Kilkaset ofert pracy w ESA. Startuje wielka rekrutacja w sektorze kosmicznym

Choć ostatnie tygodnie mijały nam pod znakiem NASA i lotem astronautów wokół Księżyca, to Europa nie podaje się. Nasz kontynentalny sektor kosmiczny przyspiesza, a wraz z tym potrzeba dodatkowych rąk do pracy.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zapowiada szeroko zakrojoną rekrutację w 2026 roku. Mowa nawet o setkach ofert pracy - od inżynierów i naukowców po personel wspierający. To efekt decyzji podjętych podczas Rady Ministerialnej w Bremie w 2025 roku, gdzie państwa członkowskie jasno pokazały, że kosmos to dziś jeden z priorytetów Europy.

Ponad 400 nowych miejsc pracy w ESA

Jak zapowiada ESA, w nadchodzącym roku do zespołu ma dołączyć ponad 400 osób.

- Sukces Rady Ministerialnej w Bremie z 2025 roku wyraźnie pokazał, jak bardzo Europie zależy na sektorze kosmicznym, i jak dużym zaufaniem darzy ESA w kwestii tworzenia rozwiązań służących wszystkim obywatelom. Dzięki wsparciu państw członkowskich przy opracowywaniu odważnych misji w 2026 roku ESA planuje przyjąć do zespołu ponad 400 nowych osób z najróżniejszych dziedzin - powiedział dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher.

Nowe stanowiska mają obejmować praktycznie każdy etap kariery. ESA szuka zarówno świeżo upieczonych absolwentów, jak i doświadczonych ekspertów z wieloletnim stażem. Niezbyt często zdarza się, że jedna instytucja otwiera się tak szeroko na różne profile kandydatów.

Praca w ESA to nie tylko rakiety i satelity

Choć kosmos kojarzy się głównie z rakietami i satelitami, Europejska Agencja Kosmiczna podkreśla, że potrzebuje także specjalistów spoza ścisłych dziedzin technicznych. Kluczowe są również kompetencje organizacyjne, analityczne czy administracyjne. Agencja kusi elastycznymi warunkami pracy, rozbudowanym systemem wsparcia pracowników oraz, co dla wielu najważniejsze, realnym udziałem w projektach o światowym znaczeniu.

- Przez ostatnie pół wieku ESA zrealizowała niesamowite projekty dzięki wiedzy i pasji swoich pracowników, a przez kolejne 50 lat chcemy zrobić jeszcze więcej. Ten rok będzie przełomowy dla wzmocnienia naszej konstelacji talentów, która ukształtuje misje jutra i przyszłość kosmosu w Europie - podkreślił Aschbacher.

Więc jeśli czujesz inspirację, by dołączyć do międzynarodowej ekipy profesjonalistów, którzy przesuwają granice nauki, dbają o naszą planetę i realizują ambitne projekty dla wspólnego dobra – nie wahaj się i aplikuj! Razem sięgamy dalej.

Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji © 2026 Associated Press