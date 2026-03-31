Ile leci się na Księżyc? 13 faktów przed wielką misją Artemis II

W skrócie Misja Artemis II ma być pierwszym od ponad pół wieku załogowym lotem wokół Księżyca. Start zaplanowano na 1 kwietnia 2026 roku.

Artemis II coraz bliżej. Kluczowy test przed powrotem na Księżyc

Misja Artemis II, planowana najwcześniej na 1 kwietnia 2026 roku, ma być pierwszym od ponad pół wieku załogowym lotem wokół Księżyca, ale bez lądowania na jego powierzchni. Czterech astronautów przeleci w pobliżu satelity i wróci na Ziemię, sprawdzając w praktyce systemy, które w kolejnych etapach mają umożliwić bezpieczny transport ludzi. Termin pozostaje uzależniony od zakończenia przygotowań technicznych, dlatego NASA pozostawia sobie margines czasowy. W tym kontekście uporządkowanie podstawowych faktów o Księżycu, od jego parametrów fizycznych po historię eksploracji, pozwala uchwycić rzeczywistą skalę i stopień złożoności tego zadania.

1. Czym jest Księżyc i jakie ma znaczenie dla Ziemi?

Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi i jeden z kluczowych obiektów badań w naukach o Układzie Słonecznym. Jego wpływ na naszą planetę ma wymiar praktyczny, ponieważ odpowiada za pływy oceaniczne i stabilizację nachylenia osi obrotu Ziemi, co sprzyja względnej powtarzalności warunków klimatycznych. Jednocześnie stanowi zapis wczesnych etapów formowania się planet, zachowany znacznie lepiej niż na Ziemi z powodu braku atmosfery i aktywnej tektoniki. Z tego powodu jest traktowany jako naturalne archiwum procesów, które ukształtowały najbliższe otoczenie naszej planety.

2. Ile lat ma Księżyc?

Szacunki oparte na analizie próbek i modelach geofizycznych wskazują, że Księżyc powstał około 4,5 miliarda lat temu. Najczęściej przyjmowany scenariusz zakłada zderzenie młodej Ziemi z dużym ciałem skalnym, którego fragmenty utworzyły później satelitę. Dane sugerują, że proces ten nastąpił stosunkowo szybko, w ciągu kilkudziesięciu milionów lat od powstania Układu Słonecznego. W pierwszym etapie Księżyc był w dużej części stopiony, co miało wpływ na jego późniejszą strukturę i skład.

3. Jak daleko od Ziemi jest Księżyc?

Średnia odległość między Ziemią a Księżycem wynosi około 384 400 kilometrów, choć wartość ta zmienia się wraz z ruchem po eliptycznej orbicie. W skali wizualnej dystans ten bywa mylący, ponieważ w rzeczywistości przestrzeń między oboma ciałami jest znacznie większa, niż sugerują ilustracje. Dla uproszczenia przyjmuje się, że w tej przestrzeni zmieściłoby się około 30 planet wielkości Ziemi ustawionych jedna za drugą. Ta odległość jest jednocześnie osiągalna dla współczesnych misji załogowych i na tyle duża, by wymagała precyzyjnej nawigacji.

4. Księżyc czy Ziemia - co jest większe?

Ziemia jest zdecydowanie większa, a średnica Księżyca stanowi około jednej czwartej średnicy naszej planety. Oznacza to około 12 756 kilometrów dla Ziemi i nieco ponad 3 470 kilometrów dla Księżyca. Różnica przekłada się bezpośrednio na warunki fizyczne, zwłaszcza grawitację, która na powierzchni naturalnego satelity wynosi około jedną szóstą ziemskiej. To właśnie ta cecha decyduje o sposobie poruszania się astronautów i konstrukcji sprzętu używanego na jego powierzchni.

5. Dlaczego Księżyc świeci?

Księżyc nie emituje własnego światła, lecz odbija promieniowanie słoneczne, które dociera do jego powierzchni. Jego zdolność odbijania jest ograniczona, dlatego większość światła jest pochłaniana, a tylko część wraca w kierunku Ziemi. Mimo to na nocnym niebie wydaje się jasny, ponieważ obserwowany jest na tle ciemnej przestrzeni.

