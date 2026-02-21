Spis treści: Niektórzy są przekonani, że USA posiadają Księżyc na własność Księżyc jako prowincja całej ludzkości. Tak mówi międzynarodowe prawo kosmiczne Niejasne przepisy. Do kogo należą surowce i tereny wokół baz?

Amerykanie jako pierwsi ludzie w historii wylądowali na Księżycu, chodzili po jego powierzchni i zostawili tam amerykańską flagę. Miało to miejsce w 1969 r. w ramach misji Apollo 11. W sumie na Księżycu wylądowało 12 astronautów - wszyscy oni byli obywatelami USA. Przez ponad 50 lat bez misji załogowych na Księżyc nikt im nie zawtórował, ale może się to zmienić w 2028 r., kiedy wystartuje misja Artemis III. Członkowie jej załogi nie zostali jeszcze oficjalnie wyjawieni, jednak możliwe, że będą wśród nich osoby bez amerykańskiego obywatelstwa.

Obecność człowieka na Księżycu, do tej pory pozostaje osiągnięciem w 100 proc. amerykańskim, więc naturalnie część osób może być przekonana, że Srebrny Glob został podbity przez USA i stał się ich pozaziemskim terytorium.

Świadczy o tym styczniowa wypowiedź na antenie Jesse'ego Wattersa, gospodarza programu w amerykańskiej stacji Fox News. W kontekście imperialnej ekspansji Stanów Zjednoczonych z pełnym przekonaniem stwierdził on, że USA posiadają Księżyc na własność. Ten pierwszy pozaziemski podbój dziennikarz zestawił w jednym szeregu z historycznymi zdobyczami terytorialnymi, takimi jak Luizjana czy Alaska.

Wypowiedź wywołała falę krytyki i kpin w sieci. Może ona świadczyć o pewnej megalomanii części Amerykanów oraz o przekonaniu, że ich imperium wykracza poza ten świat. Czy jednak roszczenie sobie pretensji terytorialnych do innych ciał niebieskich ma rację bytu?

Księżyc jako prowincja całej ludzkości. Tak mówi międzynarodowe prawo kosmiczne

Kwestia własności terenów pozaziemskich jest regulowana międzynarodowym prawem kosmicznym. Zgodnie z nim nikt nie może posiadać planety ani księżyca na własność - ani państwo, ani podmiot prywatny. Konkretnie reguluje to Traktat o Przestrzeni Kosmicznej z 1967 roku. Dokument ten, podpisany przez USA, Wielką Brytanię i Związek Radziecki, wyznacza reguły obowiązujące ludzi poza Ziemią.

Już pierwszy artykuł traktatu wyraźnie wskazuje, że eksploracja kosmosu powinna odbywać się dla dobra wszystkich krajów i stanowić domenę całej ludzkości. Jeszcze bardziej jednoznaczny jest Artykuł II, który wprost zakazuje zawłaszczania przestrzeni kosmicznej, Księżyca i innych ciał niebieskich poprzez ogłaszanie suwerenności, użytkowanie czy okupację. Symboliczne wetknięcie flagi na Księżycu 2 lata po ratyfikacji traktatu nie daje więc Księżyca w posiadanie Amerykanom.

Na marginesie warto odnotować, że chińska sonda Chang'e 5 w 2020 r. zatknęła na powierzchni Księżyca flagę Chin, co czyni ją drugim krajem z flagą na Srebrnym Globie.

W takim razie do kogo należy Księżyc? Status prawny tego ciała niebieskiego również reguluje wspomniany dokument. Srebrny Glob, podobnie jak cały kosmos, określany jest w nim jako "Prowincja całej ludzkości" ("Province of all mankind"). Oznacza to, że cała przestrzeń pozaziemska nie należy do nikogo, ale jednocześnie należy do wszystkich. Zgodnie z tym żadne państwo ani podmiot nie ma prawa wykluczyć innego z dostępu do konkretnego regionu na Księżycu czy Marsie.

Księżyc można też określić terminem res communis (rzecz wspólna), pochodzącym z prawa rzymskiego i międzynarodowego. Jest to rzecz, której nie można posiadać na własność, ale każdy może z niej korzystać. Przykładowo są to wody międzynarodowe, powietrze i światło słoneczne. Nie należy tego mylić z pojęciem res nullis (rzecz niczyja), które odnosi się do rzeczy nieposiadających właściciela, ale które można nabyć poprzez zawłaszczenie - tak jak nowe wyspy na oceanach w dawnych czasach czy dziś porzucone śmieci.

Przepisy traktatu obejmują cały Wszechświat, czyli także egzoplanety, inne gwiazdy, a nawet czarne dziury. Jest to już jednak obszar czysto spekulatywny. Jak w zeszłym roku wyjaśniła GeekWeekowi ekspertka, ludzie nie przymierzają się do opuszczenia Układu Słonecznego w najbliższym czasie. Teoretycznie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś dużo dalej istnieje inteligentne życie, które posiada koncepcję własności terytorialnej. W pobliżu naszej gwiazdy Ziemianie są jednak najprawdopodobniej sami.

Niejasne przepisy. Do kogo należą surowce i tereny wokół baz?

Roszczenia o własność Księżyca są prawnie bezzasadne, ale eksperci zwracają uwagę na istotne luki i niejasności w niemal 60-letnim traktacie. Prof. Michelle Hanlon z University of Mississippi School of Law zauważył, że interpretacje przepisów różnią się w zależności od kraju.

Przykładowo, w 2015 r. prezydent Barack Obama podpisał ustawę, zgodnie z którą USA interpretują zakaz zawłaszczania terytorium jako nieobejmujący wydobytych surowców. Oznacza to, że choć państwo nie może posiadać fragmentu Księżyca, to minerały pozyskane w wyniku operacji górniczych mogłyby już należeć do podmiotu, który je wydobył.

Prawo międzynarodowe nie reguluje kwestii terytoriów wokół baz księżycowych ani wydobywanych tam surowców (wizja artystyczna) PAVER consortium/LIQUIFER Systems Group domena publiczna

Pojawiają się również pytania o tzw. strefy bezpieczeństwa. W przypadku budowy reaktorów jądrowych czy lądowisk na powierzchni Księżyca ograniczenie dostępu do otaczającego je terenu wydaje się logicznym krokiem ze względów bezpieczeństwa. Pozostaje jednak nierozstrzygnięta kwestia, czy ustanowienie takiego obwodu nie stałoby się de facto formą roszczenia terytorialnego.

W czasach, gdy ludzie znów zaczną latać na Księżyc, a także planują budowanie na nim baz i wydobywanie surowców, konieczna jest aktualizacja przestarzałego międzynarodowego prawa kosmicznego. Traktat o Przestrzeni Kosmicznej wymaga pilnej nowelizacji, zanim teoretyczne spory o interpretację przepisów zamienią się w realne konflikty.

