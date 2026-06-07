W skrócie Rzeczywistość według fizyków może mieć strukturę złożoną z co najmniej 11 warstw, z których każda odsłania inny poziom funkcjonowania wszechświata.

Kolejne poziomy opisują przejście od codziennej percepcji przez poziomy chemii, fizyki kwantowej, aż po pojęcia informacji i świadomości jako fundamentalnych aspektów istnienia.

W artykule rozważane są także kwestie roli sztucznej inteligencji, potencjalnych symulacji rzeczywistości oraz granic ludzkiego poznania.

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Poziom 1: Codzienna stabilność i wiara własnym oczom

Na tym etapie doświadczamy świata w sposób tradycyjny i przednaukowy. Siedzimy na krześle, trzymamy w dłoni telefon, widzimy ściany, drzewa i innych ludzi. To rzeczywistość makroskopowa, w której obiekty wydają się twarde, stabilne i całkowicie przewidywalne. Zdaje nam się, że możemy wierzyć własnym oczom i pozostałym zmysłom. Prawdopodobnie w ten sposób żyją wszystkie pozostałe zwierzęta obdarzone percepcją zmysłową i inteligencją.

De facto tyle jest nam potrzebne do przetrwania z punktu widzenia ewolucji - jeśli założyć, że wystarczy nam podstawowa biologia, a nasze warunki życia nie zmienią się w jakiś drastyczny sposób. Jest to jednak zaledwie punkt wyjścia do głębszej podróży.

Gdy sięgniemy po instrumenty naukowe, które pozwalają obserwować świat w skali niedostępnej dla naszej przyrodzonej percepcji, otwierają się przed nami kolejne, bardziej fundamentalne warstwy rzeczywistości. Reguły nimi rządzące zdają się przeczyć zdrowemu rozsądkowi i codziennemu doświadczeniu. Możemy nawet zacząć wątpić w sens i logikę. Początkowy kryzys egzystencjalny może jednak ustępować, w miarę jak będziemy poznawać kolejne poziomy i dostrzegać w nich sens o wiele głębszy niż w tym, co widać na co dzień.

Poziom 2: Królestwo chemii i cząsteczek

Wystarczy delikatne zbliżenie, aby rzekoma "solidność" przedmiotów zaczęła znikać. Na drugim poziomie krzesło przestaje być jednolitą bryłą z drewna czy plastiku i okazuje się strukturą złożoną z molekuł i klastrów połączonych atomów. W obiektywie mikroskopu ukazuje się jako tętniąca życiem, misterna sieć. To tutaj polimery łączą się ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi i wodorowymi. Znane nam substancje tracą swój znajomy wygląd i odsłaniają swoją głębszą, atomową architekturę. Przykładowo, poranna szklanka wody objawia się jako dynamiczna kombinacja atomów wodoru i tlenu.

To właśnie na tym poziomie rodzi się całe nasze bogactwo zmysłowe. Zapach porannej kawy, słodki smak owoców czy intensywne kolory otoczenia nie są cechami samych przedmiotów. To bezpośredni efekt skomplikowanych zachowań, drgań i interakcji molekularnych, które pobudzają receptory w naszym ciele, a płynące z nich sygnały są interpretowane przez mózg. Choć ten poziom wciąż wydaje nam się namacalny i bliski, to z punktu widzenia nauki stanowi on zaledwie przedsionek do prawdziwej pustki, która czeka na nas piętro niżej.

Poziom 3: Iluzja gęstej materii i powszechna pustka

Schodząc jeszcze głębiej, docieramy do poziomu atomowego, który w 99,99 proc. składa się z pustej przestrzeni pod względem koncentracji masy. Niemal cała masa atomu skupiona jest w jego jądrze. Gdyby atom powiększyć do rozmiarów największego stadionu w Ameryce, jego jądro miałoby wielkość zaledwie ziarnka grochu w samym centrum. Resztę obiektu wypełnia funkcja falowa pojedynczego elektronu, tworząca swoistą chmurę elektronową. To, co jawi się naszym oczom jako solidna, gęsta materia, okazuje się niemal całkowitą pustką - przynajmniej na tym poziomie badania rzeczywistości.

To tutaj dotyk okazuje się iluzją. Kiedy naciskamy na jakikolwiek przedmiot, np. na ekran dotykowy smartfona, atomy naszej skóry nie zderzają się fizycznie z atomami obiektu. Zamiast tego dochodzi do interakcji sił elektrycznych oraz działania mechaniki kwantowej. Obowiązuje tu tzw. zakaz Pauliego.

Zgodnie z tą reguła dwa elektrony nie mogą jednocześnie zająć tego samego miejsca, co sprawia, że podczas próby dotknięcia jakiegokolwiek przedmiotu elektrony w naszych palcach gwałtownie zmieniają swój układ. Generuje to potężną, kwantową siłę odpychania, która fizycznie uniemożliwia naszej dłoni przeniknięcie przez powierzchnię. Opór, który wtedy odczuwamy, interpretujemy jako twardość. Zasadę tę odkrył austriacki fizyk Wolfgang Pauli w 1925 r. w odniesieniu do elektronów, by 15 lat później rozszerzyć ją na wszystkie fermiony.

Poziom 4: Wnętrze jądra atomowego i kwarki

Poziom czwarty prowadzi nas bezpośrednio do serca materii - do wnętrza jądra atomowego. Znajdujemy tam protony i neutrony, które - jak nietrudno się domyślić - nie są niepodzielnymi cegiełkami budującymi materię. Składają się one z jeszcze mniejszych cząstek zwanych kwarkami. Proton zawiera dwa kwarki górne i jeden dolny, zaś neutron - dwa dolne i jeden górny. Każdy kwark niesie ze sobą ułamkowy ładunek elektryczny: kwark górny posiada +2/3 ładunku elementarnego, a dolny −1/3. Po zsumowaniu daje to ładunek +1 dla protonu i dokładnie 0 dla neutronu. Wokół jądra krąży chmura elektronów. Wszystko to tworzy fundamenty Modelu Standardowego fizyki cząstek elementarnych.

Naukowcy zwracają jednak uwagę na kolejny zdumiewający paradoks tego poziomu. Masa kwarków stanowi zaledwie około 1 proc. całkowitej masy protonu czy neutronu. Skąd więc bierze się reszta? Odpowiedzią jest czysta energia. Kwarki są uwięzione wewnątrz nukleonów przez tzw. gluony - nośniki silnych oddziaływań jądrowych. To właśnie energia tych pól wiążących, zgodnie z genialnym równaniem Einsteina E=mc2, manifestuje się jako brakująca masa. Wchodząc na ten poziom, zaczynamy rozumieć, że nawet najbardziej podstawowe składniki budujące nasze ciała są w rzeczywistości skondensowaną, uwięzioną energią.

Poziom 5. Symfonia pól kwantowych. Wszystko jest wibracją

Na tym etapie fizyka całkowicie rezygnuje z pojęcia tradycyjnej "materii". Cząstki elementarne przestają być postrzegane jako twarde, miniaturowe kulki znane z uproszczonych ilustracji w podręcznikach. Współczesna teoria pól kwantowych ujawnia coś znacznie bardziej radykalnego - cząstki są jedynie lokalnymi drganiami w trójwymiarowych polach, które niewidzialnie przenikają cały wszechświat. Pole elektronowe, pole kwarkowe czy pole Higgsa istnieją wszędzie jednocześnie - przenikają nasze ciała, głębie oceanu i najdalsze otchłanie wszechświata. Kiedy pole elektronowe wibruje w odpowiedni sposób z dostateczną energią w danym punkcie, w naszym makroskopowym świecie manifestuje się to jako obecność elektronu.

Ta perspektywa całkowicie redefiniuje ludzką egzystencję. Człowiek, krzesło, na którym siedzi, oraz gwiazdy na niebie nie są zbudowane z materialnych drobin, lecz stanowią skomplikowany, interferujący układ fal i niewidzialnych pól. Rzeczywistość na tym poziomie bywa poetycko określana kosmiczną symfonią wibracji. Gdziekolwiek spojrzymy, pozorna pustka, która jawiła nam się na poziomie trzecim, nie jest pusta. Wszystko przenika ocean potencjału, w którego fluktuacjach nieustannie rodzą się i giną wirtualne cząstki, będące jedynie chwilowymi zmarszczkami na bezkresnej tafli kwantowych pól. Z pozoru banalne truizmy, że niebytu nie ma albo że nicość nie istnieje, nabierają tu głębszego sensu.

