Rekordowa mapa centrum Drogi Mlecznej. Odkrycia ALMA w sercu galaktyki

Astronomowie uchwycili centralny region naszej Drogi Mlecznej na zachwycającym zdjęciu, odsłaniając zaskakująco złożoną strukturę zimnego gazu i pyłu. Nowa mapa pokazuje skomplikowaną sieć włóknistych obłoków materii - to właśnie z nich rodzą się gwiazdy nawet w tak ekstremalnym środowisku, jak okolice Centralnej Strefy Molekularnej (CMZ) naszej galaktyki. Po raz pierwszy udało się prześledzić rozmieszczenie zimnego gazu w całym tym obszarze z tak dużą dokładnością.

Zdjęcie powstało dzięki obserwacjom wykonanym przez teleskop radiowy Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) w ramach projektu ACES. To największa jak dotąd mozaika wykonana przez ten instrument - obejmuje obszar rozciągający się na ponad 650 lat świetlnych i na niebie zajmujący szerokość odpowiadającą trzem tarczom Księżyca ustawionym obok siebie. Kryje gęste obłoki gazu i pyłu, otaczające supermasywną czarną dziurę w centrum naszej galaktyki.

Złożony gazu molekularnego w Centralnej Strefie Molekularnej (CMZ) Drogi Mlecznej ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/S. Longmore et al. Background: ESO/D. Minniti et al. domena publiczna

- To jedyne jądro galaktyki wystarczająco blisko Ziemi, abyśmy mogli je badać z tak dużą dokładnością - mówi Ashley Barnes, astronom z Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) w Niemczech, członek zespołu, który uzyskał nowe dane.

Złożona struktura gazu i pyłu w pobliżu czarnej dziury Drogi Mlecznej

Obserwacje ujawniły również bogatą chemię kosmicznych obłoków. Wykryto dziesiątki cząsteczek - od prostych związków, takich jak tlenek krzemu, po bardziej złożone cząsteczki organiczne, m.in. metanol czy etanol.

Gaz układa się w długie włókna, które kierują materię do gęstych skupisk, gdzie mogą formować się nowe gwiazdy. Wiemy, jak przebiega ten proces na obrzeżach Drogi Mlecznej, jednak centrum galaktyki jest znacznie bardziej ekstremalne. Rodzą się tam jedne z najmasywniejszych gwiazd, które żyją krótko i kończą swoje istnienie potężnymi eksplozjami supernowych. Badacze liczą, że analiza nowych danych pomoże wyjaśnić, jak takie warunki wpływają na proces narodzin gwiazd i rozwój całych galaktyk.

- Badając, jak rodzą się gwiazdy w strefie CMZ, możemy również uzyskać wyraźniejszy obraz tego, jak galaktyki rosły i ewoluowały - dodaje kierownik ACES Steve Longmore, profesor astrofizyki na Uniwersytecie Johna Mooresa w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. - Uważamy, że region ten ma wiele cech wspólnych z galaktykami z wczesnego Wszechświata, gdzie gwiazdy powstawały w chaotycznych, ekstremalnych środowiskach.

Nowa mapa to dopiero początek bardziej szczegółowych badań, jak twierdzą naukowcy.

- Nadchodząca aktualizacja szerokopasmowej czułości ALMA, wraz z Ekstremalnie Wielkim Teleskopem ESO, wkrótce pozwolą nam zajrzeć jeszcze głębiej w ten region - podsumowuje Barnes.

