Spis treści:
- Zdjęcia zaćmienia Słońca w Polsce obiegły całą sieć
- Całkowite zaćmienie za granicą
- Cienie w kształcie półksiężyców
- Kiedy następne zaćmienia?
Po wczorajszym zaćmieniu Słońca internet zalały setki niesamowitych zdjęć przedstawiających to zjawisko. Niektóre z nich są naprawdę imponujące.
Dziennikarze z Geekweek.pl także chwycili za aparaty i uwiecznili zaćmienie nie tylko z terenu Polski, lecz również z Hiszpanii.
Zdjęcia zaćmienia Słońca w Polsce obiegły całą sieć
Całkowite zaćmienie za granicą
Za granicą wystąpiło całkowite zaćmienie Słońca, które sprawiło, że w ciągu dnia zapadła noc. Niesamowite nagranie przedstawia, jak nagle fala mroku zalała całą okolicę.
Cienie w kształcie półksiężyców
Zaćmienie było widoczne nie tylko na niebie. Jeśli spojrzeliśmy pod nogi, a obok rosło drzewo, mogliśmy dojrzeć fascynujące cienie rzucane przez liście.
- Natura ma własne aparaty szkiełkowe - napisał użytkownik platformy X, który opublikował niesamowite nagranie półksiężyców na ziemi.
Kiedy następne zaćmienia?
Następne zaćmienie całkowite będzie już za rok i to stosunkowo blisko Polski, bo pas całkowitości przejdzie m.in. przez Hiszpanię. W naszym kraju będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie, tak jak wczoraj. O wszystkich nadchodzących zaćmieniach w najbliższych latach pisaliśmy na GeekWeek.pl.