Ludzie przez dziesięciolecia wpatrywali się w gwiazdy, zastanawiając, czy istnieje ktoś we Wszechświecie poza nimi, i, jeśli tak, to dlaczego nie daje znaku życia? Spisano mnóstwo pomysłów, m.in., że ogromna odległość między nami utrudniają komunikację lub że po prostu wcale nie istnieją żadne obce cywilizacje.

Nowy pomysł, dlaczego obcy się nie ujawniają

Naukowiec z NASA przedstawił swój powód, dla którego kosmici nie dali nam jeszcze znać o swoim istnieniu. Dr Robin Corbet, naukowiec z University of Maryland i pracownik NASA Goddard Space Flight Center, przywołuje termin paradoksu Fermiego, który głosi, że ponieważ Wszechświat jest tak wielki i stary, powinno istnieć wiele zaawansowanych technicznie cywilizacji pozaziemskich - a mimo to nie udaje nam się ich zaobserwować. To sugeruje, że albo obcy wcale nie są tak zaawansowani technicznie jak my (lub bardziej), albo nasze metody obserwacji są niewystarczające.

Według Corbeta, nawet jeśli istnieją cywilizacje poza Ziemią, posługują się podobną technologią do naszej i dlatego nie możemy się nawzajem skomunikować. Nawet przy wykorzystaniu naszej najlepszej technologii dotarcie do najbliższej potencjalnie nadającej się do zamieszkania planety, Proxima Centauri b, zajęłoby setki tysięcy lat - znajduje się ona około 4,2 lat świetlnych, czyli ok. 40 bilionów kilometrów od nas.

- Nie mają maszyn szybszych od światła, nie mają maszyn opartych na ciemnej energii lub ciemnej materii ani czarnych dziur. Nie wykorzystują nowych praw fizyki - mówi autor teorii.

Możliwe, że obcy zrezygnowali z prób nawiązania z nami kontaktu, bo się poddali

Corbert dodaje, że chociaż kosmici mogliby wysyłać nadajniki i sondy w celu prób kontaktu z innymi cywilizacjami, wymagałoby to dużej mocy i zajęłoby ogromną ilość czasu, nim otrzymaliby odpowiedź. Z tego powodu możliwe, że obcy zrezygnowali z prób nawiązania z nami kontaktu, bo się zwyczajnie poddali.

- Ziemia nie będzie raczej ciekawym miejscem do odwiedzenia, jeśli w galaktyce będą się znajdować inne cywilizacje.

A może kosmici celowo nas unikają?

Inni badacze mają bardziej niepokojącą teorię. Dr Gordon Gallup, biopsycholog z Uniwersytetu w Albany, jest zdania, że kosmici mogą celowo nas unikać. Według niego istnieje szansa, że obcy uważają nas za zbyt niebezpiecznych - powołując się na naszą zdolność do samozniszczenia poprzez wojnę oraz niszczenie środowiska.

- Być może dlatego nie ma przekonujących dowodów na istnienie inteligencji pozaziemskiej. Stanowimy zbyt duże ryzyko, a oni nie chcą zostać odkryci - mówi Gallup.