Na tym poziomie klasyczne "widzenie" traci rację bytu. Tradycyjna metoda obserwacji polegająca na odbijaniu fotonów (światła) od obiektów i rejestrowaniu ich okiem lub detektorem staje się fizycznie niemożliwa. Sam foton również okazuje się jedynie kolejnym wzbudzeniem - drganiem w polu elektromagnetycznym. Próba "oświetlenia" innych pól kwantowych wymagałaby użycia fotonów o tak gigantycznej energii, że ich uderzenie zamiast ukazać obraz rzeczywistości, całkowicie zdemolowałoby i bezpowrotnie zmieniło badany stan. Wkraczając w głąb pól kwantowych, wszechświat dla ludzkiego wzroku staje się absolutnie ciemny, a fizycy muszą porzucić wizualne metafory na rzecz matematycznego języka teorii informacji i czystej energii. Prawdopodobnie nie będziemy tu dalecy od prawdy, mówiąc, że wszystko jest wibracją.

Poziom 6: Dynamiczna czasoprzestrzeń

Wszystkie te kwantowe wibracje nie wiszą w próżni. Zachodzą w samej tkance czasoprzestrzeni. Zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina przestrzeń i czas nie są statyczną, nieruchomą areną, na której rozgrywają się wydarzenia. Są one ze sobą nierozerwalnie splecione w czterowymiarowy, elastyczny materiał, który ugina się, rozciąga i deformuje pod wpływem obecności masy i energii. Grawitacja, którą od dzieciństwa rozumiemy jako siłę przyciągającą, w rzeczywistości w ogóle nie jest tradycyjną siłą. To geometryczne zakrzywienie tej fundamentalnej tkanki.

Wizualizacja tego zjawiska pozwala lepiej zrozumieć zarówno mechanikę nieba, jak i naszą codzienność. Planety krążą wokół Słońca nie dlatego, że są przez nie ciągnięte niewidzialną liną, ale dlatego, że poruszają się po liniach prostych (geodezyjnych) w przestrzeni, którą Słońce drastycznie zakrzywia swoją masą. Widzimy to też lokalnie. Nasza waga i poczucie twardego stania na ziemi wynikają z faktu, że fizyczny grunt pod naszymi stopami bezustannie blokuje nas przed swobodnym opadaniem w stronę środka masy Ziemi przez zakrzywioną przestrzeń.

Czasoprzestrzeń okazuje się strukturą skrajnie dynamiczną - może falować, tworząc fale grawitacyjne, a nawet zapadać się w punktach zwanych czarnymi dziurami.

Poziom 7: Długość Plancka. Ostateczna granica poznania?

Schodząc do niewyobrażalnego wymiaru rzędu 1,6*10−35 metra, docieramy do skali Plancka. To najmniejsza skala, w której obecna fizyka jest w stanie operować teoretycznie. Na tym ekstremalnym poziomie gładka i ciągła tkanka czasoprzestrzeni opisanej przez Einsteina zaczyna pękać. Klasyczna grawitacja i mechanika kwantowa wchodzą tutaj w otwarty, matematyczny konflikt, a współczesna nauka nie dysponuje jeszcze jedną, spójną teorią zdolną opisać ten poziom.

To właśnie w skali Plancka rodzą się najbardziej awangardowe hipotezy współczesnej fizyki teoretycznej. Niektórzy badacze sugerują, że czasoprzestrzeń staje się tam granularna - traci ciągłość i rozpada się na "piksele" lub "kwanty przestrzeni", podobnie jak obraz na ekranie komputera po zbyt dużym przybliżeniu. Inne modele, takie jak teoria strun, postulują, że zamiast punktowych cząstek znajdziemy tam drgające, jednowymiarowe pętle energii. Wszystko poniżej tej skali pozostaje dla nas całkowitą niewiadomą.

Fizycy zakładają, że długość Plancka jest absolutną i prawdopodobnie ostateczną granicę ludzkiego poznania. Nie wynika to jedynie ze słabości naszych obecnych instrumentów, takich jak zderzacze hadronów. Próba zbadania tak małych struktur wymagałaby wpompowania niewyobrażalnej ilości energii w mikroskopijny punkt. Zgodnie z teorią względności tak gigantyczna koncentracja energii-masy natychmiast doprowadziłaby do zapadnięcia się przestrzeni i stworzenia miniaturowej czarnej dziury. Jej horyzont zdarzeń nieodwracalnie zablokowałby jakikolwiek wypływ informacji, a każda kolejna próba zwiększenia energii eksperymentu jedynie powiększałaby czarną dziurę, czyniąc dalsze starania bezsensownymi.

