Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie żyją w luksusach, mimo że koszt budowy ich tymczasowego mieszkania wyniósł ponad 150 mld dolarów. Ich codzienność to ciągła praca w ciasnym laboratorium, które nie jest już pierwszej świeżości i, jak raportował Dawid Długosz w GeekWeek.pl na początku tego roku, ma zostać poddane deorbitacji - chociaż niektórzy chcą, aby działało dłużej, otwiera się w nowym oknie. Mieszkańcy ISS muszą sobie radzić także z jedzeniem w niesprzyjających warunkach. Wiele produktów spożywczych jest tam zwyczajnie niedozwolonych, ponieważ mogłyby uszkodzić wrażliwy sprzęt lub spowodować inne poważne zagrożenia.
Większość żywności zabieranej w kosmos jest liofilizowana, suszona, poddana działaniu promieniowania jonizującego lub obróbce cieplnej. Wszelkie świeże produkty spożywa się w ciągu pierwszych dni, a resztę zapasów stanowią te, które nie psują się szybko - na przykład orzechy.
Posiłki MRE - Meal Ready to Eat
Podczas klęsk żywiołowych i wojen żołnierze posiłkują się tego typu gotowymi do spożycia posiłkami. Mają długi termin przydatności, a składają się z dania głównego, warzyw, węglowodanów, owoców, deseru oraz mieszanki do stworzenia gorącego napoju i napoju elektrolitowego lub energetycznego. Dostarczone z podgrzewaczem zapewniają wyżywienie, jednak nie nadają się jako podstawa codziennej diety. Zaprojektowano je do użytku w sytuacjach kryzysowych, przez krótki okres.
Chociaż mogą przetrwać lata i wydają się idealne do wykorzystania w kosmosie, mają parę podstawowych wad, które je dyskwalifikują. Przede wszystkim zawierają bardzo dużo soli i tłuszczu, co jest potrzebne podczas kryzysowych sytuacji na Ziemi, jednak w kosmosie nie. Ważne jest to, że zbyt wysoki poziom soli ma negatywny wpływ na gęstość kości - a ponieważ ciała osób żyjących na orbicie nie muszą tak ciężko pracować, jak na Ziemi, ich kości słabną. Dlatego MRE nie jest dobrym wyborem na podróże kosmiczne.
Przyprawy
W warunkach mikrograwitacji wszystko, co jesz lub pijesz, może unosić się w powietrzu. Jeśli maleńkie przyprawy, takie jak pieprz czy sól, dostałyby się do oka astronauty, byłoby to niezwykle bolesne. Gorzej jednak, gdyby drobinki te przedostały się do maszyn czy urządzeń - w ten sposób mógłby się zablokować cały system wentylacyjny.
Astronauci radzą więc sobie w inny sposób. Ich posiłki wciąż są smaczne, ponieważ przyprawy przechowywane są w postaci płynnej - sól jest rozpuszczona w wodzie, a pieprz mieszany z olejem. Do doprawiania potraw dostępne są również sosy.
Podczas misji Artemis II udostępniono menu załogi. Wśród dostępnych posiłków znajdowały się m.in.: sałatka z mango, makaron z serem, kuskus z orzechami, warzywa i suszone mięso wołowe. Były tam też dodatki, takie jak syrop klonowy, masło orzechowe czy dżem i pikantna musztarda.
Pieczywo
Na Ziemi stanowi podstawę wielu posiłków, jednak w kosmosie może okazać się poważnym problemem. Wszystko przez okruszki, które zachowują się podobnie jak przyprawy. Poza tym w warunkach panujących w kosmosie chleb psuje się lub czerstwieje szybciej niż na Ziemi.
Podczas misji Artemis II w tym roku poradzono sobie z kruszeniem się chleba, zabierając na pokład tylko tortille, otwiera się w nowym oknie. Były one znacznie bezpieczniejsze w warunkach mikrograwitacji. Stosuje się tę zamianę już od 1985 roku. Tortille są ulubionym daniem wielu osób, ponieważ są trwałe, bardzo pożywne, wymagają małej ilości miejsca do przechowywania i można je wykorzystać na wiele sposobów.
Alkohol
Astronauci nie mogą pić alkoholu, ponieważ system kontroli środowiska i podtrzymywania życia (ECLSS) filtruje powietrze i wodę, która wydostaje się z ludzi. W kosmosie nie ma nieskończonych zapasów tlenu i wody, więc system ECLSS oczyszcza powietrze i mocz, aby wytworzyć wodę nadającą się do picia. Etanol, który znajdowałby się w oddechu i moczu astronautów po wypiciu alkoholu, mógłby zaburzyć działanie całego systemu.
Napoje gazowane
Dwutlenek węgla zachowuje się inaczej w kosmosie. Kiedy nie działa grawitacja, napój gazowany nie musuje, kiedy otwiera się butelkę lub puszkę - dwutlenek węgla nigdy nie oddziela się od płynu. Osoba spożywająca go pije o wiele więcej bąbelków, niż jakby była na Ziemi, co może prowadzić do beknięcia. Problem w tym, że nawet wtedy płyn i gaz są związane, więc będzie to nieprzyjemny i mokry odruch. Bąbelki mogą także utknąć gdzieś w układzie pokarmowym astronauty, powodując obrażenia lub ból.