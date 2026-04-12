Co czeka astronautów misji Artemis 2 po powrocie? Autografy dla prezydenta
Załoga misji Artemis 2 bezpiecznie powróciła na Ziemię po przełomowej podróży w kosmos. Kapsuła wodowała u wybrzeży San Diego, a astronauci przeszli już pierwsze badania medyczne oceniające wpływ warunków kosmicznych na ich organizmy. Czeka ich jeszcze spotkanie z rodzinami oraz wizyta w Białym Domu, a także przygotowania do kolejnych etapów programu Artemis.
Co przeżyli astronauci Artemis 2 po lądowaniu?
Załoga misji Artemis 2 zakończyła swoją podróż kosmiczną i bezpiecznie wróciła na Ziemię. Kapsuła z astronautami weszła w atmosferę z ogromną prędkością, sięgającą około 40 tys. km/h, co stanowiło jeden z najbardziej wymagających momentów całej misji. Po przejściu przez atmosferę statek wodował u wybrzeży San Diego w piątek o godzinie 17:07 (druga w nocy czasu polskiego), a uczestnicy lotu zostali szybko przejęci przez zespoły ratunkowe. Podczas 13-minutowego opadania przez ziemską atmosferę, tarcie sprawiło, że temperatura na zewnątrz kapsuły wynosiła ok. 2760 st. Cel. Mimo to cała operacja przebiegła zgodnie z planem, bez poważniejszych komplikacji.
Christina Koch, członkini załogi, powiedziała przed lądowaniem, że niedogodności, takie jak liofilizowane jedzenie czy toaleta pozbawiona prywatności były warte zachodu. NASA przekazała, że podczas misji wykonano ponad 7 tysięcy zdjęć.
Po powrocie astronautów czeka teraz szereg procedur, przede wszystkim szczegółowe badania medyczne, które mają ocenić wpływ pobytu w kosmosie na ich organizmy. Przebywanie w próżni jest fizycznie wyczerpujące i chociaż załoga była świetnie wyszkolona i przygotowana, odczucia po powrocie na Ziemię mogły ich przytłoczyć. Bez oddziaływania grawitacji masa mięśniowa i kostna kurczy się - już po dwóch tygodniach ta pierwsza może spaść nawet o 20 proc. Najbardziej dotknięte są mięśnie pleców, szyi i łydek, pomagające utrzymać postawę ciała. Typowy pobyt na ISS trwa obecnie od pięciu do sześciu miesięcy, więc wpływ misji Artemis 2 na zdrowie astronautów będzie prawdopodobnie minimalny.
Ludzkość nigdy dotąd nie była tak daleko od Ziemi - około 406 tysięcy kilometrów. Wcześniejszy rekord należał do załogi misji Apollo 13 z 1970 roku, która dotarła ponad 6,6 tysiąca km bliżej niż Artemis 2.
Spotkanie z rodziną i wizyta w Białym Domu
Krewni załogi z pewnością nie mogli się doczekać, aż astronauci bezpiecznie wrócą do domu.
- Na pewno będziemy świętować. Kiedy tylko Jeremy bezpiecznie wróci, z pewnością wszyscy się spotkamy. Najpierw tylko w piątkę, w spokoju, by wysłuchać niektórych z jego prywatnych historii... Potem będziemy świętować wraz ze światem - wyjawiła dr Catherine Hansen, żona astronauty Jeremy'ego Hansena.
Podczas lotu kosmicznego, prezydent USA Donald Trump zadzwonił do załogi, aby zaprosić ich na spotkanie w Gabinecie Owalnym Białego Domu.
- Poproszę was o autografy. Rzadko proszę o autografy, ale wy na to zasługujecie - powiedział wtedy.
Nie wiadomo, czy Kanadyjczyk Hansen weźmie udział w wizycie.
Astronauci NASA - Wiseman, Koch i Glover - wciąż są zatrudnieni przez agencję. Przed nimi kolejne misje programu Artemis: misję Artemis 3 zaplanowano na 2027 rok, a Artemis 4 - na 2028. To właśnie wtedy człowiek ponownie wyląduje na Księżycu. Wciąż się jednak może wiele zmienić w planach i terminach startów lotów.