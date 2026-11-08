Dwa lata na zdjęciach z teleskopu Webba i nikt go nie widział. Przełomowa metoda odkrywa ukrytego giganta

Astronomowie dokonali niezwykłego odkrycia egzoplanety, którą mogli zobaczyć znacznie wcześniej. Nikt jej nie widział, mimo że znajdowała się przez dwa lata na zdjęciu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Wszystko przez jej gwiazdę, która świeci z taką jasnością, że jej blask przyćmił słabą poświatę 51 Eridani b.

Egzoplaneta ta to gazowy olbrzym o masie niecałych 11 mas Jowisza. Krąży wokół gwiazdy oddalonej o ok. 97 lat świetlnych. Cały system, w jakim się znajduje, ma około 20 mln lat. Jedno okrążenie gwiazdy zajmuje 51 Eridani b mniej więcej 23 i pół roku. Temperatura jej gwiazdy wynosi prawie 530 stopni Celsjusza, a jej powietrze bogate jest w metan, z domieszką pary wodnej i dwutlenku węgla. Chociaż egzoplaneta została odkryta przez teleskopy naziemne już w 2015 roku, wciąż nie była uwzględniana w obserwacjach wykonanych przez JWST - pomimo że jest to najpotężniejszy teleskop, jaki ludzkość kiedykolwiek umieściła na orbicie okołoziemskiej.

Najjaśniejsze planety są 100 tys. razy słabsze niż ich gwiazdy macierzyste. To oznacza, że ich dostrzeżenie nie jest prostym zadaniem. Nawet użycie narzędzia zwanego koronografem, aby zasłonić gwiazdę, nie wystarczy, by odkryć planetę - z tego powodu, iż nie zatrzymuje to całego światła gwiazdy.

- Przez ostatnie 20 lat astronomowie próbowali rozwiązać ten problem, obserwując inną gwiazdę i wykorzystując jej obraz jako punkt odniesienia - powiedział Jason Wang, współautor badania. - Następnie odejmuje się ten obraz odniesienia od pierwotnej obserwacji, aby usunąć niechciany blask i ujawnić słabe planety, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niewidoczne.

Niestety nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ żaden teleskop nie jest w stanie pozostać idealnie nieruchomo, przez co obrazy nie odpowiadają idealnie rzeczywistej obserwacji. Każda rozbieżność może pozostawić wystarczająco dużo blasku, by ukryć słabą planetę.

Ta technologia pozwala dostrzec planety ukryte w blasku gwiazd

Zespół naukowców pod kierownictwem Northwestern University opracował więc nową technikę obliczeniową, która pozwala przebić się przez blask gwiazd i odkryć planety, wcześniej dla nas niewidoczne. Nowe podejście nosi nazwę Physics-based Learning for Imaging Planets (FLIP) i polega na stworzeniu cyfrowego "bliźniaka" teleskopu. Jest to wirtualna replika symulująca, jak światło gwiazd przechodzi przez zwierciadła teleskopu i dociera do jego detektorów. Następnie się ją precyzyjnie dostraja, by uwzględnić miliony drobnych niedoskonałości. Później naukowcy modyfikują ją, aż będzie zgodna z obserwacjami z rzeczywistego teleskopu. Wtedy można usunąć symulowany odblask z oryginalnego obrazu.

Testując swoje podejście, naukowcy przeanalizowali ponownie wcześniejsze obserwacje z JWST. Wzięli pod uwagę dwie gwiazdy - HIP 65426 i 51 Eridani ze znanymi planetami oraz trzecią gwiazdę, TYC 5899, która nie ma żadnych znanych planet towarzyszących. Badacze odkryli w ten sposób, że pod względem wykrywania słabych egzoplanet, technologia FLIP przewyższa konwencjonalne techniki od dwóch do piętnastu razy.

Teraz zespół ma nadzieję, że tę metodę będą stosować także inni astronomowie, aby spróbować odnaleźć więcej nieodkrytych dotąd egzoplanet.

- Nie znamy żadnych planet krążących wokół innych gwiazd, które byłyby podobne do tych w naszym Układzie Słonecznym - powiedział kierownik zespołu Rodrigo Ferrer-Chavez. - Nie chodzi o to, że nie istnieją. Po prostu ich nie widzimy

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature, otwiera się w nowym oknie.



