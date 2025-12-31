Kiedy jest pełnia, a kiedy nów? Kalendarz księżycowy na 2026 rok
Księżyc należy do najchętniej obserwowanych ciał niebieskich, ponieważ jego zmiany są widoczne gołym okiem przez cały rok. Trudność pojawia się jednak przy ustaleniu, kiedy dokładnie wypadają poszczególne fazy i na co warto zwrócić uwagę. Przedstawiamy kalendarz pełni, nowiów i kwadr Księżyca na 2026 rok wraz z precyzyjnymi datami.
Spis treści:
- Jakie są fazy księżyca?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w styczniu 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w lutym 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w marcu 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w kwietniu 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w maju 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w czerwcu 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w lipcu 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w sierpniu 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca we wrześniu 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w październiku 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w listopadzie 2026?
- Kiedy jest pełnia Księżyca w grudniu 2026?
Jakie są fazy księżyca?
W trakcie obiegu Księżyca wokół Ziemi zmienia się część jego oświetlonej półkuli, którą można obserwować z naszej perspektywy, co potocznie określa się jako kolejne fazy widoczności. Nów występuje wtedy, gdy Księżyc znajduje się blisko kierunku Słońca i jego oświetlona strona jest odwrócona od Ziemi, natomiast pełnia przypada na moment, w którym Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem i cała tarcza jest widoczna. Pierwsza i ostatnia kwadra to etapy pośrednie, gdy możemy podziwiać dokładnie połowę tarczy, odpowiednio w fazie przybywania i ubywania. Ten układ ma również wymiar praktyczny, ponieważ w czasie nowiu i pełni pływy morskie są najsilniejsze, a w okresach kwadr ich amplituda wyraźnie maleje.
Zanim fazy Księżyca zaczęły kojarzyć się z precyzyjnymi wyliczeniami matematycznymi, pełniły funkcję naturalnego kalendarza, który pomagał porządkować rytm prac i codziennych obowiązków. W tradycji ludowej przybywanie Księżyca łączono z procesami wzrostu i narastania, takimi jak siewy czy dojrzewanie plonów, natomiast fazę ubywającą kojarzono z porządkowaniem, zbiorami i kończeniem rozpoczętych działań. Te zasady, przekazywane z pokolenia na pokolenie, funkcjonowały jako praktyczne wskazówki, kiedy podejmować określone czynności. Symbolika nowiu jako początku, pełni jako momentu największej intensywności i kwadr jako punktów przejścia przetrwała do dziś i przeniknęła także do oficjalnego rachunku czasu, czego najlepszym przykładem jest sposób wyznaczania daty Wielkanocy na podstawie pierwszej pełni po równonocy wiosennej.
Poniższe zestawienie pokazuje, jak w 2026 roku układają się wszystkie główne fazy Księżyca miesiąc po miesiącu. Taki kalendarz pozwala szybko sprawdzić nie tylko datę pełni czy nowiu, ale też momenty pierwszej i ostatniej kwadry, które często umykają w skróconych harmonogramach. W niektórych miesiącach czekają nas także rzadziej spotykane zjawiska astronomiczne.
Kiedy jest pełnia Księżyca w styczniu 2026?
- Pełnia: 3 stycznia.
- Ostatnia kwadra (III): 10 stycznia.
- Nów: 18 stycznia.
- Pierwsza kwadra (I): 26 stycznia.
Pełnia 3 stycznia jest zaliczana do superpełni; zbiega się też z okresem peryhelium Ziemi (najmniejszej odległości od Słońca w roku).
Kiedy jest pełnia Księżyca w lutym 2026?
- Pełnia: 1 lutego.
- Ostatnia kwadra (III): 9 lutego.
- Nów: 17 lutego.
- Pierwsza kwadra (I): 24 lutego.
Kiedy jest pełnia Księżyca w marcu 2026?
- Pełnia: 3 marca.
- Ostatnia kwadra (III): 11 marca.
- Nów: 19 marca.
- Pierwsza kwadra (I): 25 marca.
Kiedy jest pełnia Księżyca w kwietniu 2026?
- Pełnia: 2 kwietnia.
- Ostatnia kwadra (III): 10 kwietnia.
- Nów: 17 kwietnia.
- Pierwsza kwadra (I): 24 kwietnia.
Kiedy jest pełnia Księżyca w maju 2026?
- Pełnia: 1 maja oraz 31 maja.
- Ostatnia kwadra (III): 9 maja.
- Nów: 16 maja.
- Pierwsza kwadra (I): 23 maja.
Kiedy jest pełnia Księżyca w czerwcu 2026?
- Ostatnia kwadra (III): 8 czerwca.
- Nów: 15 czerwca.
- Pierwsza kwadra (I): 21 czerwca.
- Pełnia: 30 czerwca.
Kiedy jest pełnia Księżyca w lipcu 2026?
- Ostatnia kwadra (III): 7 lipca.
- Nów: 14 lipca.
- Pierwsza kwadra (I): 21 lipca.
- Pełnia: 29 lipca.
Kiedy jest pełnia Księżyca w sierpniu 2026?
- Ostatnia kwadra (III): 6 sierpnia.
- Nów: 12 sierpnia.
- Pierwsza kwadra (I): 20 sierpnia.
- Pełnia: 28 sierpnia.
12 sierpnia wypada zaćmienie Słońca (w Polsce w formule częściowej).
Kiedy jest pełnia Księżyca we wrześniu 2026?
- Ostatnia kwadra (III): 4 września.
- Nów: 11 września.
- Pierwsza kwadra (I): 18 września.
- Pełnia: 26 września.
Kiedy jest pełnia Księżyca w październiku 2026?
- Ostatnia kwadra (III): 3 października.
- Nów: 10 października.
- Pierwsza kwadra (I): 18 października.
- Pełnia: 26 października.
Kiedy jest pełnia Księżyca w listopadzie 2026?
- Ostatnia kwadra (III): 1 listopada.
- Nów: 9 listopada.
- Pierwsza kwadra (I): 17 listopada.
- Pełnia: 24 listopada.
Kiedy jest pełnia Księżyca w grudniu 2026?
- Ostatnia kwadra (III): 1 grudnia oraz 30 grudnia.
- Nów: 9 grudnia.
- Pierwsza kwadra (I): 17 grudnia.
- Pełnia: 24 grudnia.
Pełnia 24 grudnia jest wskazywana jako najbliższa Ziemi superpełnia 2026 roku, rzadki przypadek, gdy najmocniejsza pełnia wypada dokładnie w Wigilię.