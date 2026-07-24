Rakieta Gravity-1 wystartowała z morza. Sukces chińskiej misji

Rakieta Gravity-1 obsługiwana przez Orienspace w Chinach zaliczyła ogromny sukces, wysyłając na orbitę 9 satelitów. Jest to trzeci udany lot maszyny, uznawanej za najpotężniejszą na świecie rakietę na paliwo stałe.

Gravity-1 charakteryzuje się przysadzistym i krótkim kształtem - ma około 30 metrów i jest o połowę niższa od rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Składa się z trzech stopni rdzeniowych i czterech doczepianych rakiet wspomagających, z których wszystkie wyposażone są w silniki rakietowe na paliwo stałe. Wyrzutnia może przetransportować ładunek o masie do 6500 kilogramów - dla porównania Falcon 9 zasilany paliwem ciekłym może wynieść na orbitę okołoziemską ładunek o masie około 22 800 kilogramów.

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Kolejne starty już wkrótce

Chińska rakieta wystartowała z pokładu statku u wybrzeży Szanghaju. Misja została zakończona pomyślnie, a wszystkie satelity osiągnęły zaplanowane orbity. Nie podano szczegółowych informacji dot. ich funkcji i przeznaczenia.

Według państwowego kanału CGTN nie będzie długiej przerwy pomiędzy kolejnym startem. Rakieta ma wystrzelić w ciągu kilku najbliższych miesięcy partię chińskich satelitów internetowych.

Do tej pory Gravity-1 startowała trzy razy, za każdym razem z platform na morzu. Wszystkie starty zakończyły się pełnym sukcesem.

Dalszy rozwój firmy

Ambicje Orienspace nie kończą się na Gravity-1. Firma rozwija kolejne rakiety, Gravity-2 oraz Gravity-3, które będą większe i potężniejsze, zasilane zarówno paliwem ciekłym, jak i stałym.

CGTN donosi, że Gravity-2 może być gotowy do lotu jeszcze w tym roku i prawdopodobnie także wystartuje z lądowiska na morzu.



