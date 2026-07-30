Nowo odkryte struktury pokrywają zbocza niewielkiego wzniesienia nazwanego Miraflores. Poszczególne wielokąty mają od ok. 3 do 8 centymetrów średnicy i tworzą niezwykle regularną mozaikę. Badacze przyznają, że widok zrobił na nich ogromne wrażenie. Zespół misji dokładnie analizuje zarówno kształt, jak i skład chemiczny skał, licząc na to, że zgromadzone dane pozwolą wyjaśnić pochodzenie tych zagadkowych struktur.

Ślad po wodzie sprzed miliardów lat?

Jedna z hipotez zakłada, że wielokąty powstały wskutek pękania wysychającego błota. Podobne struktury występują bowiem również na Ziemi, gdzie tworzą się podczas naprzemiennych okresów zalewania i wysychania osadów. Już kilka lat temu naukowcy sugerowali, że takie formacje są dowodem na istnienie sezonowych cykli klimatycznych na dawnym Marsie.

Regularne zmiany między warunkami mokrymi i suchymi mogły stworzyć środowisko sprzyjające zachodzeniu reakcji chemicznych prowadzących do powstania złożonych cząsteczek organicznych, jednego z kluczowych etapów na drodze do pojawienia się życia. Nie jest to jednak jedyne możliwe wyjaśnienie, eksperci rozważają również scenariusz, w którym charakterystyczny wzór powstał w wyniku wypychania wody z osadów pod wpływem narastającego ciężaru kolejnych warstw skał.

Rozwiń

Curiosity nadal zaskakuje

Od lądowania na Marsie w sierpniu 2012 roku Curiosity niejednokrotnie ujawniał niezwykłą historię Czerwonej Planety. Łazik odkrył już dowody wskazujące, że miliardy lat temu Mars mógł posiadać warunki odpowiednie do rozwoju prostych organizmów mikrobiologicznych. Na jego trasie znalazły się również niezwykłe kryształy siarki czy błyszczące meteoryty.

Od 2014 roku pojazd wspina się na liczącą niemal 5 kilometrów wysokości górę Aeolis Mons. To właśnie tam zachowały się kolejne warstwy skał, które niczym geologiczna kronika przechowują zapis epoki, gdy Mars był światem pełnym jezior, rzek i znacznie bardziej przyjaznego klimatu.

Nowe odkrycie w Valle Grande może okazać się kolejnym ważnym elementem tej układanki. Jeśli analiza potwierdzi związek wielokątnych struktur z dawnymi cyklami wilgotności, naukowcy zyskają kolejne mocne argumenty wskazujące, że Mars w odległej przeszłości był znacznie bardziej podobny do Ziemi, niż przypuszczano jeszcze kilkanaście lat temu.



