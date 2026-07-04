W skrócie Fizycy pod kierownictwem dr Lorenzo Procopio po raz pierwszy zaobserwowali mechanizm reakcji zwrotnej w laboratoryjnym analogu czarnej dziury stworzonym z laserów i światłowodu.

Eksperyment wykazał, że proces reakcji zwrotnej odpowiedzialny za utratę energii jest prostszy, niż wcześniej sądzono, i zachodzi bezpośrednio, gdy interakcja ma charakter bikwadratowy.

Odkrycie to upraszcza modele teoretyczne i może pomóc w rozwiązaniu paradoksu informacyjnego Hawkinga dotyczącego parowania i znikania czarnych dziur.

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Promieniowanie Hawkinga. Parowanie czarnej dziury w laboratorium

Powszechnie uważa się, że z czarnych dziur nic nie może się wydostać. Jednak od lat 70. XX wieku fizycy przewidują, że obiekty te mogą powoli tracić energię i parować poprzez emisję cząstek kwantowych na horyzoncie zdarzeń. Zjawisko to, znane jako promieniowanie Hawkinga, łączy grawitację z mechaniką kwantową i termodynamiką. Choć odtwarzano je już w laboratoriach, mechanizm wysysania energii z czarnej dziury (tzw. reakcja zwrotna) pozostawał nieuchwytny.

Proces ten udało się w końcu zaobserwować. Dokonał tego zespół fizyków pod kierownictwem dr Lorenzo Procopio z Uniwersytetu w Paderborn w Niemczech. Symulacja odbyła się w analogu czarnej dziury stworzonym ze światła. "Upraszcza to teoretyczne zrozumienie i otwiera nowe sposoby obliczania efektów w takich systemach. Może to nawet rzucić światło na to, jak promieniowanie Hawkinga powstaje w kontekście grawitacji" - skomentował kierownik badania, którego wyniki opublikowano w prestiżowym czasopiśmie "Nature".

Bezpośrednia obserwacja promieniowania Hawkinga w astronomii nigdy nie miała miejsca, a szanse na nią są dość marne przy wykorzystaniu dzisiejszej technologii. Czarne dziury są daleko od Ziemi i naszych sond kosmicznych, wskutek czego ich sygnał jest na tyle słaby, iż prawdopodobnie nigdy nie zdołamy oddzielić go od kosmicznego promieniowania tła. Tytuł najbliższej nam czarnej dziury należy do Gaia BH1. Obiekt ten leży w gwiazdozbiorze Wężownika, a od Układu Słonecznego dzieli go dystans rzędu 1600 lat świetlnych.

Astrofizyczne czarne dziury mogą promieniować w prosty sposób

Aby mimo tych ograniczeń móc zrozumieć zachowanie tych dziwnych obiektów, fizycy budują systemy laboratoryjne rządzące się analogicznymi prawami fizyki. W tym konkretnym eksperymencie użyto układu opracowanego przez Ulfa Leonhardta z Instytutu Nauki Weizmanna w Izraelu. Wykorzystuje on ultraszybkie impulsy laserowe w specjalnym światłowodzie, gdzie jeden impuls tworzy dla drugiego sztuczny horyzont zdarzeń. Naukowcy szukali w nim śladów utraty energii przez sam układ.

I doszukali się. Zaobserwowany mechanizm nazywany reakcją zwrotną (ang. backreaction) można porównać do odepchnięcia się dwóch osób na wrotkach - akcja wywołuje reakcję i osoba popychająca również się cofa. Podobnie parujące promieniowanie musi odbierać energię polu, które je wywołało. Dotychczas sądzono, że w analogach proces ten zachodzi poprzez skomplikowaną kaskadę oddziaływań. Nowe odkrycie przyniosło jednak niespodziankę. Okazało się, że proces jest mniej skomplikowany, niż wcześniej sądzono.

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"Nasz eksperyment oraz leżąca u jego podstaw teoria pokazują, że promieniowanie Hawkinga jest efektem bezpośredniego procesu, jeśli interakcja między promieniowaniem a odpowiednikiem pola grawitacyjnego jest bikwadratowa (gdy obie wartości podniesione są do potęgi drugiej - przyp. red.)" - piszą autorzy badania. "Może astrofizyczne czarne dziury promieniują w procesie tak prostym i bezpośrednim jak nasz. Będąca jego efektem reakcja zwrotna opisywałaby w mikroskopijnych szczegółach, jak parują czarne dziury" - dodają.

Szansa na rozwiązanie wielkiej kosmicznej zagadki

Choć zaobserwowanie tego mechanizmu wokół prawdziwej czarnej dziury pozostaje niemożliwe, potwierdzenie go w innych analogach dowiedzie, że fizycy odkryli fundamentalną cechę samego promieniowania.

Jeśli ten mechanizm zacznie regularnie pojawiać się również w innych rodzajach laboratoryjnych układów analogowych - na przykład w wodnych wirach czy ultra-zimnych kondensatach Bosego-Einsteina - znacznie wzmocni to argumentację fizyków. Dowiodłoby to, że badacze zidentyfikowali coś absolutnie uniwersalnego i fundamentalnego dla samej natury promieniowania Hawkinga.

Wydobycie na światło dzienne mechanizmu reakcji zwrotnej (backreaction) w tak czystej, mikroskopijnej formie otwiera nowe możliwości obliczeniowe i upraszcza dotychczasowe teoretyczne modele. Co najważniejsze, może to pomóc w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów, z jakimi mierzy się współczesna fizyka teoretyczna czarnych dziur, w tym zagadki tego, w jaki sposób obiekty te ostatecznie parują i znikają z mapy kosmosu.

"Wszystko to mogłoby rzucić światło na paradoks informacyjny - problem, z którym zmagał się Hawking aż do swojej ostatniej publikacji w 2018 roku" - podsumowują odkrywcy.

Źródła:

Procopio, L.M., Aguero-Santacruz, R., Bermudez, D. et al. Backreaction of stimulated Hawking radiation in an optical analogue. Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-10720-3 Starr, M. Physicists Simulated a Black Hole in a Lab. Then It Started to 'Evaporate'. ScienceAlert (2026).



