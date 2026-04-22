Jasny punkt na niebie to nie gwiazda. Dziś niezwykła koniunkcja

Jasny punkt na niebie obok Księżyca. Co to takiego?

W nocy z 22 na 23 kwietnia na niebie, tuż obok Księżyca, pojawi się jasny punkt. Wielu obserwatorów pomyśli, że jest to gwiazda. Okazuje się, że wspomniane ciało niebieskie to Jowisz.

Największa planeta w Układzie Słonecznym znajdzie się w koniunkcji z Księżycem. Oznacza to, że z perspektywy ziemskiego obserwatora, widoczne na niebie Jowisz i Srebrny Glob znajdą się w bliskiej odległości od siebie. Warto wspomnieć, że z uwagi na wspomnianą perspektywę, mówimy tutaj o zbliżeniu pozornym.

Rozwiń

Późnym wieczorem (mniej więcej około 22:00), dystans na niebie pomiędzy Jowiszem a Księżycem (mierzony w odległości kątowej) będzie wynosił około 3,5°.

Jak odróżnić planetę od gwiazdy na nocnym niebie?

Wprawny obserwator nocnego nieba bez trudu rozróżni planetę od gwiazdy. W jaki sposób można to zrobić? Wystarczy poznać kilka różnic, dzięki którym już na pierwszy rzut oka rozpoznamy, z jakim ciałem niebieskim mamy do czynienia.

Przede wszystkim gwiazdy najłatwiej jest rozpoznać po ich charakterystycznym migotaniu (scyntylacji). Zjawisko to wynika z załamywania się ich punktowego światła w trakcie przechodzenia przez atmosferę. W przypadku planet, efekt ten jest niwelowany, ponieważ mają one, z naszej perspektywy, większy rozmiar kątowy. Światło z tarczy planety dociera do nas większą wiązką, a zniekształcenia uśredniają się, wskutek czego obraz jest stabilny, a mruganie nie występuje.

Innym czynnikiem, który pomoże nam rozróżnić gwiazdy od planet jest fakt, że te pierwsze tworzą stałe gwiazdozbiory, które mają swoje określone miejsce na niebie. Tymczasem planety mogą zmieniać swoje pozycje z tygodnia na tydzień. Jeśli zatem znamy poszczególne konsetalacje, to wówczas możemy rozpoznać obiekty, które do nich nie należą.

Jak zrobić zdjęcie nieba smartfonem?

Nadchodząca koniunkcja to z pewnością doskonała okazja dla miłośników astrofotografii. Robiąc zdjęcie za pomocą smartfona, powinniśmy zadbać o odpowiednią stabilizację, na przykład za pomocą statywu.

Do wykonania fotografii dobrze jest użyć trybu PRO/manualnego, w którym samodzielnie dopasujemy ostrość i inne parametry. Unikajmy zoomu cyfrowego (jeśli już, to lepiej użyć optycznego), a ponadto zadbajmy o samowyzwalacz, by przez przypadek nie poruszyć aparatu w trakcie klikania przycisku. Co więcej, warto wkomponować w zdjęcie elementy krajobrazu, na przykład drzewa.

Archeolodzy odkryli duński okręt wojenny zatopiony 225 lat temu © 2026 Associated Press