6. Czy Księżyc obraca się wokół własnej osi?

Księżyc wykonuje obrót wokół własnej osi, ale jego okres obrotu jest równy czasowi obiegu wokół Ziemi. Ten mechanizm powoduje, że z naszej perspektywy widoczna jest stale ta sama półkula. Zjawisko to nazywa się rotacją synchroniczną i jest wynikiem długotrwałego oddziaływania grawitacyjnego między oboma ciałami. Niewielkie odchylenia, określane jako libracje, pozwalają jednak obserwować nieco większy fragment powierzchni niż dokładnie połowę.

7. Ile trwa cykl Księżyca?

Czas obiegu Księżyca wokół Ziemi można opisać na dwa sposoby, co często prowadzi do nieporozumień. Okres względem gwiazd wynosi około 27,3 dnia, natomiast cykl faz widocznych z Ziemi trwa średnio 29,53 dnia. Różnica wynika z ruchu Ziemi wokół Słońca, który zmienia geometrię układu. Oznacza to, że pełen cykl od nowiu do nowiu jest dłuższy niż sam obieg orbitalny.

8. Co to jest ciemna strona Księżyca?

Określenie to bywa mylące, ponieważ nie odnosi się do obszaru stale pozbawionego światła. Każda część Księżyca jest okresowo oświetlana przez Słońce, a tzw. ciemna strona zmienia się wraz z fazami. W języku potocznym termin ten często oznacza niewidoczną półkulę, której z Ziemi nie obserwujemy z powodu synchronizacji ruchu. Ta część została po raz pierwszy sfotografowana w 1959 roku i różni się wyraźnie budową powierzchni od strony widocznej.

9. Ile trwa lot na Księżyc?

Czas podróży zależy od trajektorii i charakteru misji, ale zwykle wynosi kilka dni. W programie Apollo przelot zajmował około trzech dni. Współczesne misje są bardziej rozbudowane, dlatego Artemis II ma potrwać około 10 dni, obejmując pełen profil lotu i powrotu.

10. Ile kosztuje lot na Księżyc?

Nie da się wskazać jednej ceny lotu na Księżyc, ponieważ finansowanie obejmuje cały program technologiczny, a nie tylko pojedynczą misję. Według analiz audytorów NASA całkowite wydatki związane z programem Artemis w latach 2012-2025 sięgają około 93 miliardów dolarów, co pokazuje skalę inwestycji potrzebnych do powrotu ludzi poza niską orbitę okołoziemską. W przypadku pojedynczej misji koszt startu rakiety SLS wraz ze statkiem Orion i infrastrukturą to co najmniej 4-4,2 miliarda dolarów.

11. Ile do tej pory było lotów na Księżyc?

Historia eksploracji obejmuje dziesiątki misji bezzałogowych realizowanych przez różne państwa. W przypadku lotów załogowych liczby są bardziej precyzyjne, ponieważ w latach 1968-1972 w kierunku Księżyca poleciało 24 astronautów. Dwunastu z nich wylądowało na jego powierzchni w ramach programu Apollo. Od tego czasu żadna załogowa misja nie dotarła w rejon Księżyca.

12. Co to jest misja Artemis?

Program Artemis to wieloetapowy plan powrotu człowieka w okolice Księżyca, realizowany przez NASA. Artemis I był testem bezzałogowym, który sprawdził systemy w locie wokół Księżyca. Artemis II ma być pierwszą misją załogową i obejmie przelot czterech astronautów wokół satelity. Kolejne etapy programu mają prowadzić do ponownego lądowania i budowy trwałej obecności człowieka poza Ziemią.

Zdjęcie Ziemi widzianej z powierzchni Księżyca. nasa.gov NASA

13. Jak wygląda Ziemia z Księżyca?

Z powierzchni widocznej półkuli Ziemia jawi się jako duża, jasna tarcza, znacznie większa niż Księżyc oglądany z naszej planety. Nie porusza się po niebie w sposób typowy dla wschodów i zachodów, lecz pozostaje niemal w jednym miejscu. Zmienia natomiast fazy, podobnie jak Księżyc widziany z Ziemi. Na niewidocznej stronie Księżyca Ziemia nie jest widoczna w ogóle, co wynika z geometrii całego układu.

