Enceladus wywiera gigantyczny wpływ na Saturna. Nowe odkrycie
Międzynarodowy zespół badawczy przeanalizował dane z sondy Cassini i dokonał nowego odkrycia na temat Enceladusa. Badania wykazały, że lodowy księżyc Saturna silnie oddziałuje z polem magnetycznym planety. "Ten mały księżyc działa jak gigantyczny generator fal Alfvéna na skalę planetarną", podkreślają naukowcy.
Enceladus pod lupą naukowców. Badają księżyc Saturna
Niewielki (ok. 500 km średnicy) księżyc Saturna, Enceladus, został odkryty w 1789 r. przez uznanego astronoma i konstruktora teleskopów, Williama Herschela. Wraz z rozwojem technologii, Enceladus zyskiwał coraz większe zainteresowanie badaczy.
Od ukrytego oceanu przez aktywność hydrotermalną po "cząsteczki życia", odkrycia na temat tego księżyca fascynują i nie przestają zaskakiwać. Teraz badacze dokonali kolejnych ustaleń na temat Enceladusa.
Nowymi badaniami międzynarodowego zespołu naukowców kierowała Lina Hadid z Laboratoire de Physique de Plasmas (LPP) we Francji. Badacze do analiz wykorzystali dane z sondy kosmicznej Cassini NASA/ESA/ASI.
Enceladus ma ogromny wpływ na Saturna
Najnowsze badania pokazują, jak ogromny wpływ na Saturna ma Enceladus.
- Enceladus, mały lodowy księżyc Saturna, słynie z gejzerów wodnych, ale jego rzeczywisty wpływ i interakcja z gigantyczną planetą pozostawały częściowo nieznane. Wyniki badań danych z sondy Cassini zmieniają nasze wyobrażenie o roli tego księżyca w układzie Saturna - powiedziała Lina Hadid.
Badanie opublikowane w czasopiśmie "Journal of Geophysical Research: Space Physics" wyjaśnia, jak fale Alfvéna przemieszczają się wzdłuż linii pola magnetycznego łączących Enceladusa z biegunem Saturna. Gejzery księżyca wyrzucają w przestrzeń kosmiczną ogromne ilości pary wodnej i cząsteczek lodu, które ulegają jonizacji, tworząc naładowaną plazmę. Ta wchodzi w interakcję z polem magnetycznym Saturna.
- To pierwszy raz, kiedy zaobserwowano tak rozległy zasięg elektromagnetyczny Enceladusa, co dowodzi, że ten mały księżyc działa jak gigantyczny generator fal Alfvéna na skalę planetarną - powiedział Thomas Chust z LPP, współautor badania.
Misje na Enceladusa. Wyniki nowych badań podkreślają ich wagę
W trakcie pracy badacze przeanalizowali archiwalne dane pochodzące z różnych instrumentów sondy Cassini. W sumie w 36 przypadkach natrafili na sygnatury związane z falami Alfvéna, z czego część została wykryta na znacznie większych odległościach, niż zakładano wcześniej. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia do badań naukowcy byli w stanie wykazać, że "wpływ Enceladusa rozciąga się na rekordowy dystans ponad 504 000 km - ponad 2000 razy większy niż promień Księżyca", czytamy w opracowaniu. Praca ta stanowi punkt wyjścia do podobnych badań innych układów planetarnych, w tym lodowych księżyców Jowisza.
- Wyniki te podkreślają wagę przyszłych misji na Enceladusa, takich jak planowane na lata 40. XXI wieku wysłanie orbitera i lądownika ESA, które będą wyposażone w instrumenty pozwalające na jeszcze dokładniejsze badanie oddziaływań elektromagnetycznych - powiedziała Hadid.