Enceladus pod lupą naukowców. Badają księżyc Saturna

Niewielki (ok. 500 km średnicy) księżyc Saturna, Enceladus, został odkryty w 1789 r. przez uznanego astronoma i konstruktora teleskopów, Williama Herschela. Wraz z rozwojem technologii, Enceladus zyskiwał coraz większe zainteresowanie badaczy.

Od ukrytego oceanu przez aktywność hydrotermalną po "cząsteczki życia", odkrycia na temat tego księżyca fascynują i nie przestają zaskakiwać. Teraz badacze dokonali kolejnych ustaleń na temat Enceladusa.

Nowymi badaniami międzynarodowego zespołu naukowców kierowała Lina Hadid z Laboratoire de Physique de Plasmas (LPP) we Francji. Badacze do analiz wykorzystali dane z sondy kosmicznej Cassini NASA/ESA/ASI.

Enceladus ma ogromny wpływ na Saturna

Najnowsze badania pokazują, jak ogromny wpływ na Saturna ma Enceladus.

- Enceladus, mały lodowy księżyc Saturna, słynie z gejzerów wodnych, ale jego rzeczywisty wpływ i interakcja z gigantyczną planetą pozostawały częściowo nieznane. Wyniki badań danych z sondy Cassini zmieniają nasze wyobrażenie o roli tego księżyca w układzie Saturna - powiedziała Lina Hadid.

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Journal of Geophysical Research: Space Physics" wyjaśnia, jak fale Alfvéna przemieszczają się wzdłuż linii pola magnetycznego łączących Enceladusa z biegunem Saturna. Gejzery księżyca wyrzucają w przestrzeń kosmiczną ogromne ilości pary wodnej i cząsteczek lodu, które ulegają jonizacji, tworząc naładowaną plazmę. Ta wchodzi w interakcję z polem magnetycznym Saturna.

- To pierwszy raz, kiedy zaobserwowano tak rozległy zasięg elektromagnetyczny Enceladusa, co dowodzi, że ten mały księżyc działa jak gigantyczny generator fal Alfvéna na skalę planetarną - powiedział Thomas Chust z LPP, współautor badania.

Misje na Enceladusa. Wyniki nowych badań podkreślają ich wagę

W trakcie pracy badacze przeanalizowali archiwalne dane pochodzące z różnych instrumentów sondy Cassini. W sumie w 36 przypadkach natrafili na sygnatury związane z falami Alfvéna, z czego część została wykryta na znacznie większych odległościach, niż zakładano wcześniej. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia do badań naukowcy byli w stanie wykazać, że "wpływ Enceladusa rozciąga się na rekordowy dystans ponad 504 000 km - ponad 2000 razy większy niż promień Księżyca", czytamy w opracowaniu. Praca ta stanowi punkt wyjścia do podobnych badań innych układów planetarnych, w tym lodowych księżyców Jowisza.

- Wyniki te podkreślają wagę przyszłych misji na Enceladusa, takich jak planowane na lata 40. XXI wieku wysłanie orbitera i lądownika ESA, które będą wyposażone w instrumenty pozwalające na jeszcze dokładniejsze badanie oddziaływań elektromagnetycznych - powiedziała Hadid.

Czy ludzie zamieszkają na Księżycu? Ciekawy pomysł Polaków Polsat News