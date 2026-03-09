Menu astronautów Artemis 2. Tak wygląda jedzenie w drodze na Księżyc

NASA udostępniła spis żywności, którą będą spożywać astronauci misji Artemis 2. Posiłki zostały zaprojektowane tak, by wspierać zdrowie i wydajność czteroosobowej załogi podczas lotu w kierunku Księżyca na pokładzie statku Orion. Chociaż podróż potrwa zaledwie kilkanaście dni, odpowiednie zaplanowanie posiłków jest jednym z kluczowych elementów przygotowań.

W przeciwieństwie do astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej załoga Artemis 2 nie będzie mogła liczyć na dostawy świeżych zapasów, co oznacza, że wszystkie posiłki muszą być przegotowane z wyprzedzeniem, a ich przechowywanie zakłada brak lodówki na statku.

Podczas planowania menu uwzględnia się wiele czynników, m.in. trwałość produktów, bezpieczeństwo żywności, odpowiednią ilość kalorii i składników odżywczych, preferencje smakowe astronautów czy ograniczenia masy i przestrzeni w statku kosmicznym. Ważne jest również, by jedzenie było łatwe do spożycia w stanie nieważkości i nie wytwarzało okruchów, które mogłyby unosić się w kabinie. Załoga musiała przekazać swoje uwagi na długo przed spakowaniem posiłków na lot testowy. Członkowie zespołu próbowali i oceniali wszystkie potrawy ze standardowego menu.

Jak wygląda dzień przy kosmicznym stole?

W trakcie misji astronauci będą spożywać trzy główne posiłki dziennie. Każdy z członków załogi ma także przydzieloną ograniczoną liczbę napojów smakowych - maksymalnie dwa dziennie, wśród których może znaleźć się kawa lub herbata.

Łącznie przygotowano 189 różnych produktów spożywczych, z których załoga będzie mogła komponować swoje posiłki. Wśród nich znajdują się zarówno dania główne, jak i przekąski czy dodatki smakowe. Menu jest zaskakująco różnorodne. Można w nim zobaczyć np.: sałatkę z mango, makaron z serem, warzywa takie jak brokuły czy fasolka, kuskus z orzechami, a także suszone mięso wołowe w stylu barbecue.

W zapasach znalazło się również sporo dodatków poprawiających smak potraw, m.in.: syrop klonowy, masło orzechowe, miód, dżem truskawkowy czy pikantna musztarda.

Spis produktów żywnościowych dostępnych dla załogi podczas misji Artemis 2. nasa.gov NASA

Dlaczego w kosmosie królują tortille?

Jednym z najczęściej pojawiających się produktów w menu są tortille - na pokład zabieranych jest ich aż 58. Powód jest prosty: w przeciwieństwie do chleba nie kruszą się, dzięki czemu są znacznie bezpieczniejsze w warunkach mikrograwitacji.

Jak przygotowuje się jedzenie na statku Orion?

Kosmiczne potrawy są zwykle pakowane w kilku formach: jako gotowe do spożycia, liofilizowane, poddane obróbce termicznej lub sterylizacji. Do ich przygotowania astronauci korzystają z dystrybutora wody oraz niewielkiego podgrzewacza.

Nowa jakość kosmicznej kuchni

Menu Artemis 2 pokazuje, jak bardzo zmieniła się kosmiczna gastronomia od czasów programu Apollo. W latach 60. i 70. astronauci dysponowali znacznie bardziej ograniczonym wyborem potraw. Dziś dzięki rozwojowi technologii żywności mogą liczyć na zdecydowanie większą różnorodność i lepszy smak posiłków.

