Kosmiczny pył zdradził sekret sprzed 4,5 mld lat. Chodzi o pradawną wodę

Daniel Górecki

Daniel Górecki

W niewielkich drobinach kosmicznego pyłu, które dotarły na Ziemię z odległych zakątków Układu Słonecznego, naukowcy znaleźli coś niezwykłego. Zachowały się w nich chemiczne ślady wody sprzed miliardów lat. Co więcej, jej skład wyraźnie różni się od tego, który znamy z naszej planety. Odkrycie może pomóc wyjaśnić, jak wyglądał młody Układ Słoneczny i dlaczego jego najdalsze rejony zachowały odrębny chemiczny charakter.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Planeta Saturn z widocznymi pierścieniami na tle przestrzeni kosmicznej.
Saturn straci swoje widowiskowe pierścienieNASA/JPLdomena publiczna

Badacze pod kierownictwem Lindsay Keller z NASA Johnson Space Center przeanalizowali 12 mikroskopijnych ziaren pyłu, o średnicy zaledwie 10-30 mikrometrów. Materiał zebrano ze stratosfery za pomocą samolotów NASA. Wszystko wskazuje na to, że część drobin pochodzi z Pasa Kuipera, rozległego obszaru za orbitą Neptuna, w którym znajdują się miliony lodowych obiektów.

Kosmiczny pył zdradził swoje pochodzenie

Skąd wiadomo, że tak małe cząstki przebyły drogę aż zza Neptuna? Naukowcy wykorzystali charakterystyczne ślady pozostawiane w minerałach przez wysokoenergetyczne cząstki emitowane przez Słońce. Promieniowanie stopniowo uszkadza strukturę krystaliczną pyłu, pozostawiając mikroskopijne ślady.

Ich liczba pozwala oszacować, jak długo drobina podróżowała przez przestrzeń kosmiczną. W badanych próbkach zagęszczenie takich śladów było około 100 razy większe niż w pyle pochodzącym z pasa planetoid czy komet związanych z Jowiszem. To mocna wskazówka, że materiał przybył z dużo dalszych rejonów Układu Słonecznego.

Woda, której nie ma na Ziemi

Najciekawsze okazały się jednak same minerały. W próbkach znaleziono między innymi saponit i serpentyn, czyli minerały ilaste powstające w wyniku reakcji skał z wodą. Oznacza to, że obiekty, z których pochodził pył, musiały kiedyś zawierać ciekłą wodę. Choć dzisiejszy Pas Kuipera jest lodową pustynią, miliardy lat temu wnętrza niektórych jego ciał mogły ogrzewać się dzięki rozpadowi pierwiastków promieniotwórczych lub energii zderzeń.

Prawdziwą niespodzianką okazał się skład izotopowy tlenu zachowany w minerałach. Naukowcy wykryli wyjątkowo wysoką zawartość cięższych izotopów tego pierwiastka - tlenu-17 i tlenu-18. Ich proporcje działają jak chemiczny odcisk palca, pozwalający odtworzyć pochodzenie materiału i wskazują, że pradawna woda z zewnętrznych rejonów Układu Słonecznego różniła się od tej obecnej w obiektach powstałych bliżej Słońca.

Jak udało się zachować tę odrębność? Badacze wskazują na gigantyczne planety, a szczególnie Saturna. Według modeli wczesnego Układu Słonecznego planeta mogła utworzyć w dysku gazu i pyłu wokół młodego Słońca barierę utrudniającą przemieszczanie się materii do jego wewnętrznych obszarów. Wraz z lodowymi olbrzymami pomogła w ten sposób utrzymać odrębny zbiornik pierwotnej wody.

Zobacz również:

Apollo 17: Gene Cernan w księżycowym łaziku Lunar Roving Vehicle
Kosmos

Księżyc wciąż skrywa ślady Thei? Nowe odkrycie w próbkach Apollo 17

Daniel Górecki
Daniel Górecki


Domy na Marsie? Naukowcy testują substytut betonu inspirowany… liofilizowanymi owocami© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze