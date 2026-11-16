Badacze pod kierownictwem Lindsay Keller z NASA Johnson Space Center przeanalizowali 12 mikroskopijnych ziaren pyłu, o średnicy zaledwie 10-30 mikrometrów. Materiał zebrano ze stratosfery za pomocą samolotów NASA. Wszystko wskazuje na to, że część drobin pochodzi z Pasa Kuipera, rozległego obszaru za orbitą Neptuna, w którym znajdują się miliony lodowych obiektów.

Kosmiczny pył zdradził swoje pochodzenie

Skąd wiadomo, że tak małe cząstki przebyły drogę aż zza Neptuna? Naukowcy wykorzystali charakterystyczne ślady pozostawiane w minerałach przez wysokoenergetyczne cząstki emitowane przez Słońce. Promieniowanie stopniowo uszkadza strukturę krystaliczną pyłu, pozostawiając mikroskopijne ślady.

Ich liczba pozwala oszacować, jak długo drobina podróżowała przez przestrzeń kosmiczną. W badanych próbkach zagęszczenie takich śladów było około 100 razy większe niż w pyle pochodzącym z pasa planetoid czy komet związanych z Jowiszem. To mocna wskazówka, że materiał przybył z dużo dalszych rejonów Układu Słonecznego.

Woda, której nie ma na Ziemi

Najciekawsze okazały się jednak same minerały. W próbkach znaleziono między innymi saponit i serpentyn, czyli minerały ilaste powstające w wyniku reakcji skał z wodą. Oznacza to, że obiekty, z których pochodził pył, musiały kiedyś zawierać ciekłą wodę. Choć dzisiejszy Pas Kuipera jest lodową pustynią, miliardy lat temu wnętrza niektórych jego ciał mogły ogrzewać się dzięki rozpadowi pierwiastków promieniotwórczych lub energii zderzeń.

Prawdziwą niespodzianką okazał się skład izotopowy tlenu zachowany w minerałach. Naukowcy wykryli wyjątkowo wysoką zawartość cięższych izotopów tego pierwiastka - tlenu-17 i tlenu-18. Ich proporcje działają jak chemiczny odcisk palca, pozwalający odtworzyć pochodzenie materiału i wskazują, że pradawna woda z zewnętrznych rejonów Układu Słonecznego różniła się od tej obecnej w obiektach powstałych bliżej Słońca.

Jak udało się zachować tę odrębność? Badacze wskazują na gigantyczne planety, a szczególnie Saturna. Według modeli wczesnego Układu Słonecznego planeta mogła utworzyć w dysku gazu i pyłu wokół młodego Słońca barierę utrudniającą przemieszczanie się materii do jego wewnętrznych obszarów. Wraz z lodowymi olbrzymami pomogła w ten sposób utrzymać odrębny zbiornik pierwotnej wody.



