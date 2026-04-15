Iran wiedział gdzie atakować dzięki chińskiemu satelicie

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Iran potajemnie nabył chińskiego satelitę szpiegowskiego, dzięki któremu udało mu się zebrać informacje do przeprowadzenia celnych ataków rakietowych na Bliskim Wschodzie - donosi Financial Times.

Satelita lecący na orbicie okołoziemskiej; w tle widok na Ziemię z kosmosu
Iran wykorzystał chińskiego satelitę do zebrania danych przed atakiem na amerykańskie bazy123RF/PICSEL

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran wykorzystał chińskiego satelitę do ataków na USA

Zgodnie z irańskimi dokumentami wojskowymi, do jakich dotarł Financial Times, pod koniec 2024 roku Siły Kosmiczne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za około 36,6 mln dolarów nabyły satelitę TEE-01B, zbudowanego i wystrzelonego na orbitę przez chińską firmę Earth Eye Co.

Irańczycy uzyskali też dostęp do komercyjnych stacji naziemnych obsługiwanych przez Emposat, cywilnego dostawcę usług kontroli satelitarnej i danych, mającego siedzibę w Pekinie, który ma silne powiązania z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą.

Satelita, który pomógł w uderzeniu na pięć amerykańskich samolotów

Jak podaje Financial Times, irańscy dowódcy wojskowi wykorzystali satelitę do monitorowania kluczowych obiektów wojskowych USA. Zdjęcia zostały wykonane w marcu podczas wojny na Bliskim Wschodzie, przed i po atakach dronów i rakiet na te lokalizacje. Satelita miał wykonać zdjęcia bazy lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej w dniach 13-15 marca. 14 marca prezydent USA Donald Trump potwierdził, że amerykańskie samoloty w tej bazie zostały trafione. Uszkodzonych zostało pięć samolotów tankujących Sił Powietrznych USA KC-135 Stratotanker, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Jak donosi Financial Times w czasie trwającego konfliktu satelita prowadził również obserwację bazy lotniczej Muwaffaq Salti w Jordanii oraz miejsc w pobliżu bazy morskiej Piątej Floty USA w Manamie w Bahrajnie i lotniska w Erbilu w Iraku, mniej więcej w czasie ataków na obiekty w tych obszarach, do których przyznali się Irańczycy. Inne obserwowane obiekty militarne przez TEE-01B to m.in. baza wojskowa Camp Buehring i baza lotnicza Ali Al Salem w Kuwejcie czy Camp Lemonnier w Dżibuti.

Chińskie wsparcie

Satelita TEE-01B jest dla Iranu znaczącym zwiększeniem możliwości monitorowania ruchów armii USA i Izraela. Jego aparatura jest w stanie rejestrować obrazy w dokładniejszej rozdzielczości niż najbardziej zaawansowany satelita wojskowy Iranu Noor-3. Ponadto zakup satelity wraz z całym systemem operacyjnym z ziemi poza granicami Iranu, umożliwia utrzymanie zdolności kosmicznego zwiadu nawet pomimo uderzeń USA i Izraela. Podczas trwającej wojny na Bliskim Wschodzie irańskie centra kosmiczne, z których operowana jest irańska sieć satelitarna, były jednym z głównych celów Amerykanów i Izraelczyków.

Doniesienia Financial Times stanowią kolejną poszlakę na to, że Iran wykorzystuje pośrednie wsparcie z Chin w trwającej wojnie z USA i Izraelem. Administracje USA i Chin oraz firmy Earth Eye Co. i Emposat nie odniosły się bezpośrednio do sprawy. Chińska ambasada w Waszyngtonie zapewniła, że Pekin nie angażuje się w działania, które mogą eskalować konflikt.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze