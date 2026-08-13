Fotograficzne podsumowanie zaćmienia Słońca. Internet zalała fala zdjęć

Julia Król

Julia Król

Wczorajsze zaćmienie Słońca dostarczyło obserwatorom niezapomnianych widoków, które natychmiast zdominowały media społecznościowe. Sprawdź, dlaczego to zjawisko było widoczne nie tylko na niebie, ale również tuż pod twoimi stopami.

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Trzy zdjęcia częściowego zaćmienia Słońca na tle kopuły z krzyżem, mostu i bocianiego gniazda o zachodzie słońca.
Internauci zachwyceni zdjęciami zaćmienia Słońca, które obiegły internet@MeteoprognozaPL/X, @WaldemarRomano2/X, @eklektyczny_/Xmateriał zewnętrzny

Spis treści:

  1. Zdjęcia zaćmienia Słońca w Polsce obiegły całą sieć
  2. Całkowite zaćmienie za granicą
  3. Cienie w kształcie półksiężyców
  4. Kiedy następne zaćmienia?

Po wczorajszym zaćmieniu Słońca internet zalały setki niesamowitych zdjęć przedstawiających to zjawisko. Niektóre z nich są naprawdę imponujące.

Dziennikarze z Geekweek.pl także chwycili za aparaty i uwiecznili zaćmienie nie tylko z terenu Polski, lecz również z Hiszpanii.

Zdjęcia zaćmienia Słońca w Polsce obiegły całą sieć

Całkowite zaćmienie za granicą

Za granicą wystąpiło całkowite zaćmienie Słońca, które sprawiło, że w ciągu dnia zapadła noc. Niesamowite nagranie przedstawia, jak nagle fala mroku zalała całą okolicę.

Cienie w kształcie półksiężyców

Zaćmienie było widoczne nie tylko na niebie. Jeśli spojrzeliśmy pod nogi, a obok rosło drzewo, mogliśmy dojrzeć fascynujące cienie rzucane przez liście.

- Natura ma własne aparaty szkiełkowe - napisał użytkownik platformy X, który opublikował niesamowite nagranie półksiężyców na ziemi.

Kiedy następne zaćmienia?

Następne zaćmienie całkowite będzie już za rok i to stosunkowo blisko Polski, bo pas całkowitości przejdzie m.in. przez Hiszpanię. W naszym kraju będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie, tak jak wczoraj. O wszystkich nadchodzących zaćmieniach w najbliższych latach pisaliśmy na GeekWeek.pl.

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Przemysław Bicki
Krzysztof Sulikowski
Przemysław Bicki, Krzysztof Sulikowski


Co się wydarzy podczas najbliższego zaćmienia Słońca?© 2026 Associated Press
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