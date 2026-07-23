Nasza galaktyka nie zawsze była w tym samym miejscu. Astronomowie odkryli gwałtowne odwrócenie Drogi Mlecznej

Najnowsze badania pomogły wyjaśnić długotrwałą tajemnicę dotyczącą naszej galaktyki. Okazało się, że Droga Mleczna mogła na przestrzeni swojej historii ulec drastycznej zmianie orientacji.

Naukowcy z Uniwersytetu w Durham korzystali z symulacji komputerowych galaktyk takich jak nasza i odkryli, że te charakteryzujące się powoli rotującymi halo gwiezdnymi są bardziej narażone na duże odwrócenie dysku, w wyniku którego zmienia się orientacja całej galaktyki o ponad 90 stopni.

Halo 18 to przykład galaktyki, która zderzyła się czołowo i miała odwrócenie dysku Projekt Auriga materiał zewnętrzny

Większość gwiazd Drogi Mlecznej leży w jej płaskim, spiralnym dysku. Wokół niego znajduje się znacznie większe, ale znacznie rzadsze halo gwiezdne, złożone głównie z gwiazd, które pierwotnie powstały w mniejszych galaktykach, zanim zostały wciągnięte do Drogi Mlecznej w wyniku łączenia się galaktyk.

Obserwacje wykazały, że halo gwiazdowe Drogi Mlecznej obraca się bardzo powoli, ale astronomowie nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Aby to zbadać, naukowcy przeanalizowali ewolucję 25 galaktyk podobnych do Drogi Mlecznej w ramach symulacji kosmologicznych Auriga, śledząc ich rozwój w ciągu miliardów lat.

Odkryli, że galaktyki z najwolniej rotującymi halo gwiezdnymi mają dwie ważne cechy wspólne. Doświadczyły one silnego, czołowego połączenia z inną galaktyką, a także w trakcie ich ewolucji doszło do odwrócenia dysku.

Halo 6 to odwrotny przykład: nie doszło do zderzenia czołowego, a dysk nie przewrócił się. Projekt Auriga materiał zewnętrzny

Kolizja z galaktyką Gaia-Enceladus zmieniła kształt Drogi Mlecznej w przeszłości

Gaia-Enceladus była masywną galaktyką karłowatą, która zderzyła się z wczesną Drogą Mleczną i została przez nią wchłonięta około 10-11 miliardów lat temu. To decydujące połączenie galaktyk było największym wydarzeniem we wczesnej historii Drogi Mlecznej i zmieniło kształt naszej galaktyki, pozostawiając miliardy gwiazd krążących po bardzo wydłużonych orbitach.

- Odwrócenie dysku oznacza, że większość gwiazd Drogi Mlecznej poruszała się kiedyś po zupełnie innych trajektoriach niż obecnie - być może dotyczyło to również naszego Słońca. Oznacza to, że nasze "stabilne" miejsce w galaktyce mogło nie być tak stabilne przez cały okres istnienia Układu Słonecznego - wyjaśnił astronom Kirill Batrakov, główny badacz projektu.

Odkrycia te oferują nowe wskazówki dotyczące tego, jak nasza galaktyka formowała się i ewoluowała w ciągu miliardów lat.



