Gazowy olbrzym znów zaskakuje. Jowisz jest "szczuplejszy", niż sądzono
Naukowcy dokonali nowego odkrycia na temat największej planety Układu Słonecznego, Jowisza. Badacze sugerują, że obowiązujące od ok. 50 lat ustalenia dotyczące tego gazowego olbrzyma, były niedokładne. Nowy sposób prowadzenia pomiarów pozwolił jednak na uzyskanie najprecyzyjniejszego w historii obrazu rozmiarów i profilu Jowisza. "Podręczniki będą wymagały aktualizacji", mówią badacze.
Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego. Nowe ustalenia
Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, niejednokrotnie zaskakiwał badaczy: Od gigantycznych burz trwających setki lat, przez najsilniejsze pole magnetyczne wśród planet Układu Słonecznego, po księżyce, tak intrygujące w kwestii życia pozaziemskiego. Wszystko to sprawia, że gazowy olbrzym jest bardzo ciekawym obiektem analiz.
Jowisz był wielokrotnie badany przez sondy, ale wciąż nie wiemy o nim wszystkiego i specjaliści nieustannie poszukują nowych informacji. Teraz naukowcy z Instytutu Naukowego Weizmanna w Izraelu we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym dokonali nowego odkrycia na temat tej planety.
Jowisz "węższy w talii", niż sądzono. Nowa metoda pomiarów
Badacze przyjrzeli się świeżemu zestawowi danych z sondy NASA Juno, która od 2016 roku krąży wokół Jowisza i dostarcza informacji na temat tego gazowego olbrzyma. Dzięki nowym danym i wykorzystaniu innowacyjnej metody badawczej, by je przeanalizować, uzyskano najprecyzyjniejszy w historii obraz rozmiarów i profilu Jowisza.
Naukowcy wykorzystali wspomniane dane NASA oraz specjalną metodę śledzenia tego, jak fale radiowe załamują się, przechodząc przez atmosferę planety. Tak pozyskano szczegółowe mapy temperatury i gęstości Jowisza. Do tego w pomiarach pierwszy raz uwzględniono ekstremalne warunki na Jowiszu - silne wiatry. Na podstawie wszystkich informacji eksperci ustalili, że Jowisz jest "szczuplejszy", niż dotąd myśleliśmy. Planeta ta jest według ekspertów nieco "węższa w talii" (na równiku), a bardziej spłaszczona przy biegunach.
- Podręczniki będą wymagały aktualizacji - mówi prof. Yohai Kaspi z Instytutu Naukowego Weizmanna, podkreślając zmianę sposobu pomiarów Jowisza.
Gazowy olbrzym pod lupą naukowców. Ważne wyniki badań
Nowa metoda prowadzenia pomiarów pokazała, że Jowisz jest o około 8 km węższy na równiku i o 24 km bardziej płaski na biegunach, niż wynikało to z wcześniejszych pomiarów opartych na danych z misji Voyager i Pioneer, które miały miejsce kilka dekad temu.
- Misje te stanowiły fundament, ale teraz mamy rzadką okazję, aby stanąć na czele analizy aż 26 nowych pomiarów wykonanych przez sondę kosmiczną Juno należącą do NASA - wyjaśnia dr Eli Galanti z Instytutu Naukowego Weizmanna.
Badacze podkreślają, że choć te różnice wydają się niewielkie, to jednak zmiana w sposobie przeprowadzania pomiarów ma ogromne znaczenie. Nowe dane pomagają bowiem naukowcom lepiej dopasować modele wnętrza Jowisza do obserwowanych danych grawitacyjnych i atmosferycznych. To z kolei poprawia nasze rozumienie zarówno struktury tej planety, jak i ogólnej fizyki olbrzymich planet gazowych.
Wyniki badań opublikowane zostały na łamach Nature Astronomy. Komunikat o odkryciu zamieścił Instytut Naukowy Weizmanna.