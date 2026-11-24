Niezwykłe znalezisko na Marsie. NASA ujawnia dziwny układ skał przypominający ludzki odcisk palca

Kamera HiRISE zainstalowana na sondzie Mars Reconnaissance Orbiter NASA odkryła na Marsie coś niesamowitego. Chociaż zdjęcia orbitalne z 2002 roku sugerowały, że obszar Daedalia Planum w pobliżu równika marsjańskiego jest pozbawiony cech topograficznych, nowe fotografie wykonane przez sondę NASA w 2024 r. ujawniły dziwnie wyglądające linie. Były to łagodnie wygięte układy głazów, niezaobserwowane nigdzie indziej na planecie. Wzór, w jaki się układają, przypomina ogromny odcisk palca.

Na zdjęciach są wyraźnie widoczne przez kontrast, jaki występuje między jasnymi głazami a ciemniejszą glebą. Wygląda na to, że jakiś proces posortował i oddzielił większe głazy od drobniejszej gleby. Naukowcy wciąż nie wiedzą, jak powstały te formacje.

Natura czy procesy sejsmiczne? Naukowcy analizują gigantyczny odcisk palca odkryty przez sondę na Marsie

Na Ziemi może wystąpić podobne zjawisko, głównie w zimnych środowiskach, gdzie powtarzają się cykle zamarzania i rozmrażania. Może być więc tak, że wyżyny Daedalia Planum, które leżą na wysokości prawie 5,5 km, podlegają regularnym cyklom zamrażania i rozmrażania. Nie jest to jednak nic pewnego.

Drugą możliwością powstania tych tajemniczych formacji są wstrząsy sejsmiczne, które Mars potrafi wywołać. W takim przypadku mógłby wystąpić "efekt orzecha brazylijskiego". Polega to na tym, że większe obiekty w mieszaninie cząstek wypływają na powierzchnię podczas wstrząsów, a mniejsze opadają na dno. Podobna zależność mogłaby wystąpić na Marsie w przypadku głazów, gdy grunt pod nimi zacząłby wibrować.

Jednak wciąż pozostaje ważne pytanie: czy potrafiłyby one utworzyć tak uporządkowane rzędy skał? I czy występuje tam wystarczająco dużo aktywności sejsmicznej, aby w ogóle można było te zjawiska powiązać?



