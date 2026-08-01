Spis treści: 12 sierpnia zaćmienie Słońca i Perseidy. O której godzinie oglądać zjawiska? Czy zaćmienie Słońca w Polsce będzie całkowite czy częściowe? Gdzie będą najlepsze warunki do oglądania deszczu meteorów i zaćmienia? Jak przygotować się do obserwacji zaćmienia Słońca i Perseidów?

Zaćmienie Słońca to rzadkie zjawisko, a na maksimum Perseidów co roku czeka mnóstwo osób. Zbieżność tych dwóch widowisk na niebie w tym samym dniu to prawdziwa rzadkość. 12 sierpnia wieczór i noc będą wyjątkowe.

12 sierpnia zaćmienie Słońca i Perseidy. O której godzinie oglądać zjawiska?

Częściowe zaćmienie Słońca będzie widoczne w całej Polsce. Początek zjawiska przypadnie na godzinę ok. 19:10-19:20 (w zależności od regionu). Maksimum będzie widoczne ok. 19:45-20:10 i potrwa aż do zachodu Słońca. Przykładowo w Krakowie rozpocznie się ono o 19:18, maksimum osiągnie o 19:56, a zakończy się o 20:04.

Z kolei Perseidy są już widoczne na niebie od 17 lipca aż do 24 sierpnia, ale to w nocy z 12 na 13 sierpnia wypadnie ich maksimum. Rój meteorów będzie można oglądać już od ok. 22:00, a w kulminacyjnym momencie na niebie może pojawić się nawet 100 "spadających gwiazd" na godzinę.

W tym roku to zjawisko będzie doskonale widoczne, gdyż 12 sierpnia wypada również nów Księżyca, tak więc nie rozświetli on nocnego nieba. Dzięki temu Perseidy będą jeszcze lepiej widoczne.

Czy zaćmienie Słońca w Polsce będzie całkowite czy częściowe?

12 sierpnia 2026 roku przyniesie pierwsze całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Europie od 1999 roku. Pas przejdzie od wschodniej Grenlandii, przez zachodnią część Islandii i Ocean Atlantycki, aż po północną Hiszpanię i skraj Portugalii.

Najdłuższa faza zaćmienia całkowitego będzie trwała 2 minuty oraz 18 sekund i przypadnie w rejonie Cieśniny Duńskiej. W naszym kraju będziemy obserwować częściowe zaćmienie Słońca (tarcza będzie przysłonięta w ponad 80 procentach).

W Polsce 12 sierpnia będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca. Maciej Witkowski/REPORTER East News

Gdzie będą najlepsze warunki do oglądania deszczu meteorów i zaćmienia?

Najlepsze miejsca do obserwacji zaćmienia Słońca czekają mieszkańców zachodniej i południowo-zachodniej Polski.

Jeśli chodzi o Perseidy, najlepsze warunki do obserwacji przypadną między północą a samym świtem. Warto wybrać miejsce z dala od miejskich świateł, np. łąkę czy też obrzeża lasu - tam niebo będzie najciemniejsze, a deszcz gwiazd lepiej widoczny.

Perseidów najlepiej szukać na północno-wschodnim horyzoncie, blisko gwiazdozbioru Perseusza. To właśnie tam znajduje się punkt, z którego można mieć wrażenie, że "wypadają" meteory. Chcąc zlokalizować ten gwiazdozbiór, najłatwiej odnaleźć konstelację Kasjopei, która układa się w charakterystyczną literę "W".

Oba te zjawiska będzie można dostrzec w każdym regionie Polski, niemniej im dalej od miejskich świateł, tym będą piękniejsze.

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Jak przygotować się do obserwacji zaćmienia Słońca i Perseidów?

Podczas obserwacji zaćmienia Słońca ochrona wzroku musi być priorytetem. Patrzenie bezpośrednio na tarczę słoneczną bez zabezpieczenia grozi trwałym uszkodzeniem, a nawet utratą wzroku. Należy pamiętać, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne (nawet bardzo ciemne) nie zapewniają żadnej ochrony, ponieważ nie blokują promieniowania UV i podczerwieni.

Do obserwacji najlepiej użyć certyfikowanych okularów z filtrem ISO 12312-2. Można je kupić już za kilkanaście złotych, sprawdzi się także dedykowana folia astronomiczna (np. Baader ND5) lub specjalne teleskopy z filtrem słonecznym.

W przypadku Perseidów nie musimy mieć specjalistycznego sprzętu ani filtrów ochronnych. Najlepsze widoki uzyskamy gołym okiem - lornetki czy teleskopy często zawężają pole widzenia. Wystarczy wybrać ciemne miejsce z dala od miejskich łun i dać oczom około 15-20 minut na przyzwyczajenie się do ciemności.

Źródła: timeanddate.com, nso.edu



