Spis treści: Jak powstaje zaćmienie Księżyca i czym różni się od zaćmienia Słońca? Głębokie częściowe zaćmienie Księżyca z 27 na 28 sierpnia 2026 roku Kiedy będą następne zaćmienia Księżyca widoczne z Polski?

Jak powstaje zaćmienie Księżyca i czym różni się od zaćmienia Słońca?

Zaćmienie Księżyca to zjawisko, które występuje w fazie pełni, gdy Ziemia znajdzie się w jednej linii pomiędzy Słońcem a swoim naturalnym satelitą. Wówczas planeta ogranicza dopływ promieni słonecznych do Srebrnego Globu, wskutek czego Księżyc przestaje być w pełni oświetlony i wchodzi w rzucany przez Ziemię cień.

Czym zaćmienie Księżyca różni się od zaćmienia Słońca? W przypadku tego drugiego zjawiska mamy do czynienia z sytuacją, gdy Księżyc znajdzie się idealnie pomiędzy Ziemią a Słońcem, a jego tarcza przysłoni tarczę słoneczną. Jest to możliwe za sprawą pewnej proporcji - okazuje się bowiem, że choć Słońce jest około 400 razy większe od Księżyca, to jednak znajduje się ono około 400 razy dalej od Ziemi niż nasz satelita. Wobec tego te ciała niebieskie mają prawie identyczny rozmiar kątowy, wskutek czego Księżyc jest w stanie zasłonić Słońce.

Głębokie częściowe zaćmienie Księżyca z 27 na 28 sierpnia 2026 roku

W nocy z 27 na 28 sierpnia 2026 roku nastąpi głębokie zaćmienie częściowe. Około 93% powierzchni tarczy Księżyca znajdzie się wówczas w cieniu rzucanym przez Ziemię. Wobec tego nie ma tu mowy o zaćmieniu całkowitym, jednak z całą pewnością będzie to zjawisko warte obserwowania.

O której godzinie będzie można oglądać najbliższe zaćmienie Księżyca? Faza półcieniowa rozpocznie się o 3:23. Należy wówczas patrzeć na południowo-zachodni horyzont. Tarcza Księżyca będzie robić się coraz ciemniejsza. Natomiast o godzinie 4:33 rozpocznie się faza częściowa, a na Srebrnym Globie ukaże się wyraźna granica cienia rzucanego przez naszą planetę. Następnie obszar ten będzie stopniowo się powiększał, jednak jednocześnie Księżyc zacznie zbliżać się do zachodniego horyzontu.

Kiedy będą następne zaćmienia Księżyca widoczne z Polski?

Osoby, które z pewnych względów przeoczą sierpniowe zaćmienie, będą mogły polować na kolejne tego rodzaju zjawiska. Poniżej prezentujemy kalendarz zaćmień Księżyca dla Polski:

28 sierpnia 2026 roku - zaćmienie częściowe Księżyca;

20 lutego 2027 roku - zaćmienie penumbralne Księżyca;

12 stycznia 2028 roku - zaćmienie częściowe Księżyca;

6 lipca 2028 roku - zaćmienie częściowe Księżyca;

31 grudnia 2028 roku - zaćmienie całkowite Księżyca.

Warto pamiętać również o przyszłorocznym zaćmieniu Słońca, które z rejonu Polski będzie miało charakter częściowy. Nastąpi ono 2 sierpnia.



