Jowisz ma prawie 100 potwierdzonych księżyców, jednak jeden z nich, Europa, wzbudza największe zainteresowania i pobudza wyobraźnię astronomów i naukowców. Pod pozornie gładką powierzchnią znajduje się rozległy ocean płynnej, słonej wody. Badacze od lat głowią się, czy w tej wodzie mogłyby panować odpowiednie warunki do rozwinięcia się życia. Teraz jeden z naukowców twierdzi, że jest to niemożliwe.

Ocean Europy jest niezwykle cichy

Nowe badanie prowadzone przez Paula Byrne'a obala teorię, że na dnie morskim Europy mogłoby istnieć życie. Według niego na Europie prawdopodobnie nie występują ruchy tektoniczne, ciepłe kominy hydrotermalne ani żadna inna podwodna aktywność geologiczna, która mogłaby dostarczać energii organizmom żywym.

- Gdybyśmy mogli zbadać ten ocean za pomocą zdalnie sterowanej łodzi podwodnej, przewidujemy, że nie zobaczylibyśmy żadnych nowych pęknięć, aktywnych wulkanów ani strumieni gorącej wody na dnie morskim - powiedział Byrne. - Z geologicznego punktu widzenia niewiele się tam dzieje. Wszystko jest ciche. A na lodowym globie, takim jak Europa, ciche dno morskie równie dobrze oznacza martwy ocean.

Aby wyciągnąć wnioski o dnie oceanu Europy, naukowcy opierają się na istniejących danych oraz porównaniach księżyca z Ziemią, Księżycem i innymi ciałami niebieskimi.

Co kryje się pod lodową powłoką Europy?

Szacuje się, że zewnętrzna powłoka lodu ma grubość od 15 do 25 kilometrów, a pod nią znajduje się ocean, rozciągający się prawdopodobnie na cały księżyc i sięgający głębokości do 100 kilometrów.

Pod oceanem znajduje się skaliste jądro, podobne do ziemskiego, jednak w przeciwieństwie do gorącego wnętrza Ziemi, jądro Europy już dawno temu ostygło. Byrne i jego zespół obliczyli, że wszelkie ciepło wewnętrzne rozproszyło się miliardy lat temu.

Na powierzchni Europy panują ekstremalnie niskie temperatury, od -160 st. Cel. do -220 st. Cel. I chociaż Europa jest nieco mniejsza od naszego Księżyca, eksperci są zdania, że zawiera znacznie więcej wody niż Ziemia.

Wpływ Jowisza na księżyce

Io, najbardziej wewnętrzny księżyc Jowisza, doświadcza intensywnego rozciągania pływowego ze względu na swoją niestabilną orbitę. Czyni go to najbardziej aktywnym wulkanicznie ciałem niebieskim w całym Układzie Słonecznym. Europa jednak zachowuje się inaczej, ponieważ jest oddalona od Jowisza i tym samym - bardziej stabilna.

- Europa prawdopodobnie jest nagrzewana przez pływy, dlatego nie jest całkowicie zamarznięta - powiedział Byrne. - I mogła mieć znacznie większe nagrzewanie w odległej przeszłości. Jednak dziś nie widzimy żadnych wulkanów wystrzeliwujących z lodu, jak na Io, a nasze obliczenia sugerują, że pływy nie są wystarczająco silne, aby wywołać jakąkolwiek znaczącą aktywność geologiczną na dnie morskim.

Życie w oceanie Europy jest niemożliwe

Według badacza brak energii na dnie morskim Europy sprawia, że obecność współczesnego życia jest mało prawdopodobna. Dzisiaj nie ma energii, która by podtrzymywała to życie. Pomimo tego Byrne jest entuzjastycznie nastawiony do przyszłych misji na Europę, zwłaszcza do sondy NASA Europa Clipper, której przelot obok księżyca planowany jest na wiosnę 2031 roku.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

