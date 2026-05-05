Tiangong nie zwalnia tempa

Chiny zaprezentowały nową koncepcję rozbudowy swojej stacji kosmicznej Tiangong, która w najbliższych latach może stać się jednym z najważniejszych ośrodków badań na orbicie okołoziemskiej. Plan zakłada znaczące zwiększenie skali projektu - zarówno pod względem liczby modułów, jak i możliwości naukowych.

Obecnie stacja Tiangong składa się z trzech głównych segmentów: modułu bazowego oraz dwóch modułów laboratoryjnych. Taka konfiguracja ma kształt litery T i pozwala na prowadzenie badań oraz pobyt tajkonautów przez dłuższy czas na orbicie.

Nowa strategia zakłada jednak rozbudowę stacji aż do sześciu modułów, czyli podwojenie jej wielkości i możliwości operacyjnych. Po rozbudowie masa całej konstrukcji może sięgać nawet do 200 ton.

Chiny stawiają na rozwój i współpracę międzynarodową

Rozszerzenie infrastruktury ma odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na eksperymenty naukowe oraz współpracę międzynarodową. Chińska stacja już teraz przyciąga zainteresowanie zagranicznych partnerów, a w przyszłości ma gościć astronautów i ładunki badawcze z różnych części świata.

Planowana rozbudowa zmieni układ stacji - z obecnej formy przypominającej literę T konstrukcja ma ewoluować w bardziej rozbudowaną, krzyżową strukturę, umożliwiającą podłączenie dodatkowych laboratoriów i modułów technologicznych.

Tiangong przygotowuje się na erę po ISS. Chińska stacja rośnie w siłę

Ważnym kontekstem tej inwestycji jest zbliżający się koniec działalności Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), planowany na początek lat 30. XXI wieku. Wraz z jej wycofaniem Tiangong może stać się jedyną stale zamieszkaną stacją na niskiej orbicie okołoziemskiej, co znacząco zwiększy rolę Chin w globalnym wyścigu kosmicznym.

Chiński program zakłada także rozwój nowych technologii na pokładzie stacji, takich jak robotyka, druk 3D czy systemy monitorowania kosmicznych śmieci. Dzięki temu Tiangong ma pełnić nie tylko funkcję laboratorium, ale również testowego środowiska dla przyszłych misji kosmicznych.

Stacja jest zaprojektowana do działania przez 15 lat. Jej budowa zakończyła się w 2022 roku, zaledwie po 18 miesiącach. Do tej pory przeprowadzono na niej ponad 260 eksperymentów podczas dwudziestu misji załogowych. Odbyło się 26 spacerów kosmicznych, w tym jeden rekordowy, trwający 9 godzin i 6 minut. Pobito wtedy rekord NASA wynoszący 8 godzin i 56 minut, który pozostawał najdłuższym spacerem kosmicznym przez 22 lata.

