Gdzie i kiedy szukać pierwszej gwiazdki w Wigilię? Sprawdź, co pojawi się na niebie

Anna Czowalla

"Pierwsza gwiazdka" to symbol, który od wieków rozpoczyna Wigilię, ale jej prawdziwe oblicze wciąż budzi emocje. W grudniu wigilijne niebo nad Polską przygotuje wyjątkowy spektakl. Astronomowie podkreślają, że to jedna z najlepszych okazji w ostatnich latach, by zobaczyć Saturna i Jowisza gołym okiem. O której godzinie pojawi się pierwsza gwiazdka i gdzie jej wypatrywać?

O której godzinie pierwsza gwiazdka w Wigilię? Z pewnością wiele dzieci będzie jej wypatrywać 24 grudnia!
O której godzinie pierwsza gwiazdka w Wigilię? Z pewnością wiele dzieci będzie jej wypatrywać 24 grudnia!123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co naprawdę kryje się za tradycją pierwszej gwiazdki?
  2. O której godzinie pojawi się pierwsza gwiazdka?
  3. Gdzie wypatrywać pierwszej gwiazdki w Wigilię?

Co naprawdę kryje się za tradycją pierwszej gwiazdki?

Wigilijne oczekiwanie na pierwszy punkt światła na niebie to zwyczaj, który od wieków wyznacza początek najważniejszej wieczerzy w roku. Jego korzenie sięgają średniowiecza, gdy 24 grudnia był dniem ścisłego postu, a dopiero pojawienie się jasnego obiektu na niebie pozwalało przerwać wyrzeczenia i rozpocząć ucztę. Symbolicznie nawiązuje to do Gwiazdy Betlejemskiej opisanej w Ewangelii św. Mateusza - tej, która miała wskazywać drogę Mędrcom.

W sztuce chrześcijańskiej często przedstawiana jest jako kometa z ogonem, lecz współczesna nauka podsuwa inne interpretacje. Astronomowie wskazują na możliwość koniunkcji planet, wybuchu supernowej, a nawet pojawienia się komety. W grudniu 2025 roku planetolog NASA, Mark Matney, opublikował w Journal of the British Astronomical Association hipotezę, że mogła to być kometa z 5 r. p.n.e., odnotowana również w chińskich kronikach.

Wigilijna gwiazdką może być planeta
Wigilijna gwiazdką może być planeta123RF/PICSEL

Z perspektywy astronomii grudniowe niebo oferuje widowisko, które łatwo pomylić z gwiazdą. Wenus - zwana "Gwiazdą Wieczorną" - pojawia się tuż po zachodzie Słońca i często przejmuje rolę pierwszej gwiazdki. Zdarza się również, że to Jowisz lub Saturn, które świecą równie intensywnie, stają się pierwszymi punktami światła widocznymi podczas zimowego zmierzchu. A zatem "pierwsza gwiazdka" nie zawsze jest gwiazdą w sensie fizycznym, lecz obiektem astronomicznym, który jako pierwszy przebija się przez mrok.

O której godzinie pojawi się pierwsza gwiazdka?

Wigilia 2025 roku zapowiada się wyjątkowo ciekawie dla miłośników astronomii i tradycji. Słońce w Warszawie zajdzie 24 grudnia o godzinie 15:26 CET, w Krakowie kilka minut wcześniej - około 15:20, a w Gdańsku nieco później, około 15:30. To właśnie ten moment wyznacza początek zmierzchu, a już po 20-30 minutach na niebie pojawią się pierwsze jasne punkty. Oznacza to, że "pierwszej gwiazdki" będziemy mogli wypatrywać między godziną 15:45 a 16:00, w zależności od regionu i warunków atmosferycznych.

Rok 2025 jest szczególny - astronomowie zwracają uwagę na wyjątkową jasność Jowisza, który osiąga wartość około -2.4 w skali magnitudo, co czyni go jednym z najjaśniejszych obiektów nocnego nieba. Planeta pojawi się na wschodnim horyzoncie niedługo po zmierzchu i ma ogromne szanse, by stać się symboliczną "pierwszą gwiazdką". Wenus, zwykle dominująca w grudniowych wieczorach, tym razem pozostanie blisko Słońca i będzie trudna do dostrzeżenia. Z kolei Saturn, o jasności 0.8 magnitudo, pojawi się wysoko na południowym niebie i dla wielu obserwatorów to właśnie on będzie pierwszym punktem światła widocznym w zimowym zmierzchu.

    Jeśli jednak warunki pogodowe nie pozwolą na obserwację planet, rolę "pierwszej gwiazdki" mogą przejąć jasne gwiazdy zimowego nieba. Kapella w konstelacji Woźnicy oraz Wega w Lutni to jedne z najczęściej wskazywanych obiektów, które pojawiają się jako pierwsze w grudniowym zmierzchu. Pomimo tego, że ich blask, jest mniej intensywny niż w przypadku planet, wciąż jest wystarczająco wyraźny, by stać się symbolem rozpoczęcia wigilijnej wieczerzy.

    Gdzie wypatrywać pierwszej gwiazdki w Wigilię?

    Pierwszej gwiazdki możemy wypatrywać z miejsc oddalonych od miejskich świateł - parków, wzgórz czy podmiejskich ogrodów. Zanieczyszczenie świetlne, czyli nadmiar sztucznego oświetlenia, znacząco utrudnia dostrzeżenie pierwszych obiektów na niebie. Warto poczekać około 20-30 minut po zachodzie Słońca, gdy niebo nabierze głębi i kontrastu. Wtedy Saturn powinien być już dobrze widoczny.

    Później, około 17:30, na wschodnim horyzoncie pojawi się Jowisz - najjaśniejszy obiekt grudniowego nieba, osiągający wartość -2.4 magnitudo. To wyjątkowa okazja, bo jak podkreślają autorzy Sky at Night Magazine (2025), Jowisz w tym roku jest najlepiej widoczny od ponad dekady, a więc Wigilia będzie idealnym momentem na jego obserwację. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie przegapisz tego momentu - skorzystaj z darmowych aplikacji astronomicznych (np. SkySafari, Stellarium), które pokazują dokładne położenie planet i gwiazd.

    Nie można zapominać o Syriuszu - najjaśniejszej gwieździe nocnego nieba, która pojawi się około godziny 18:00 na południowym wschodzie. Syriusz, oddalony od Ziemi o 8.6 lat świetlnych, jest ponad dwukrotnie większy od Słońca i świeci 25 razy jaśniej. Jego błękitno-białe migotanie to efekt przechodzenia światła przez atmosferę.

