Jak przebiegnie misja Artemis 2? Dzień po dniu w drodze do Księżyca

Niedawno w GeekWeek.pl pisałam, że misja Artemis 2 może wystartować już na początku kwietnia. Okno startowe nie jest długie, a kolejna możliwość będzie dopiero pod koniec tego miesiąca. Jeśli jednak uda się i start przebiegnie według planu, astronauci (Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz Jeremy Hansen) już w ciągu ośmiu minut znajdą się w kosmosie. Rozkład ich podróży zakłada wiele aktywności, więc przygotowano ogólny plan na każdy dzień misji.

Spis treści: Dzień 1. Start lotu i pierwsze testy na orbicie okołoziemskiej Dzień 2. Podróż w głąb kosmosu Dzień 3. Kolejne testy i rozmowy z Ziemią Dzień 4. Robienie zdjęć z okien Dzień 5. Testy skafandrów Dzień 6. Najbliżej Księżyca Dzień 7. Rozmowy z Ziemią i regeneracja załogi Dzień 8. Kolejne testy Dzień 9. Ostatni dzień w kosmosie Dzień 10. Powrót na Ziemię Najważniejszy test przed powrotem ludzi na Księżyc

Dzień 1. Start lotu i pierwsze testy na orbicie okołoziemskiej

Misja rozpocznie się startem rakiety Space Launch System (SLS) z kapsułą Orion. Po oddzieleniu się od rakiety statek znajdzie się na orbicie okołoziemskiej. Wtedy astronauci przeprowadzą pierwsze kluczowe kontrole - sprawdzą systemy podtrzymywania życia, zasilanie, komunikację oraz działanie pokładowych instrumentów. Ten etap ma potwierdzić, że Orion jest w pełni gotowy do dalszej podróży, gdy znajduje się jeszcze stosunkowo blisko Ziemi. Pomiędzy wykonywaniem testów załoga będzie miała dwie przerwy na czterogodzinny sen.

Dzień 2. Podróż w głąb kosmosu

Drugiego dnia nastąpi jeden z najważniejszych momentów lotu - Translunar Injection (TLI), czyli manewr, który skieruje statek w stronę Księżyca.

Po uruchomieniu silników Orion opuści orbitę Ziemi i rozpocznie podróż w kierunku naszego naturalnego satelity po trajektorii tzw. free-return trajectory. Oznacza to, że statek będzie mógł automatycznie wrócić w pobliże Ziemi dzięki grawitacji Księżyca.

Dzień 3. Kolejne testy i rozmowy z Ziemią

Załoga stopniowo będzie oddalać się od Ziemi, dokonując korekt trajektorii lotu. Każdego dnia, począwszy od drugiego, astronauci będą mogli uczestniczyć w wideokomunikacji z Ziemią. Planowane są dwie takie rozmowy dziennie.

Dzień 4. Robienie zdjęć z okien

W czwartym dniu nastąpi drugie uruchomienie korekty trajektorii lotu, aby doprecyzować trasę Oriona na Księżyc. Załoga będzie doskonalić własne przygotowania. Planowana jest godzinna analiza celów geograficznych przez każdego członka, których wyniki zobrazują szóstego dnia lotu. Tego dnia w harmonogramie jest także fotografowanie ciał niebieskich z okien Oriona przez 20 minut.

Dzień 5. Testy skafandrów

Piątego dnia Orion wejdzie w sferę wpływów Księżyca - wtedy jego przyciąganie grawitacyjne stanie się silniejsze niż ziemskie. Cały poranek przeznaczony będzie na testy skafandrów kosmicznych. Pomarańczowe skafandry chronią załogę podczas startu i powrotu do atmosfery, jednak mogą być także używane przez sześć dni w sytuacjach awaryjnych, np. kiedy Orion zostanie zdekompresowany, zapewniając członkowi załogi odpowiednią atmosferę do oddychania.

Po południu nastąpi ostatnia korekta trajektorii lotu przed przelotem Oriona obok Księżyca w dniu szóstym.

Załoga misji Artemis II (od lewej): Christina Koch, Victor Glover (pilot), Reid Wiseman (dowódca) i Jeremy Hansen w skafandrach. NASA domena publiczna

Dzień 6. Najbliżej Księżyca

Wtedy Orion znajdzie się najbliżej powierzchni Księżyca. Astronauci przelecą nad jego niewidoczną z Ziemi stroną, wykonując obserwacje i zdjęcia, jako pierwsi widząc niektóre jego części na własne oczy. Wtedy kontakt z Ziemią zostanie utracony na około 30-50 minut.

W tym momencie grawitacja Księżyca zmieni tor lotu statku, rozpoczynając drogę powrotną w kierunku Ziemi.

Dzień 7. Rozmowy z Ziemią i regeneracja załogi

Póki astronauci wciąż będą przeżywać wizytę obok Księżyca, naukowcy na Ziemi będą mieli okazję z nimi o tym porozmawiać. W drugiej połowie dnia silnik Oriona zostanie ponownie uruchomiony, aby wykonać pierwszy z trzech zapłonów korygujących trajektorii powrotu.

Resztę dnia załoga będzie miała wolne. Zregenerują się dzięki temu, aby być w pełni sił na resztę zadań, które ją czekają przed powrotem na Ziemię.

Dzień 8. Kolejne testy

W dniu ósmym załoga oceni swoje zdolności do ochrony przed zjawiskami o wysokim poziomie promieniowania. Będą mogli zbudować schronienie, wykorzystując zapasy i sprzęt Oriona. Liczne eksperymenty mają na celu zebranie danych na temat poziomu promieniowania wewnątrz statku.

Wieczorem astronauci wypróbują możliwości ręcznego sterowania Orionem podczas wykonywania szeregu zadań.

Dzień 9. Ostatni dzień w kosmosie

Nastąpi wtedy drugie uruchomienie silnika korygującego trajektorię powrotu, a załoga zapozna się z procedurami wejścia w atmosferę i wodowania. Przeprowadzi także kolejne demonstracje, aby zamknąć listę testów. Będą to m.in. scenariusze nieprawidłowego działania toalety na Orionie.

Dzień 10. Powrót na Ziemię

Ostatniego dnia misji Orion wejdzie w atmosferę Ziemi z bardzo dużą prędkością. To jeden z najbardziej wymagających momentów całej wyprawy. Po wyhamowaniu kapsuła rozłoży spadochrony i będzie wodowała w oceanie, gdzie zostanie przejęta przez ekipę ratunkową.

Najważniejszy test przed powrotem ludzi na Księżyc

Artemis 2 będzie pierwszą od ponad 50 lat misją załogową, która poleci tak daleko od Ziemi - dalej niż jakakolwiek wcześniejsza wyprawa astronautów. Choć załoga nie wyląduje na powierzchni Księżyca, misja ma ogromne znaczenie. Pozwoli przetestować w realnych warunkach rakietę SLS, kapsułę Orion oraz wszystkie systemy potrzebne do długich lotów kosmicznych.

