W skrócie Zniknięcie Słońca oznaczałoby ustanie oddziaływania grawitacyjnego, przez co Ziemia zostałaby wytrącona z orbity i zaczęłaby poruszać się w przestrzeni po linii prostej.

Brak światła słonecznego, które dociera do nas w 8 minut i 20 sekund, spowodowałby szybki spadek temperatury na Ziemi do około -73 stopni Celsjusza w ciągu roku.

Za około 6 miliardów lat Słońce stanie się czerwonym nadolbrzymem, co doprowadzi do zniszczenia Ziemi, a ostatecznie gwiazda przekształci się w martwego białego karła.

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Ziemia, która jest naszą planetą, nie istniałaby bez Słońca, a już na pewno nie w takiej postaci. Pewnie czasem zastanawialiście się nad tym, co mogłoby się stać, gdyby gwiazda Układu Słonecznego nagle znikła? Konsekwencje byłyby naprawdę ogromne, a pierwsze z nich odczulibyśmy już po kilku minutach.

Ziemia okrąża Słońce w ciągu roku

Układy planetarne mają to do siebie, że poszczególne planety okrążają własne gwiazdy. Nie inaczej jest w przypadku Ziemi, która potrzebuje na każde pełne obiegnięcie Słońca jeden rok. Odbywa się to po orbicie eliptycznej. Ponadto dzięki nachyleniu planety mamy pory roku.

Słońce i Ziemia są więc ze sobą związane grawitacyjnie. Nasz świat obiega gwiazdę Układu Słonecznego po tej samej orbicie. Załóżmy jednak, że obiekt nagle znika. Jakie będzie to miało konsekwencje w tym przypadku?

Ziemia przestałaby się znajdować pod oddziaływaniem grawitacji Słońca, a więc nie mogłaby utrzymać się na dotychczasowej orbicie. To oznacza, że planeta zostałaby z niej wytrącona. Różne symulacje komputerowe zakładają, że mogłaby po prostu nagle zacząć poruszać się w linii prostej, a więc z czasem jej położenie w Układzie Słonecznym uległoby drastycznej zmianie.

Brak światła na Ziemi po kilku minutach

Światło na Ziemi pochodzi ze Słońca. Dociera ono do naszej planety w ciągu 8 minut i 20 sekund. Jeśli gwiazda Układu Słonecznego nagle by znikła, to po właśnie takim czasie dotarłoby do nas ostatnie jej światło. Następnie na planecie zapadłby wieczny mrok.

Po ponad 8 minutach na Ziemi zaczęłaby panować wieczna noc i nie mielibyśmy dnia. Miałoby to naprawdę ogromne konsekwencje dla naszego świata, a przede wszystkim życia, które kwitnie na planecie.

Spadek temperatury i szybkie zamarzanie oceanów

Słońce nie tylko daje nam światło, ale też generuje energię, która dociera do Ziemi. Dlatego mamy ciepło. Brak gwiazdy spowodowałby szybkie ochładzanie się planety. Szacuje się, że w ciągu tygodnia średnia temperatura na globie spadłaby poniżej 0 stopnia Celsjusza. Natomiast w ciągu roku byłoby to już około -73 stopnie Celsjusza. Obecnie jest to kilkanaście stopni Celsjusza na plusie.

Spadająca temperatura spowodowałaby globalne zamarzanie mórz i oceanów. Szacuje się, że w ciągu kilku miesięcy od zniknięcia Słońca wody na globie pokryłyby się wszędzie grubą warstwą lodu, która stawałaby się coraz grubsza.

Sytuacja wyglądałaby przez dłuższy czas inaczej na większych głębokościach. Tam woda utrzymywałaby się w stanie płynnym, co byłoby efektem ciepła otrzymywanego z wnętrza Ziemi.

Zniknięcie Słońca to koniec życia na Ziemi

Już po kilku minutach od zniknięcia Słońca do Ziemi przestałoby docierać światło, a więc w tym samym czasie ustałaby fotosynteza wielu roślin. Po jakimś czasie zaczęłyby one obumierać i nie powstawałyby nowe. To miałoby katastrofalny wpływ na zaburzenie łańcucha pokarmowego na całej planecie.

Następnie zaczęłyby wymierać kolejne gatunki zwierząt. Jedne z braku pożywienia, a inne z powodu niemożliwości przystosowania się do coraz niższych temperatur. W konsekwencji mielibyśmy do czynienia z masowym wymieraniem na naszej planecie. Tak wielkim, jakiego nie było nigdy w historii Ziemi.

Życie pozostałoby aktywne przez dłuższy czas jedynie w głębinach oceanów, które by nie zamarzły oraz w pobliżu kominów termalnych na dnach, gdzie nadal dostawałoby potrzebną energię.

Słońce kiedyś rzeczywiście zniknie

Na szczęście opisane wyżej scenariusze na razie nam nie grożą. Słońce istnieje i w takiej postaci pozostanie jeszcze przez bardzo długi czas. Jednak nie bez końca i czasem gwiazdę Układu Słonecznego rzeczywiście czeka zagłada, a wraz z nią także Ziemię w postaci planety, którą znamy dziś.

Słońce jest gwiazdą, która za kilka mld lat zacznie puchnąć. Do tego stopnia, że nadyma się do rozmiarów czerwonego nadolbrzyma. W jak dużym stopniu? Jej rozmiar może się zwiększyć aż tak bardzo, że sięgnie w okolice orbity Ziemi.

Obecnie Słońce ma średnicę w postaci około 1,4 mln kilometra. Jednak nadymając się do rozmiarów czerwonego nadolbrzyma wielkość gwiazdy może zwiększyć się nawet stukrotnie. To z pewnością daje wyobrażenie. Ziemia zostanie wtedy przysmażona lub też zupełnie zniszczona. Trudno przewidzieć konkretny scenariusz, bo będzie to zależało od rozmiarów, które przyjmie gwiazda. Pewne szacunki mówią nawet o tym, że w takiej sytuacji mocno oberwie również Mars.

Słońce nie będzie jednak wiecznie czerwonym nadolbrzymem. Z czasem dojdzie do potężnej eksplozji i większość materii gwiazdy zostanie wyrzucona w kosmos. To będzie miało katastrofalne konsekwencje dla całego Układu Słonecznego. Także bardziej oddalonych planet.

Później Słońce przeobrazi się w białego karła. Będzie to w zasadzie martwa gwiazda o wielkości zbliżonej do Ziemi. Jednak o znacznie większej gęstości. Nawet jeśli nasza planeta przetrwa poprzednie procesy, to i tak zamieni się z czasem w zimny i skuty lodem glob. Dlaczego? Martwa gwiazda nie dostarczy nam odpowiednio dużo energii i to spowoduje duże spadki temperatury.

Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, ale na szczęście ludzkość go nie doczeka. Szacuje się, że może nastąpić dopiero za około 6 mld lat. Dla porównania cały Układ Słoneczny ma dopiero około 4,6 mld lat. Pozostało więc nam naprawdę dużo czasu.