chińskimi programami eksploracji Księżyca. Jeszcze wcześniej przyniosły odkrycia nowych minerałów księżycowych np. changesyt-(Y), który został zebrany podczas misji Change-5.

Zastosowanie minerałów księżycowych

Minerały księżycowe są wyjątkowe i często wykazują unikalne właściwości chemiczne i optyczne, ukształtowane przez ekstremalne warunki. Naukowcy uważają, że różnice te można wykorzystać w wielu gałęziach przemysłu. Oprócz oświetlenia, zaawansowane materiały pochodzące z minerałów księżycowych mogą w przyszłości wpłynąć na elektronikę, systemy energetyczne i procesy produkcyjne. Niemniej na ten moment to wykorzystanie stanowi tylko spekulacje, biorąc pod uwagę techniczne i ekonomiczne wyzwania związane z pozyskiwaniem surowców z kosmosu.

Na razie uwaga skupia się na analizie i odtworzeniu. Naukowcy spróbują odtworzyć właściwości tego minerału w warunkach laboratoryjnych, co stanowi niezbędny etap przed rozważeniem jakiegokolwiek zastosowania komercyjnego.

