Kiedy jest pełnia, a kiedy nów? Kalendarz księżycowy na 2026 rok

W trakcie obiegu Księżyca wokół Ziemi zmienia się część jego oświetlonej półkuli, którą można obserwować z naszej perspektywy, co potocznie określa się jako kolejne fazy widoczności. Nów występuje wtedy, gdy Księżyc znajduje się blisko kierunku Słońca i jego oświetlona strona jest odwrócona od Ziemi, natomiast pełnia przypada na moment, w którym Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem i cała tarcza jest widoczna. Pierwsza i ostatnia kwadra to etapy pośrednie, gdy możemy podziwiać dokładnie połowę tarczy, odpowiednio w fazie przybywania i ubywania. Ten układ ma również wymiar praktyczny, ponieważ w czasie nowiu i pełni pływy morskie są najsilniejsze, a w okresach kwadr ich amplituda wyraźnie maleje.