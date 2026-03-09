Bolid nad Europą Zachodnią. Napłynęły informacje o zniszczeniach

Wczesnym wieczorem 8 marca 2026 r. po niebie nad Europą przemknął wyjątkowo jasny obiekt. Jego przelot obserwowały tysiące osób w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech i Szwajcarii, a nagrania oraz zdjęcia szybko obiegły media społecznościowe. Jak donosi niemiecki nadawca SWR, zaniepokojeni ludzi dzwonili na policję. "Służby szybko wykluczyły uderzenie rakiety. Po konsultacji z bazą lotniczą Spangdahlem stwierdzono, że nie doszło do incydentu związanego z bezpieczeństwem", zaznaczono.

Szybko okazało się, że to niezwykle jasny meteor - tzw. bolid. Widowiskowy pokaz mimo wszystko miał nieprzyjemne konsekwencje - z Niemiec napłynęły informacje o zniszczeniach spowodowanych przez odłamki, które dotarły do powierzchni Ziemi i uderzyły m.in. w dom mieszkalny.

Meteoryt uszkodził dom mieszkalny w Niemczech

Bolid to szczególnie jasny meteor - zjawisko powstaje, gdy kosmiczny odłamek mniejszy od planetoidy, meteoroid, wpada w atmosferę Ziemi z ogromną prędkością, sięgającą kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Dochodzi wówczas do gwałtownego nagrzewania się obiektu, który zaczyna świecić niezwykle intensywnym światłem, a także rozpada się na mniejsze części. Według portalu "Z głową w gwiazdach" obserwowany wczoraj nad Europą obiekt był niezwykle jasny - "w wielu raportach jego jasność szacowana jest na około -13 magnitudo lub nawet więcej, czyli porównywalnie z blaskiem pełni Księżyca", podaje źródło.

Część materiału z takiego obiektu potrafi przetrwać lot przez atmosferę i spaść na powierzchnię naszej planety. Takie fragmenty nazywamy meteorytami. Jeden uderzył wczoraj w dom w Koblencji w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Według niemieckiego nadawcy SWR, fragment przebił pokrycie dachowe, pozostawiając w nim "otwór wielkości piłki nożnej", a także uszkodził płytki podłogowe. W pomieszczeniu znaleziono odłamki skalnego materiału i pył. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Jak donosi niemiecki tygodnik "Der Spiegel", niewielkie zniszczenia odnotowano także w regionach Eifel i Hunsrück.

Rzadki przypadek uderzenia meteorytu w dom

Sam bolid był widoczny na niebie przez kilka sekund, choć niektóre doniesienia mówią o nawet kilkunastu sekundach. Po zniknięciu jasnego meteoru, na niebie przez długą chwilę utrzymywał się jeszcze jasny ślad - rozciągnięta smuga gazów i pyłu pozostawiona przez rozpadający się obiekt. Przez wiele minut odbijała ona światło Słońca, które znajdowało się już tuż pod horyzontem, podaje "Z głową w gwiazdach".

Uderzenie meteorytu w dach domu w Koblencji dołącza do grupy rzadkich zdarzeń tego typu. Przypadek ten przypomina, że spektakularne zjawiska astronomiczne widoczne na niebie mogą mieć bardzo realne skutki na powierzchni Ziemi.