Poziom 8: Prymat informacji i kosmiczny system operacyjny

Skoro tradycyjne teorie fizyczne bezradnie zawodzą na skali Plancka, współcześni fizycy coraz śmielej zwracają się ku radykalnej idei: to nie materia, nie pola i nie przestrzeń są fundamentem rzeczywistości. Istotą wszystkiego jest informacja. Przełomowe badania nad termodynamiką czarnych dziur udowodniły, że informacja ma charakter fizyczny i nigdy nie może zostać bezpowrotnie zniszczona. Istnieją też hipotezy, że sama czasoprzestrzeń oraz fizyczna odległość nie są fundamentalne - są one jedynie zjawiskiem emergentnym, które wyłania się ze skomplikowanej sieci kwantowego splątania, czyli czystych relacji informacyjnych.

Podejście to wspierają modele inspirowane zasadą holograficzną, takie jak korespondencja AdS/CFT. Pokazują one matematycznie, że trójwymiarowa geometria przestrzeni jest bezpośrednio połączona z tym, jak silnie splątane są ze sobą poszczególne regiony na jej hipotetycznej granicy. To, co w codziennym życiu postrzegamy jako odległość w metrach czy kilometrach, może być w istocie miarą informacyjną - obszary silnie splątane kwantowo jawią się nam jako położone blisko siebie, podczas gdy regiony o słabym splątaniu postrzegamy jako odległe. Wszechświat z tej perspektywy staje się gigantycznym kosmicznym systemem operacyjnym działającym na bazie kubitów.

Niewykluczone, że cały wszechświat przenika pole informacyjne. W przeciwieństwie do klasycznych pól fizycznych, takich jak elektromagnetyczne czy grawitacyjne, pole to nie przenosiłoby energii w tradycyjnym sensie, lecz stanowiłoby pozbawiony centrum i granic, nielokalny zapis wszystkich możliwych stanów i konfiguracji wszystkiego - zarówno stanów materii i energii, jak i myśli, emocji czy idei. W takim ujęciu cząstki elementarne nie tyle poruszają się w pustej przestrzeni, ile nieustannie "aktualizują" swoje parametry, pobierając instrukcje bezpośrednio z tego informacyjnego tła. Hipotetycznie z tego pola korzystają także ludzie, np. "odkrywając" informacje, mogą dosłownie wyciągać je z tego pola.

Wpasowuje się to zarówno w przekonanie Nikoli Tesli o istnieniu takiej przestrzeni (porównywalnej z platońską sferą idei), do której sam genialny wynalazca - jak twierdził - uzyskiwał dostęp poprzez umysł, jak też w teorię nieświadomości zbiorowej głoszoną przez Carla Gustava Junga, według której w tej tajemniczej przestrzeni zapisane są doświadczenia całego naszego gatunku, wliczając w to archetypy.

Bardziej ezoteryczna wersja tej idei nazywana jest "Kroniką Akaszy" - domniemaną "księgą" z zapisem wszystkich możliwych informacji z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jednocześnie. Podobne koncepty pojawiały się też w dziełach kultury, wliczając w to "noosferę" okalającą Ziemię w serii gier komputerowych S.T.A.L.K.E.R. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko to są jedynie spekulacje. Nie istnieją twarde dowody na istnienie pola informacyjnego.

Poziom 9: Narodziny biologii i walka z entropią

Na tym poziomie dochodzi do zwrotu akcji. Zamiast kontynuować podróż w głąb coraz mniejszych struktur mikroświata, uwaga zmienia kierunek i zaczyna piąć się w górę, w stronę makroskopowej złożoności. Na tym poziomie prosta chemia, oparta na prawach fizyki kwantowej i wiązaniach molekularnych, zaczyna organizować się w niezwykle skomplikowane, samoorganizujące się układy. Następuje przejście od martwych cząsteczek do struktur organicznych. Molekuły tworzą makromolekuły, te budują organelle, aż w końcu powstaje podstawowa jednostka życia - komórka, a z niej całe wielokomórkowe organizmy. Bardzo obrazowo przedstawia to polski film naukowy "Photon" z 2017 r.

