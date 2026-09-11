Marsjańskie kolonie z drożdży i żelatyny. Nowa technologia budowlana wykorzystuje proces liofilizacji

Pierwsi ludzie na Marsie będą natychmiast potrzebować bezpiecznego i niezawodnego miejsca do osiedlenia się, aby przetrwać. Budowanie na tej planecie jest jednak znacznie trudniejsze niż w przypadku projektowania na Ziemi. Powierzchnia Marsa to praktycznie pozbawiona powietrza próżnia, stale bombardowana promieniowaniem kosmicznym, a temperatury spadają nawet do -140 stopni Celsjusza.

Naukowcy z Hongkongu wpadli jednak na pomysł, który może pomóc w osiedleniu Czerwonej Planety. Otóż ta sama metoda, stosowana do konserwowania żywności - liofilizacja - może być inspiracją dla wytrzymałych domów drukowanych w technologii 3D na Marsie, które nadadzą się także do recyklingu. Sekretnymi składnikami są tutaj żelatyna i drożdże. Po wysuszeniu i stwardnieniu ten żywy materiał budowlany jest równie wytrzymały, jak niskiej jakości beton.

Kolonizacja Marsa może przypominać konserwowanie żywności. Naukowcy opracowali innowacyjny materiał budowlany oparty na drożdżach i żelatynie, który dzięki zjawisku liofilizacji staje się wytrzymały jak beton w trudnych warunkach Czerwonej Planety. Ning Liu i in. materiał zewnętrzny

Liofilizowane owoce początkiem kolonizacji Czerwonej Planety

- Moją inspiracją były liofilizowane owoce, które stają się twardsze. Zadałem sobie więc pytanie, czy możemy to wykorzystać i stworzyć z nich jakieś materiały - powiedział Jishen Qiu, współautor badania.

Aby stworzyć materiał do druku, Qiu potrzebował odpowiedniej mieszanki piasku i kleju, który powstaje z żelatyny i specjalistycznych drożdży. Po zmieszaniu mikroby drożdżowe pokrywają się białkami adhezyjnymi, podobnymi do tych, których małże używają do mocowania się na kamieniach pod wodą.

Zespół przetestował następnie materiał w warunkach symulowanych na Marsa. Gdy mieszanina przedostanie się przez dyszę, ekstremalnie niskie ciśnienie i zimno ją liofilizują. Woda zamarza i zamienia się bezpośrednio z lodu w parę, pozostawiając mikroskopijne pory. Efektem jest lekki, porowaty, piankowaty materiał, który pozostaje bardzo sprężysty.

- Jest to wystarczająco mocne, by zbudować na Ziemi budynek jedno- lub dwupiętrowy, gdzie grawitacja jest trzykrotnie większa niż na Marsie - dodał Qiu. - Można więc prawdopodobnie bez trudu zbudować na Marsie wielopiętrowy budynek z tego materiału.

Czy to przełom w kosmicznym budownictwie?

Wiele propozycji budowy miast pozaziemskich zakłada podgrzewanie i topienie skał marsjańskich lub pyłu księżycowego w cegły i belki. Wymaga to jednak znacznych nakładów energii. Materiał biologiczny nie tylko oszczędza energię cieplną dzięki zupełnie innemu podejściu produkcyjnemu, ale może również wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym na Marsie. Osadnicy mogliby odzyskiwać drożdże z rozebranych konstrukcji i ponownie je hodować w bioreaktorach.

- Dopóki choć jeden drożdżak żyje, można go hodować ponownie - podsumował Qiu.

Jak dotąd materiał biologiczny został przetestowany tylko na Ziemi. Zespół nie wie, czy drożdże przetrwają rzeczywiste warunki panujące na Marsie, ale naukowcy widzą w tym projekcie duży potencjał.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Chem Circularity.