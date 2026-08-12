Czy Ziemia straci grawitację podczas zaćmienia? NASA rozprawia się z wiralową teorią spiskową

Czy Ziemia straci grawitację na siedem sekund podczas dzisiejszego zaćmienia Słońca? Taka plotka krąży w sieci już od ponad roku, jednak NASA przekonuje, że to nieprawda. Zwolennicy tej teorii sądzą, że amerykańska agencja kosmiczna NASA uruchomiła tajny Project Anchor (Projekt Kotwica), o wartości ok. 90 mld dol., który ma zapobiec problemom związanym z wystąpieniem anomalii, poprzez m.in. budowę podziemnych schronów.

- Ziemia nie straci grawitacji 12 sierpnia 2026 roku - zapewnił rzecznik amerykańskiej agencji kosmicznej w komentarzu udzielonym w styczniu serwisowi internetowemu Snopes zajmującemu się weryfikacją faktów. Jak podaje NASA, całkowita siła grawitacyjna jest określona przez masę Ziemi, co oznacza, że jedynym sposobem na utratę grawitacji jest zmniejszenie łącznej masy jądra, płaszcza, skorupy ziemskiej, oceanów, wód lądowych oraz atmosfery. Naukowcy z NASA podkreślili, że "całkowite zaćmienie Słońca nie ma żadnego wpływu na grawitację Ziemi".

W internecie od jakiegoś czasu pojawiały się treści prześmiewcze dotyczące tej teorii.

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W opublikowanym w poniedziałek artykule na stronie BBC stwierdzono, że powielanie dezinformacji na temat grawitacji podczas zaćmienia może mieć na celu zdyskredytowanie działalności NASA.

Dezinformacje o zaćmieniu Słońca

W internecie pojawiły się także zmanipulowane mapy Ziemi, na których przestawiono nieprawdziwą ścieżkę cienia Księżyca przebiegającą ze wschodu na zachód w rejonie bieguna północnego. Naukowcy wytłumaczyli, że jest to wyłącznie złudzenie optyczne, które powstaje podczas przeniesienia kulistego kształtu Ziemi na płaską mapę. Zwolennicy tej teorii spiskowej wykorzystali to zniekształcenie na mapie geograficznej jako rzekomy dowód na to, że trajektoria cienia Księżyca łamie prawa fizyki.

Eksperci podkreślają, że w rzeczywistości cień Księżyca przemieszcza się po powierzchni Ziemi płynnym łukiem z zachodu na wschód. Gdy mówimy o cieniu rzucanym przez Księżyc na Ziemię (podczas zaćmienia Słońca), plama tego cienia wędruje po powierzchni naszej planety z zachodu na wschód. Wynika to z połączenia ruchu orbitalnego Księżyca wokół Ziemi oraz szybszego ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi.

Zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026

Już dzisiaj całkowite zaćmienie będzie można zobaczyć w północnych krańcach Rosji, Grenlandii, Islandii, w Hiszpanii oraz na niewielkim obszarze Portugalii, natomiast częściowe zaćmienie będzie widoczne m.in. w większej części Europy, w tym w Polsce, a także w północno-zachodniej Afryce, północno wschodnich rejonach Ameryki Północnej.

Zjawisk astronomicznych z udziałem Słońca nie można oglądać gołym okiem lub przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne, bo grozi to uszkodzeniem siatkówki.

Aby bezpiecznie śledzić zjawisko, należy zaopatrzyć się w specjalne okulary z filtrem ISO 12312-2, które są dostępne w sklepach astronomicznych i skutecznie blokują szkodliwe promieniowanie.

Jeśli chcesz robić zdjęcia temu zjawisku, także potrzebujesz specjalistycznego filtra na obiektyw, inaczej spalisz sobie matrycę.