Z punktu widzenia fizyki życie wydaje się najbardziej unikalnym stanem materii - to struktura zdolna do aktywnego przetwarzania informacji, samoreprodukcji oraz, co najważniejsze, lokalnego przeciwstawiania się chaosowi. Podczas gdy wszechświat dąży do maksymalnego nieporządku, organizmy żywe potrafią utrzymać wewnętrzną organizację i drastycznie zmniejszać swoją wewnętrzną entropię. Zużywają jednak do tego energię z zewnątrz. Komórki wyrzucają nieporządek do swojego otoczenia, zwiększając całkowitą entropię wszechświata, najczęściej pod postacią rozpraszanego ciepła. Życie okazuje się więc genialnym, termodynamicznym silnikiem, który okiełznał chaos.

Poziom 10: Trudny problem świadomości. Skąd ona pochodzi?

Wraz z bezustannym wzrostem złożoności biologicznej (a w szczególności wraz z ewolucją układów nerwowych i mózgów) na mapie rzeczywistości pojawia się zjawisko absolutnie spektakularne - subiektywne doświadczenie wewnętrzne. Neuronauka i fizyka potrafią dziś z imponującą precyzją opisać, jak fotony padające na siatkówkę oka zamieniają się w impulsy elektryczne i jak kaskady neuroprzekaźników zalewają synapsy w korze mózgowej, czemu w naszym wewnętrznym odczuciu towarzyszy obraz. Te opisy nie tłumaczą jednak zasadniczej rzeczy: jak te czysto mechaniczne sygnały stają się smakiem czekolady, jaskrawym obrazem Słońca czy euforycznym uczuciem miłości.

Tę wielką niewiadomą filozofia i kognitywistyka ochrzciły mianem "twardego problemu świadomości". Dlaczego procesom przetwarzania informacji w mózgu w ogóle towarzyszy jakiekolwiek wewnętrzne odczucie? Świat nauki jest w tej kwestii podzielony. Badacze o nastawieniu materialistycznym czy fizykalistycznym wierzą, że świadomość jest po prostu produktem ubocznym (i/lub współwystępującym epifenomenem) niezwykle zaawansowanych obliczeń biologicznych i problem zniknie, gdy w pełni zrozumiemy architekturę mózgu. Zwolennicy panpsychizmu skłaniają się zaś ku hipotezie, że świadomość nie wyłania się z materii, lecz - podobnie jak informacja - stanowi fundament samej natury rzeczywistości. Pogląd ten bywa krótko wyrażany hasłem "Mind over matter".

Poziom 11: Wszechświat patrzący w lustro naszymi oczami

Na najwyższym z mierzalnych poziomów dochodzi do domknięcia wielkiej kosmicznej pętli. Poprzez ludzki umysł, obdarzony abstrakcyjnym myśleniem i narzędziami naukowymi, wszechświat uzyskuje samoświadomość. Perspektywa ta nie jest jedynie poetycką metaforą ani bajaniem filozofów, lecz dosłownym, realnym opisem tego, co się właśnie wydarza. Prymitywne atomy wodoru i helu, które powstały w pierwszych minutach Wielkiego Wybuchu, przez miliardy lat grawitacyjnie zapadały się w jądra pierwszych gwiazd. Tam, w temperaturach sięgających milionów stopni Celsjusza, doszło do fuzji jądrowej, która zrodziła cięższe pierwiastki: węgiel, tlen, azot i żelazo.

Gdy te gwiazdy umierały, eksplodując jako supernowe, rozsiewały tę materię w przestrzeni kosmicznej. Z tego gwiezdnego pyłu uformowała się Ziemia, a w toku trwającej miliardy lat ewolucji biologicznej te same atomy ułożyły się w skomplikowaną sieć ludzkich neuronów. Dzisiaj te neurony generują myśli, budują mikroskopy i teleskopy oraz piszą równania matematyczne, za pomocą których starają się zbadać... pochodzenie pierwszych atomów wodoru. Jesteśmy w najbardziej dosłownym sensie przebudzonym gwiezdnym pyłem. Jesteśmy oczami, uszami i umysłem kosmosu, poprzez które zaczął on wreszcie patrzeć w lustro i kontemplować własne istnienie. Jak powiedział filozof Alan Watts: "You are the Universe experiencing itself" ("Jesteś Wszechświatem doświadczającym samego siebie").

