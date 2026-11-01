Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie żyją w luksusach, mimo że koszt budowy ich tymczasowego mieszkania wyniósł ponad 150 mld dolarów. Ich codzienność to ciągła praca w ciasnym laboratorium, które nie jest już pierwszej świeżości i, jak raportował Dawid Długosz w GeekWeek.pl na początku tego roku, ma zostać poddane deorbitacji - chociaż niektórzy chcą, aby działało dłużej, otwiera się w nowym oknie. Mieszkańcy ISS muszą sobie radzić także z jedzeniem w niesprzyjających warunkach. Wiele produktów spożywczych jest tam zwyczajnie niedozwolonych, ponieważ mogłyby uszkodzić wrażliwy sprzęt lub spowodować inne poważne zagrożenia.

Większość żywności zabieranej w kosmos jest liofilizowana, suszona, poddana działaniu promieniowania jonizującego lub obróbce cieplnej. Wszelkie świeże produkty spożywa się w ciągu pierwszych dni, a resztę zapasów stanowią te, które nie psują się szybko - na przykład orzechy.

Posiłki MRE - Meal Ready to Eat

Podczas klęsk żywiołowych i wojen żołnierze posiłkują się tego typu gotowymi do spożycia posiłkami. Mają długi termin przydatności, a składają się z dania głównego, warzyw, węglowodanów, owoców, deseru oraz mieszanki do stworzenia gorącego napoju i napoju elektrolitowego lub energetycznego. Dostarczone z podgrzewaczem zapewniają wyżywienie, jednak nie nadają się jako podstawa codziennej diety. Zaprojektowano je do użytku w sytuacjach kryzysowych, przez krótki okres.

Chociaż mogą przetrwać lata i wydają się idealne do wykorzystania w kosmosie, mają parę podstawowych wad, które je dyskwalifikują. Przede wszystkim zawierają bardzo dużo soli i tłuszczu, co jest potrzebne podczas kryzysowych sytuacji na Ziemi, jednak w kosmosie nie. Ważne jest to, że zbyt wysoki poziom soli ma negatywny wpływ na gęstość kości - a ponieważ ciała osób żyjących na orbicie nie muszą tak ciężko pracować, jak na Ziemi, ich kości słabną. Dlatego MRE nie jest dobrym wyborem na podróże kosmiczne.

MRE nie jest dobrym wyborem na podróże kosmiczne radowitz 123RF/PICSEL

Przyprawy

W warunkach mikrograwitacji wszystko, co jesz lub pijesz, może unosić się w powietrzu. Jeśli maleńkie przyprawy, takie jak pieprz czy sól, dostałyby się do oka astronauty, byłoby to niezwykle bolesne. Gorzej jednak, gdyby drobinki te przedostały się do maszyn czy urządzeń - w ten sposób mógłby się zablokować cały system wentylacyjny.

Astronauci radzą więc sobie w inny sposób. Ich posiłki wciąż są smaczne, ponieważ przyprawy przechowywane są w postaci płynnej - sól jest rozpuszczona w wodzie, a pieprz mieszany z olejem. Do doprawiania potraw dostępne są również sosy.

Podczas misji Artemis II udostępniono menu załogi. Wśród dostępnych posiłków znajdowały się m.in.: sałatka z mango, makaron z serem, kuskus z orzechami, warzywa i suszone mięso wołowe. Były tam też dodatki, takie jak syrop klonowy, masło orzechowe czy dżem i pikantna musztarda.

Pieczywo

Na Ziemi stanowi podstawę wielu posiłków, jednak w kosmosie może okazać się poważnym problemem. Wszystko przez okruszki, które zachowują się podobnie jak przyprawy. Poza tym w warunkach panujących w kosmosie chleb psuje się lub czerstwieje szybciej niż na Ziemi.

Podczas misji Artemis II w tym roku poradzono sobie z kruszeniem się chleba, zabierając na pokład tylko tortille, otwiera się w nowym oknie. Były one znacznie bezpieczniejsze w warunkach mikrograwitacji. Stosuje się tę zamianę już od 1985 roku. Tortille są ulubionym daniem wielu osób, ponieważ są trwałe, bardzo pożywne, wymagają małej ilości miejsca do przechowywania i można je wykorzystać na wiele sposobów.

Alkohol

Astronauci nie mogą pić alkoholu, ponieważ system kontroli środowiska i podtrzymywania życia (ECLSS) filtruje powietrze i wodę, która wydostaje się z ludzi. W kosmosie nie ma nieskończonych zapasów tlenu i wody, więc system ECLSS oczyszcza powietrze i mocz, aby wytworzyć wodę nadającą się do picia. Etanol, który znajdowałby się w oddechu i moczu astronautów po wypiciu alkoholu, mógłby zaburzyć działanie całego systemu.

Napoje gazowane

Dwutlenek węgla zachowuje się inaczej w kosmosie. Kiedy nie działa grawitacja, napój gazowany nie musuje, kiedy otwiera się butelkę lub puszkę - dwutlenek węgla nigdy nie oddziela się od płynu. Osoba spożywająca go pije o wiele więcej bąbelków, niż jakby była na Ziemi, co może prowadzić do beknięcia. Problem w tym, że nawet wtedy płyn i gaz są związane, więc będzie to nieprzyjemny i mokry odruch. Bąbelki mogą także utknąć gdzieś w układzie pokarmowym astronauty, powodując obrażenia lub ból.



