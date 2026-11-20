Astronauci zjedzą własne ziemniaki na Księżycu. Wykorzystano do tego dżdżownice

Kiedy przyjdzie mieszkać astronautom na Księżycu, będą mogli znaleźć w swojej diecie sporo ziemniaków. Wszystko przez to, że możliwa jest uprawa tych warzyw w zdrowej i jadalnej postaci w symulowanej glebie księżycowej z pomocą dżdżownic - jak udowodnili naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Oregonu. Co więcej, zespół określił także odpowiednie proporcje księżycowego regolitu i kompostu, potrzebne do uzyskania plonów ziemniaków zbliżonych do tych uprawianych na Ziemi.

- Odkryliśmy, że ziemniaki mogą zakończyć cały cykl życiowy w symulowanej glebie księżycowej, jeśli zostaną wzbogacone materią organiczną - powiedział Aymeric Goyer, autor badania. - To ważny krok w kierunku opracowania niezawodnych systemów produkcji żywności, które mogłyby wspierać długoterminową eksplorację Księżyca przez człowieka.

NASA chce zapewnić trwałą obecność człowieka na Księżycu dzięki programowi Artemis, otwiera się w nowym oknie. Osiągnięcie tych założeń będzie wymagało produkcji tam żywności, a nie polegania na kosztownych misjach zaopatrzeniowych z Ziemi.

Jednym z pojawiających się pytań jest to, czy w regolicie księżycowym, czyli warstwie luźnych skał i pyłu pokrywającej większość powierzchni Srebrnego Globu, zawierającej bardzo niskie poziomy materii organicznej, można uprawiać rośliny. Okazuje się, że dzięki dżdżownicom i dodatkom do gleby jest to możliwe.

W przyszłości wystarczy więc, że astronauci zabiorą ze sobą niewielką ilość materii organicznej, a następnie będą mogli wytwarzać jej więcej, przetwarzając resztki jedzenia i odpady roślinne. Zmniejszy to potrzebę transportu materiałów uprawowych z Ziemi.

Wystarczy 30 proc. kompostu, by zmienić księżycowy regolit w żyzną ziemię

Naukowcy odkryli, że gleba z zaledwie 30-procentowym udziałem wermikompostu wystarczy do uzyskania plonów ziemniaków porównywalnych z tymi uprawianymi na Ziemi. Ich odkrycia sugerują, że substancja organiczna wiąże się z metalami ciężkimi w regolicie, chroniąc rośliny i minimalizując uszkodzenia ich korzeni.

- Uważamy, że kompost pomaga zrównoważyć część toksyczności, którą obserwujemy w regolicie księżycowym, zmniejszając narażenie roślin na szkodliwe związki - dodał David Handy, współautor badania.

David Handy i Aymeric Goyer przy ziemniakach. Sean Nealon, Uniwersytet Stanowy Oregonu. materiał zewnętrzny

Ziemniaki uprawiane w imitacjach regolitu zachowały swoje właściwości odżywcze i nie zaobserwowano u nich istotnego wzrostu stężenia glikoalkaloidów - występujących naturalnie toksyn ziemniaka. Często wiążą się z zielonym przebarwieniem pod skórką.

Do badania naukowcy wybrali ziemniaki, ponieważ dają więcej kalorii niż wiele innych upraw. Mają także znaczną wartość odżywczą i są uważane za praktyczne pożywienie podstawowe podczas długotrwałych misji kosmicznych.

Badania wciąż trwają, a wkrótce ma pojawić się więcej wyników. Naukowcy chcą teraz zbadać, które odmiany najlepiej nadają się do przyszłego rolnictwa księżycowego.

Badanie opublikowano w czasopiśmie npj Microgravity, otwiera się w nowym oknie.