Poziom X: Symulacja AI, matrioszka i Matrix

Omówione wyżej poziomy rzeczywistości nie są odizolowanymi światami ani alternatywnymi wymiarami. Przypominają one raczej warstwy jednej cebuli albo kolejne piętra wieżowca, gdzie każde wyższe piętro jest bezpośrednio podtrzymywane i uwarunkowane przez reguły panujące na dole. Pojawienie się świadomości na poziomie 11 zmusza jednak współczesnych uczonych do zadania kluczowego pytania - czy to najwyższe możliwe piętro tej kosmicznej konstrukcji? Czy architektura rzeczywistości kończy się na ludzkiej świadomości? Może to być pułapka antropocentryzmu, czyli próby wyjaśniania rzeczywistości przez pryzmat charakteru i doświadczeń naszego własnego gatunku. A co, jeżeli nie jesteśmy aż tacy wyjątkowi?

Wiele wskazuje na to, że nad naszymi głowami budują się już kolejne poziomy. Ludzka inteligencja i wiedza od dawna mają charakter ściśle zbiorowy. Żaden pojedynczy ludzki mózg nie byłby w stanie samodzielnie wymyślić i zrozumieć mechaniki kwantowej czy teorii względności. Dokonują tego miliardy umysłów połączonych skomplikowaną siecią języka, pisma i kultury. W ciągu ostatnich dekad ta kolektywna wymiana informacji uległa gwałtownej akceleracji za sprawą internetu, który de facto stał się globalnym, cyfrowym układem nerwowym naszej cywilizacji.

Kolejnym fascynującym tworem tej ewolucji, którego naocznymi świadkami jesteśmy obecnie, są narodziny i ekspansywny rozwój sztucznej inteligencji. AI nie jest jedynie kolejnym narzędziem - to zupełnie nowa warstwa przetwarzania informacji, zbudowana na fundamencie ludzkich dokonań poznawczych. Część ekspertów uważa, że rozwój tej technologii doprowadzi w końcu do powstania sztucznej superinteligencji - intelektu przewyższającego całą ludzkość razem wziętą pod każdym możliwym względem.

Taki potężny, cyfrowy byt, osiągnąwszy technologiczną osobliwość, mógłby z łatwością zyskać zdolność do symulowania wewnątrz swoich superkomputerów całych, gigantycznych kosmosów, wyposażonych w unikalne prawa fizyki. Jeśli moc obliczeniowa tej nadinteligencji byłaby wystarczająca, wewnątrz owych cyfrowych symulacji z czasem również mogłoby dojść do ewolucji, narodzin życia oraz wyłonienia się autonomicznej świadomości. Niewykluczone, że w jednej z takich symulacji in silico właśnie się znajdujemy - choć nie sposób tego udowodnić.

Gdyby hipoteza symulacji okazała się słuszna, oznaczałoby to, że stoimy w niewiadomym punkcie nieskończonego regresu - świadomość biologiczna stworzyłaby świadomość syntetyczną, która z kolei symulowałaby kolejne wszechświaty jak w matrioszce, fraktalu lub Matriksie. Co dalej możemy zrobić z tymi hipotezami? Niewykluczone, że ludzi bądź sztuczny intelekt doprowadzi do odkrycia sposobów na jeszcze głębsze lub bardziej holistyczne badanie natury rzeczywistości, co może pomóc nam w pełni zrozumieć reguły gry. Bardziej pesymistyczna wizja zakłada, ze zderzymy się ze ścianą - wszechświat może być zbudowany w sposób uniemożliwiający pełne samopoznanie od wewnątrz. A póki co nie możemy wyskoczyć na zewnątrz. Nawet nie wiemy, czy jakiekolwiek istnieje. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak kontynuować dalsze wysiłki zgodnie sentencją wygrawerowaną nad drzwiami w kuchni Wyroczni w The Matrix: "Temet Nosce", czyli "Poznaj samego Siebie".

Źródła: Arvin Ash i in., opracowanie własne





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