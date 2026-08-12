Eksperyment z 1919 roku potwierdził śmiałą teorię Einsteina

W 1915 roku Albert Einstein przedstawił ogólną teorię względności, która całkowicie zmieniła sposób, w jaki naukowcy postrzegali grawitację. Według Newtona grawitacja była siłą przyciągającą obiekty. Einstein zaproponował coś znacznie bardziej niezwykłego - masa i energia zakrzywiają czasoprzestrzeń, a znajdujące się w niej obiekty i światło poruszają się po tej zakrzywionej geometrii.

Jedną z konsekwencji teorii było przewidywanie, że światło przechodzące w pobliżu masywnego obiektu, takiego jak Słońce, powinno zmienić kierunek. Problemem było to, iż normalnie nie da się zobaczyć gwiazd znajdujących się tak blisko Słońca. Jego blask całkowicie je przysłania. Rozwiązaniem okazały się zaćmienia Słońca.

Wielki test podczas zaćmienia

29 maja 1919 roku nastąpiło całkowite zaćmienie Słońca nad Południową Ameryką i Afryką. Brytyjski astronom Arthur Eddington zorganizował ekspedycję, której celem było sprawdzenie przewidywań Einsteina. Ustawiono więc kamery teleskopowe w dwóch lokalizacjach - na Wyspie Książęcej u wybrzeży Afryki oraz w brazylijskim mieście Sobral. Fotografowano gwiazdy znajdujące się na niebie w pobliżu tarczy Słońca, a następnie porównywano ich położenie ze zdjęciami wykonanymi wtedy, gdy Słońce znajdowało się w innym miejscu.

Zdjęcie z ekspedycji Eddingtona Frank Watson Dyson domena publiczna

Jeśli Einstein miał rację, światło gwiazd powinno zostać odchylone przez zakrzywioną czasoprzestrzeń wokół Słońca. W efekcie gwiazdy powinny wydawać się nieco przesunięte względem swojego rzeczywistego położenia. Naukowiec przewidywał odchylenie około 1,75 sekundy łuku do promieni światła przechodzących przy powierzchni Słońca. Wynik ekspedycji Eddingtona był zgodny z tym przewidywaniem.

Całkowite zaćmienie Słońca potwierdza teorię względności i tworzy naukową legendę

W tamtym czasie była to ogromna sensacja, ponieważ wynik oznaczał, że grawitacja może wpływać na światło. Informacja szybko obiegła świat, a Einstein stał się światową sławą. Do tej pory nie istnieją dane obserwacyjne, mogące podważyć ogólną teorię względności.



