Kometa 3I/ATLAS rekordowo blisko Ziemi

Niedawno, 19 grudnia, kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS znalazła się rekordowo blisko Ziemi - około 270 mln kilometrów od nas. Nie była widoczna gołym okiem, jednak w internecie dostępnych było wiele streamów, które pozwalały śledzić jej przelot. Od tego czasu kometa oddala się od naszej planety, a za kilka miesięcy, w dniu 16 marca 2026 roku znajdzie się niedaleko Jowisza, co pozwoli naukowcom na bliższe zbadanie jej dzięki sondzie Juno.

Jest to zaledwie trzeci obiekt tego rodzaju, który zaobserwowano bezpośrednio w Układzie Słonecznym. Avi Loeb, astronom z Harvardu, od dawna twierdził, że może to być statek kosmiczny obcych - lecz bliskie spotkanie z Ziemią go rozczarowało, nie stało się nic bowiem, co mogłoby wydać się podejrzane. W takim wypadku Loeb wpadł na nowy pomysł.

Diagram przedstawiający trajektorię międzygwiezdnej komety 3I/ATLAS podczas jej przelotu przez Układ Słoneczny NASA/JPL-Caltech domena publiczna

Avi Loeb ma śmiałe plany wobec komety 3I/ATLAS

Teraz kiedy nadzieje na to, że odwiedzili nas kosmici, słabną, astronom sugeruje, że obiekty takie jak 3I/ATLAS mogłyby być przydatne w naszych przyszłych próbach eksploracji poza Układem Słonecznym.

- Złote płyty Voyagera, zawierające kapsułę czasu z dźwiękami, obrazami, muzyką i wiadomościami z Ziemi, zostały dołączone do sond kosmicznych Voyager 1 i 2 należących do NASA, które obecnie opuszczają Układ Słoneczny - pisze Loeb na swoim blogu. - Płyty te stanowią wiadomość ludzkości skierowaną do wszelkich inteligentnych form życia pozaziemskiego, które mogłyby je znaleźć, czyli w zasadzie jest to "wiadomość w butelce" wysłana w przestrzeń międzygwiezdną.

Wystarczy dołączyć do komety wiadomość od ludzkości

Według niego ogromna prędkość obiektów podobnych do naszego niedawnego gościa mogłaby pomóc wynieść wiadomość od ludzi z Układu Słonecznego w naszym imieniu. Można by użyć silnej wiązki laserowej dużej mocy do wygrawerowania wiadomości na suchej powierzchni komety międzygwiezdnej lub zaprojektować misje przechwytujące, aby przymocować obiekty technologiczne do jej powierzchni.

- Odkrycie obiektów międzygwiazdowych w ciągu ostatniej dekady otwiera przed ludzkością nowe możliwości wysyłania kapsuł czasu w przestrzeń międzygwiazdową - podsumował astronom.

Loeb twierdzi, że gdyby nadarzyła się okazja, chętnie poświęciłby swoje ciało i pozwolił zabrać jego szczątki w przestrzeń międzygwiezdną za pomocą 3I/ATLAS.

