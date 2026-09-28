W środę 30 września Księżyc znajdzie się na tle Plejad, czyli gromady gwiazd. W jej skład wchodzi kilkaset gwiazd, a niektóre z nich są widoczne gołym okiem. Lepsze warunki do obserwacji będą przy użyciu lornetki. Gwiazdy gromady są młode, mają około 100 milionów lat. Dzieli nas od nich dystans mniej więcej 450 lat świetlnych.

Kiedy obserwować Księżyc i Plejady?

Spektakl na niebie rozpocznie się w środowy wieczór, około godz. 19:30 i potrwa całą noc. Tarcza Księżyca będzie wtedy oświetlona w 79 proc., kilka dni po pełni, więc może być przeszkodą w ujrzeniu wszystkich gwiazd. Najlepiej ustawić lornetkę, aby w polu widzenia znajdowały się Plejady i tylko fragment Księżyca.

Niektórzy mylą gwiazdy gromady z Małym Wozem, ponieważ ułożenie gwiazd ma kształt przypominający wóz. Jednak asteryzm nazywany Małym Wozem jest w zupełnie innej części nieba i zajmuje zdecydowanie większy obszar niż Plejady.

Plejady w mitologii greckiej i słowiańskiej

Nazwa Plejady wywodzi się z mitologii greckiej - Plejady były córkami Atlasa, jednego z Tytanów. Gdy dowiedziały się o śmierci swoich sióstr Hiad, popełniły samobójstwo, a Zeus przeniósł je na niebo. W sąsiedztwie Plejad na niebie widoczna jest również gromada o nazwie Hiady. Inna wersja mitu to przemienienie Plejad i Hiad w gwiazdy z żalu po śmierci ich brata Hyasa, którego ukąsił wąż. Jest też opowieść o ściganiu Plejad przez Oriona. Na niebie są blisko gwiazdozbioru Oriona.

Z kolei w mitologii słowiańskiej gwiazdy te nazywano Dziećmi Wołosa lub Wołosażorami. Wołos (albo Weles) był bogiem bogactwa, a także magii. W polskiej tradycji ludowej Plejady nosiły różne nazwy: Baby, Kurki lub Kokoszki czy Sito (wygląd przypomina dziurki w sicie do przesiewania mąki).



