Przełom w poszukiwaniu obcych. SETI sprawdza częstotliwości, które dotąd ignorowaliśmy

Dotychczas większość badań radiowych SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) koncentrowała się na częstotliwościach między 1,42 a 1,66 GHz. Tymczasem istnieje możliwość, że astronomowie mogli nie zauważyć sygnałów pochodzących od obcych, ponieważ nie badali innych częstotliwości.

Naukowcy wykorzystywali ten zakres radiowy, ponieważ jest to najcichszy radiowo fragment wszechświata, którego granice wyznaczają chemiczne składniki wody. Twierdzono, że ta stosunkowo cicha część pasma radiowego byłaby idealnym miejscem do komunikacji, ponieważ zaawansowana technologicznie cywilizacja mogłaby transmitować i słuchać sygnału właśnie w tym obszarze.

Nowe badanie sugeruje jednak, że wyższe częstotliwości radiowe mogą stanowić ważną nową drogę w poszukiwaniu potencjalnych sygnałów technologicznych pochodzących od innych cywilizacji.

Astronomka Luisa Mason, doktorantka na Uniwersytecie w Manchesterze, przeprowadziła badanie, szukając wąskopasmowych sygnałów radiowych, które mogłyby wskazywać na obecność technologii, a nie naturalnych procesów astrofizycznych.

- Pasma radiowe milimetrowe i submilimetrowe pozostają niemal całkowicie niezbadane w ramach projektu SETI, więc tak naprawdę chodzi o otwarcie nowego obszaru przestrzeni parametrów do badań - powiedziała Mason.

Według niej radioteleskopy wysokiej częstotliwości mogą odegrać ważną rolę w przyszłych programach SETI. Kiedy astronomowie kierują teleskop na pojedynczy cel, rejestrują również wiele innych gwiazd znajdujących się w polu widzenia urządzenia.

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Tradycyjnie badacze szacowali to za pomocą katalogów takich jak Gaia. Zamiast tego Mason wykorzystała model galaktyczny z Besançon do oszacowania całkowitej populacji gwiazd ujętej w każdym pomiarze. Uwzględniła w tym gwiazdy zbyt odległe, słabe lub trudne do wiarygodnej identyfikacji w istniejących katalogach. Dzięki temu zwiększyła się szacowana liczba gwiazd objętych poszukiwaniami z około 288 000 zidentyfikowanych za pomocą Gai do ponad 6,1 miliona przy użyciu modelu galaktycznego.

Badaczka podkreśliła, że brak jakiegokolwiek wykrytego sygnału nie oznacza braku inteligentnego życia, a jedynie, że nie znaleziono żadnego sygnału kandydującego w wąskich zakresach częstotliwości badanych w badaniu.