Spis treści: Kiedy jest noc spadających gwiazd 2026? Dokładna data i godzina szczytu Perseidów Jak i gdzie oglądać Perseidy 2026 w Polsce, aby zobaczyć najwięcej meteorów? Czym są Perseidy i dlaczego powracają każdego roku w sierpniu?

Kiedy jest noc spadających gwiazd 2026? Dokładna data i godzina szczytu Perseidów

Perseidy są aktywne każdego roku od połowy lipca do drugiej połowy sierpnia. W tym roku trwają już od 17 lipca. Jednak najwięcej emocji budzi ich maksimum, kiedy na niebie pojawia się nawet 100 meteorów na godzinę. W 2026 roku szczyt aktywności Perseidów przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia. To właśnie wtedy Ziemia przejdzie przez najgęstszą część strumienia pyłu pozostawionego przez kometę 109P/Swift-Tuttle.

Spektakl rozpocznie się już o godzinie 22:00, ale największe natężenie "spadających gwiazd" będziemy mogli obserwować między 1:00 a 4:00 w nocy.

Astronomowie zacierają ręce, bo w tym roku warunki obserwacyjne będą wyjątkowo korzystne. Wieczorem 12 sierpnia nastąpi nów Księżyca, a więc jego blask nie będzie rozjaśniał nieba. Dzięki temu doskonale widoczne będą nie tylko większe, ale i te zazwyczaj słabiej widoczne spadające meteory. Dodatkowo 12 sierpnia wypadnie również zaćmienie Słońca. W Polsce będzie ono tylko częściowe, ale i tak ta jedna noc przyniesie nam całe spektrum zjawisk na niebie. Wieczorem będziemy mogli obserwować zaćmienie, a nocą deszcz Perseidów na wyjątkowo ciemnym niebie.

Jak i gdzie oglądać Perseidy 2026 w Polsce, aby zobaczyć najwięcej meteorów?

Najważniejszą zasadą podczas obserwacji Perseidów jest ucieczka od sztucznego oświetlenia. Im dalej od dużych miast, latarni i reklam świetlnych, tym większa szansa na dostrzeżenie większej liczby meteorów. Najlepiej sprawdzą się otwarte przestrzenie na terenach wiejskich, wzgórza, polany czy okolice parków krajobrazowych. Warto zaopatrzyć się w koc lub leżak i ciepłe ubrania.

Do oglądania Perseidów nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Najlepiej obserwować niebo gołym okiem, obejmując wzrokiem jak największy fragment firmamentu. Przez pierwszy kwadrans oczy będą się przyzwyczajały do ciemności, by potem móc wychwycić każdy ruch na niebie. Choć radiant roju znajduje się w pobliżu gwiazdozbioru Perseusza na północno-wschodnim niebie, nie trzeba wpatrywać się wyłącznie w ten obszar. Meteory mogą pojawiać się praktycznie w każdej części nieba, często przecinając je długimi, efektownymi smugami.

Dużym sprzymierzeńcem obserwatorów będzie wspomniany nów Księżyca. To właśnie on sprawi, że noc z 12 na 13 sierpnia może okazać się najlepszą nocą do obserwacji Perseidów od kilku lat. Jedyne, co nam może pokrzyżować plany, to chmury na niebie.

Czym są Perseidy i dlaczego powracają każdego roku w sierpniu?

Mimo popularnej nazwy "spadające gwiazdy", Perseidy nie mają nic wspólnego z gwiazdami. Są to meteory, czyli świetlne ślady powstające wtedy, gdy drobiny kosmicznej materii wpadają do atmosfery Ziemi i spalają się w niej z ogromną prędkością. Źródłem Perseidów jest kometa 109P/Swift-Tuttle, która podczas swojej wędrówki wokół Słońca pozostawia za sobą chmurę pyłu i niewielkich okruchów materii. Każdego roku w sierpniu nasza planeta przecina ten kosmiczny szlak. W efekcie cząstki wpadają do atmosfery i tworzą widowiskowe błyski widoczne z powierzchni Ziemi.

Nazwa roju pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza. To właśnie stamtąd meteory wydają się wybiegać, choć w rzeczywistości jest to jedynie efekt perspektywy. Perseidy należą do najbardziej znanych i najaktywniejszych rojów meteorów na półkuli północnej i są obserwowane od ponad dwóch tysięcy lat. Tradycyjnie określa się je także mianem "łez świętego Wawrzyńca", ponieważ maksimum roju przypada w pobliżu wspomnienia tego świętego obchodzonego 10 sierpnia.



