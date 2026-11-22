Spis treści: Co to jest superpełnia i dlaczego Księżyc wydaje się wtedy większy? Dwie superpełnie Księżyca - jedna 24 listopada, druga 24 grudnia Jak obserwować superksiężyc i zrobić najlepsze zdjęcie pełni?

Co to jest superpełnia i dlaczego Księżyc wydaje się wtedy większy?

Uważni obserwatorzy Księżyca mogą zauważyć, że w ciągu miesiąca zmienia się nie tylko jego kształt, ale także wielkość. Orbita Księżyca nie jest bowiem idealnie okrągła. Ma kształt elipsy, co powoduje, że można wyznaczyć na niej dwa skrajne punkty - apogeum, czyli punkt najdalej położony od Ziemi oraz perygeum, czyli punkt najbliżej położony Ziemi.

To właśnie sprawia, że obserwacja naszego satelity nigdy się nie znudzi. Najbardziej fascynujące są pełnie, czyli momenty, w których cała tarcza Księżyca jest oświetlona przez Słońce.

Nie każda pełnia jest jednak tak piękna, jak superpełnia. Aby wystąpiła, w jednym czasie muszą być spełnione dwa warunki. Księżyc musi być w fazie pełni, a także znajdować się na swojej orbicie blisko Ziemi. Im bliżej perygeum, tym pełnia będzie większa.

Dla obserwatora z Ziemi Księżyc podczas superpełni może być nawet o 14 procent większy i o 30 procent jaśniejszy niż pełnia obserwowana w apogeum. Jeśli nigdy nie udało ci się zobaczyć superksiężyca, do końca 2026 roku będziesz mieć jeszcze dwie szanse. Czekają nas bowiem dwa superksiężyce z rzędu.

Dwie superpełnie Księżyca - jedna 24 listopada, druga 24 grudnia

Pierwsza superpełnia czeka nas już w listopadzie. Zwany przez Indian Północnoamerykańskich Bobrowy Księżyc, czyli listopadowa pełnia, swój moment kulminacyjny osiągnie 24 listopada o godzinie 15:53. Księżyc znajdzie się wówczas 359,3 tys. km od Ziemi. W tym dniu Księżyc wzejdzie ponad horyzont około godziny 15:00, a Słońce zajdzie o godzinie 15:46. Warto w tym czasie znaleźć dogodne miejsce do obserwacji i zaopatrzyć się w aparat fotograficzny. Jeśli tylko warunki pogodowe na to pozwolą, będzie to idealny dzień do obserwacji superksiężyca.

Listopadowa pełnia Księżyca nazywana jest Bobrowym Księżycem ze względu na szczególną aktywność bobrów. W tym czasie zwierzęta szykowały swoje żeremia na zimę, a Indianie zastawiali na nie pułapki, aby pozyskać ich ciepłe skóry na zimę. Grudniową pełnię Księżyca nazywali z kolei Mroźnym Księżycem, ponieważ rozpoczynała najzimniejszy okres w roku i zwiastowała początek zimy.

Mroźny Księżyc w 2026 roku również będzie superpełnią, tym bardziej wyjątkową, że jej moment kulminacyjny wypadnie dokładnie o godzinie 2:28 w Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia. W tym momencie znajdzie się jeszcze bliżej Ziemi niż Bobrowy Księżyc - 356,6 tys. kilometrów od Ziemi.

Jak obserwować superksiężyc i zrobić najlepsze zdjęcie pełni?

Superksiężyc jest większy i jaśniejszy, ale może wydawać się jeszcze większy, kiedy zaobserwujemy go tuż po wschodzie. W towarzystwie innych obiektów takich jak drzewa, budynki, czy choćby pagórek zadziała prosta iluzja, która sprawi, że tarcza Księżyca będzie wydawała nam się wręcz gigantyczna. Superpełnię warto obserwować po wschodzie także ze względu na rozpraszanie Rayleigha. Nisko nad horyzontem niebieskie fale światła słonecznego odbitego od tarczy Księżyca są rozpraszane. Do naszego oka docierają jedynie długie fale światła czerwonego. Dzięki temu tarcza Księżyca przybiera pomarańczowy, a nawet czerwony kolor.

W takim wydaniu Księżyc stanie się także idealnym obiektem do sfotografowania. Zdjęcie najlepiej wykonać aparatem lustrzanym umieszczonym na statywie. Zamiast długiego czasu naświetlania warto zwiększyć ekspozycję przez otwarcie większej przesłony lub zmniejszenie ISO.

Zdjęcie superksiężyca można wykonać także telefonem komórkowym. Lepiej użyć do tego jednak smartfona z wyższej półki z aparatem o dużym zoomie optycznym. Po wykadrowaniu Księżyca wystarczy kliknąć w niego i zmniejszyć światło suwakiem na ekranie aparatu.



