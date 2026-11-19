Kosmiczny termometr na orbicie

Młody indyjski startup z branży technologii kosmicznych SatLeo Labs ma nowy pomysł na pomoc ludzkości w obliczu coraz częstszych i poważniejszych katastrof klimatycznych. Według nich władze mogłyby szybciej reagować, gdyby miały informacje o temperaturze Ziemi z orbity w czasie niemal rzeczywistym. Chodzi o "kosmiczny termometr dla Ziemi".

Firma planuje zrealizować swój plan do początku roku 2030. Jej celem jest dostarczanie częstych danych termicznych za pośrednictwem przyszłej konstelacji 15 mikrosatelitów, okrążających planetę na niskiej orbicie okołoziemskiej - nazwali ją Pyro. Satelity będą wyposażone w czujniki termiczne oraz pokładową sztuczną inteligencję, aby mierzyć ciepło emitowane z powierzchni Ziemi z rozdzielczością lepszą niż 10 metrów, co jest na tyle precyzyjne, że pozwoli mapować wahania temperatury do poziomu ulicy, jak twierdzi zespół.

Dzięki takiej szczegółowości będzie można rozróżniać temperatury w obrębie jednego miasta i lokalizować jego punkty zapalne. A to pozwoli rządom planować ukierunkowane interwencje i projekty miast bardziej odpornych na upały.

Niewielka konstelacja satelitów ma błyskawicznie wykrywać wystrzały rakietowe

Projekt ma ważne zastosowanie w rolnictwie, ponieważ dane termiczne mogą bezpośrednio ujawnić stres wodny u upraw nawet na kilka dni przed tym, jak zaczną więdnąć lub wykazywać widoczne uszkodzenia. Zdjęcia satelitarne w świetle widzialnym nie są w stanie wykryć tych zmian.

Innymi zastosowaniami Pyro mają być wczesne wykrywanie pożarów lasów oraz nagłych skoków temperatury spowodowanych wystrzeleniem pocisków rakietowych.

Jesteśmy w kosmosie, ale rozwiązujemy problemy na Ziemi

Brakuje transportu dla satelitów

Firma musi najpierw udowodnić, że jej sprzęt będzie działać w kosmosie. 1 października wystrzeliła swój pierwszy demonstrator technologii, TAPAS-1, na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9.

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, flota 15 satelitów Pyro będzie skanować powierzchnię lądów na całym świecie co najmniej dwa razy dziennie - dodał Urmil Bakhai, współzałożyciel SatLeo.

Konstrukcja, którą zaprojektował zespół, pozwala na rejestrowanie dwóch pasm podczerwieni: średnio- i długofalowych. Firma twierdzi, że dzięki temu jedna konstrukcja może służyć zarówno do zastosowań cywilnych, jak i wojskowych - pasmo długofalowe nadaje się do zastosowań rolniczych, a średniofalowe dobrze odczytują pożary lub wystrzelenie pocisków rakietowych.

- Największym ograniczeniem jest znalezienie rakiet, które wyniosą satelity w kosmos - stwierdzili założyciele.

Start TAPAS-1 miał oryginalnie odbyć się w lutym, ale z powodu braku transportu termin przesunął się na październik. Według doniesień SpaceX nie przyjmuje nowych rezerwacji co najmniej do 2029 roku z powodu ogromnego zainteresowania.



