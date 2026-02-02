Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego. Nowe ustalenia

Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, niejednokrotnie zaskakiwał badaczy: Od gigantycznych burz trwających setki lat, przez najsilniejsze pole magnetyczne wśród planet Układu Słonecznego, po księżyce, tak intrygujące w kwestii życia pozaziemskiego. Wszystko to sprawia, że gazowy olbrzym jest bardzo ciekawym obiektem analiz.

Jowisz był wielokrotnie badany przez sondy, ale wciąż nie wiemy o nim wszystkiego i specjaliści nieustannie poszukują nowych informacji. Teraz naukowcy z Instytutu Naukowego Weizmanna w Izraelu we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym dokonali nowego odkrycia na temat tej planety.

Jowisz "węższy w talii", niż sądzono. Nowa metoda pomiarów

Badacze przyjrzeli się świeżemu zestawowi danych z sondy NASA Juno, która od 2016 roku krąży wokół Jowisza i dostarcza informacji na temat tego gazowego olbrzyma. Dzięki nowym danym i wykorzystaniu innowacyjnej metody badawczej, by je przeanalizować, uzyskano najprecyzyjniejszy w historii obraz rozmiarów i profilu Jowisza.

Naukowcy wykorzystali wspomniane dane NASA oraz specjalną metodę śledzenia tego, jak fale radiowe załamują się, przechodząc przez atmosferę planety. Tak pozyskano szczegółowe mapy temperatury i gęstości Jowisza. Do tego w pomiarach pierwszy raz uwzględniono ekstremalne warunki na Jowiszu - silne wiatry. Na podstawie wszystkich informacji eksperci ustalili, że Jowisz jest "szczuplejszy", niż dotąd myśleliśmy. Planeta ta jest według ekspertów nieco "węższa w talii" (na równiku), a bardziej spłaszczona przy biegunach.

- Podręczniki będą wymagały aktualizacji - mówi prof. Yohai Kaspi z Instytutu Naukowego Weizmanna, podkreślając zmianę sposobu pomiarów Jowisza.

Gazowy olbrzym pod lupą naukowców. Ważne wyniki badań

Nowa metoda prowadzenia pomiarów pokazała, że Jowisz jest o około 8 km węższy na równiku i o 24 km bardziej płaski na biegunach, niż wynikało to z wcześniejszych pomiarów opartych na danych z misji Voyager i Pioneer, które miały miejsce kilka dekad temu.

- Misje te stanowiły fundament, ale teraz mamy rzadką okazję, aby stanąć na czele analizy aż 26 nowych pomiarów wykonanych przez sondę kosmiczną Juno należącą do NASA - wyjaśnia dr Eli Galanti z Instytutu Naukowego Weizmanna.

Badacze podkreślają, że choć te różnice wydają się niewielkie, to jednak zmiana w sposobie przeprowadzania pomiarów ma ogromne znaczenie. Nowe dane pomagają bowiem naukowcom lepiej dopasować modele wnętrza Jowisza do obserwowanych danych grawitacyjnych i atmosferycznych. To z kolei poprawia nasze rozumienie zarówno struktury tej planety, jak i ogólnej fizyki olbrzymich planet gazowych.

Wyniki badań opublikowane zostały na łamach Nature Astronomy. Komunikat o odkryciu zamieścił Instytut Naukowy Weizmanna.

