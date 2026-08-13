Spis treści: Zdjęcia zaćmienia Słońca w Polsce obiegły całą sieć Całkowite zaćmienie za granicą Cienie w kształcie półksiężyców Kiedy następne zaćmienia?

Po wczorajszym zaćmieniu Słońca internet zalały setki niesamowitych zdjęć przedstawiających to zjawisko. Niektóre z nich są naprawdę imponujące.

Dziennikarze z Geekweek.pl także chwycili za aparaty i uwiecznili zaćmienie nie tylko z terenu Polski, lecz również z Hiszpanii.

Zdjęcia zaćmienia Słońca w Polsce obiegły całą sieć

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Całkowite zaćmienie za granicą

Za granicą wystąpiło całkowite zaćmienie Słońca, które sprawiło, że w ciągu dnia zapadła noc. Niesamowite nagranie przedstawia, jak nagle fala mroku zalała całą okolicę.

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Cienie w kształcie półksiężyców

Zaćmienie było widoczne nie tylko na niebie. Jeśli spojrzeliśmy pod nogi, a obok rosło drzewo, mogliśmy dojrzeć fascynujące cienie rzucane przez liście.

- Natura ma własne aparaty szkiełkowe - napisał użytkownik platformy X, który opublikował niesamowite nagranie półksiężyców na ziemi.

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Kiedy następne zaćmienia?

Następne zaćmienie całkowite będzie już za rok i to stosunkowo blisko Polski, bo pas całkowitości przejdzie m.in. przez Hiszpanię. W naszym kraju będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie, tak jak wczoraj. O wszystkich nadchodzących zaćmieniach w najbliższych latach pisaliśmy na GeekWeek.pl.



