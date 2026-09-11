Domy z drożdży na Marsie. Chcą wykorzystać liofilizację do budowy kolonii

Julia Król

Julia Król

Naukowcy znaleźli nietypowy sposób na kolonizację Marsa, który przypomina proces konserwowania żywności. Do budowy domów na Czerwonej Planecie chcą wykorzystać liofilizację oraz mieszankę żelatyny i drożdży, tworząc wytrzymały, odnawialny materiał.

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Model stożkowej budowli z porowatą teksturą oraz mikroskopowy widok sieci niebieskich włókien z pomarańczowymi kulami.
Domy z drożdży na Marsie? Naukowcy opracowali przełomowy materiał Ning Liumateriał zewnętrzny

Marsjańskie kolonie z drożdży i żelatyny. Nowa technologia budowlana wykorzystuje proces liofilizacji

Pierwsi ludzie na Marsie będą natychmiast potrzebować bezpiecznego i niezawodnego miejsca do osiedlenia się, aby przetrwać. Budowanie na tej planecie jest jednak znacznie trudniejsze niż w przypadku projektowania na Ziemi. Powierzchnia Marsa to praktycznie pozbawiona powietrza próżnia, stale bombardowana promieniowaniem kosmicznym, a temperatury spadają nawet do -140 stopni Celsjusza.

Naukowcy z Hongkongu wpadli jednak na pomysł, który może pomóc w osiedleniu Czerwonej Planety. Otóż ta sama metoda, stosowana do konserwowania żywności - liofilizacja - może być inspiracją dla wytrzymałych domów drukowanych w technologii 3D na Marsie, które nadadzą się także do recyklingu. Sekretnymi składnikami są tutaj żelatyna i drożdże. Po wysuszeniu i stwardnieniu ten żywy materiał budowlany jest równie wytrzymały, jak niskiej jakości beton.

Schemat procesu tworzenia niskoenergetycznego i bio-wzmacnianego materiału do konstrukcji pozaziemskich, obejmujący generowanie hydrosoli biosyntetycznych, mieszanie z kruszywami, automatyczną budowę z użyciem ramienia robotycznego oraz utwardzanie got...
Kolonizacja Marsa może przypominać konserwowanie żywności. Naukowcy opracowali innowacyjny materiał budowlany oparty na drożdżach i żelatynie, który dzięki zjawisku liofilizacji staje się wytrzymały jak beton w trudnych warunkach Czerwonej Planety.Ning Liu i in.materiał zewnętrzny

Liofilizowane owoce początkiem kolonizacji Czerwonej Planety

- Moją inspiracją były liofilizowane owoce, które stają się twardsze. Zadałem sobie więc pytanie, czy możemy to wykorzystać i stworzyć z nich jakieś materiały - powiedział Jishen Qiu, współautor badania.

Aby stworzyć materiał do druku, Qiu potrzebował odpowiedniej mieszanki piasku i kleju, który powstaje z żelatyny i specjalistycznych drożdży. Po zmieszaniu mikroby drożdżowe pokrywają się białkami adhezyjnymi, podobnymi do tych, których małże używają do mocowania się na kamieniach pod wodą.

Zespół przetestował następnie materiał w warunkach symulowanych na Marsa. Gdy mieszanina przedostanie się przez dyszę, ekstremalnie niskie ciśnienie i zimno ją liofilizują. Woda zamarza i zamienia się bezpośrednio z lodu w parę, pozostawiając mikroskopijne pory. Efektem jest lekki, porowaty, piankowaty materiał, który pozostaje bardzo sprężysty.

- Jest to wystarczająco mocne, by zbudować na Ziemi budynek jedno- lub dwupiętrowy, gdzie grawitacja jest trzykrotnie większa niż na Marsie - dodał Qiu. - Można więc prawdopodobnie bez trudu zbudować na Marsie wielopiętrowy budynek z tego materiału.

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Wiele propozycji budowy miast pozaziemskich zakłada podgrzewanie i topienie skał marsjańskich lub pyłu księżycowego w cegły i belki. Wymaga to jednak znacznych nakładów energii. Materiał biologiczny nie tylko oszczędza energię cieplną dzięki zupełnie innemu podejściu produkcyjnemu, ale może również wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym na Marsie. Osadnicy mogliby odzyskiwać drożdże z rozebranych konstrukcji i ponownie je hodować w bioreaktorach.

- Dopóki choć jeden drożdżak żyje, można go hodować ponownie - podsumował Qiu.

Jak dotąd materiał biologiczny został przetestowany tylko na Ziemi. Zespół nie wie, czy drożdże przetrwają rzeczywiste warunki panujące na Marsie, ale naukowcy widzą w tym projekcie duży potencjał.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Chem Circularity.

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