Co wylądowało w Australii? Tajemnicze kule mogą pochodzić z kosmosu

W Australii na brzeg zostało wyrzuconych sześć tajemniczych dużych kul. Eksperci przypuszczają, że są to śmieci kosmiczne, powstałe po wystrzeleniu rakiet. Australijska Agencja Kosmiczna (ASA) potwierdziła wczoraj, że prowadzone są prace mające na celu ustalić naturę i pochodzenie niezidentyfikowanych obiektów. Policja twierdzi, że mogą zawierać niebezpieczne substancje chemiczne.

- W ciągu weekendu zespoły specjalistów z firmy Queensland Fire and Rescue Scientific bezpiecznie zabezpieczyły szereg przedmiotów i nadal pozostają na miejscu zdarzenia, kontynuując swoje prace. Nadal obowiązuje 50-metrowa strefa zamknięta - napisali przedstawiciele policji w poście na Facebooku.

- Jeśli zauważysz w okolicy jakiekolwiek podejrzane przedmioty, nie dotykaj ich. Odsuń się i natychmiast zadzwoń pod numer Triple Zero (000) - ostrzegli.

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Eksperci badają tajemnicze obiekty

Ekspertka ds. śmieci kosmicznych wypowiedziała się dla serwisu The Guardian. Stwierdziła, że odpady kosmiczne, które spadają na Ziemię, mogą podlegać przepisom Traktatu ONZ o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku.

- To najszerzej akceptowany traktat kosmiczny, na mocy którego państwo wystrzeliwujące zachowuje prawo własności do materiałów startowych. Oznacza to, że państwo, które je wystrzeliło, jest właścicielem tych zbiorników ciśnieniowych - powiedziała. W takim wypadku Australia musi rozpocząć negocjacje z tym krajem.

ASA poinformowała, że obiekty wyglądają na "zbiorniki ciśnieniowe z rakiety nośnej". Dodała, że współpracuje z władzami międzynarodowymi w celu formalnego potwierdzenia. "Prawdopodobnie są to odłamki obcego obiektu rakietowego, który niedawno wszedł w atmosferę po powrocie z orbity."

Dla lokalnej ludności i turystów tajemnicze kule wywołały sporo emocji. A to nie jest pierwszy raz, kiedy niezidentyfikowane obiekty pojawiły się na wybrzeżach Australii. W 2023 roku gigantyczna metalowa kopuła wylądowała na plaży.



